通貨 / NZDSEK
NZDSEK: New Zealand Dollar vs Swedish Krona

5.50683 SEK 0.00566 (0.10%)
セクター: 通貨 ベース: New Zealand Dollar 利益通貨: Swedish Krona

NZDSEKの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり5.48608の安値と5.50966の高値で取引されました。

New Zealand Dollar vs Swedish Kronaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
5.48608 5.50966
1年のレンジ
5.46348 6.51003
以前の終値
5.5011 7
始値
5.4881 7
買値
5.5068 3
買値
5.5071 3
安値
5.4860 8
高値
5.5096 6
出来高
31.410 K
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
-0.81%
6ヶ月の変化
-3.37%
1年の変化
-14.62%
19 9月, 金曜日