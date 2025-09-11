货币 / NZDSEK
NZDSEK: New Zealand Dollar vs Swedish Krona
5.50967 SEK 0.02950 (0.53%)
版块: 货币 基础: New Zealand Dollar 盈利货币: Swedish Krona
今日NZDSEK汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点5.50687和高点5.54223进行交易。
关注New Zealand Dollar vs Swedish Krona动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDSEK新闻
- NZD/USD might break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD wobbles near 0.5970, investors await Fed policy, NZ Q2 GDP data
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD among worst G10 performers in 2025 – Rabobank
- NZD/USD might break above 0.599 – UOB Group
- NZD/USD ticks up to near 0.5960 as Fed dovish bets weigh on US Dollar
- NZD/USD Price Forecast: Bulls target 0.6000 as USD weakness persists
- NZD/USD remains subdued near 0.5950 following Business NZ PSI, Chinese data eyed
- NZD/USD: Unlikely to be able to break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD падает к 0,5950 после индекса PMI от Business NZ, ожидая индекса потребительских настроений UoM
- NZD/USD falls toward 0.5950 following Business NZ PMI, awaits UoM Consumer Sentiment Index
- NZD/USD Forecast 12/09: Attempts to Rally Early (Video)
- AUD/USD, NZD/USD: Antipodean surge meets limits of Fed
- Новозеландский доллар теряет позиции ниже 0,5900 на фоне возобновившегося спроса на доллар США
- New Zealand Dollar loses ground below 0.5900 on renewed US Dollar demand
- NZD/USD nears one-month high as US dollar weakens post-CPI data
- NZD/USD Analysis 11/09: Near-Term Incremental (Chart)
- NZD/USD: Likely to trade sideways between 0.5925 and 0.5965 – UOB Group
- NZD/USD gives away gains, returns to 0.5920 as the US Dollar firms up
- NZD/USD defensive as USD strength dominates – BBH
- New Zealand Dollar softens below 0.5950 as traders brace for US CPI inflation release
- New Zealand Dollar strengthens to near 0.5950 after RBNZ’s Hawkesby speech
日范围
5.50687 5.54223
年范围
5.48463 6.51003
- 前一天收盘价
- 5.5391 7
- 开盘价
- 5.5354 6
- 卖价
- 5.5096 7
- 买价
- 5.5099 7
- 最低价
- 5.5068 7
- 最高价
- 5.5422 3
- 交易量
- 7.641 K
- 日变化
- -0.53%
- 月变化
- -0.76%
- 6个月变化
- -3.32%
- 年变化
- -14.58%