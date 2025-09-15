QuotazioniSezioni
Valute / NZDSEK
Tornare a Valute

NZDSEK: New Zealand Dollar vs Swedish Krona

5.51224 SEK 0.01107 (0.20%)
Settore: Valuta Base: New Zealand Dollar Valuta di profitto: Swedish Krona

Il tasso di cambio NZDSEK ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.48608 e ad un massimo di 5.53667.

Segui le dinamiche di New Zealand Dollar vs Swedish Krona. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NZDSEK News

Intervallo Giornaliero
5.48608 5.53667
Intervallo Annuale
5.46348 6.51003
Chiusura Precedente
5.5011 7
Apertura
5.4881 7
Bid
5.5122 4
Ask
5.5125 4
Minimo
5.4860 8
Massimo
5.5366 7
Volume
50.331 K
Variazione giornaliera
0.20%
Variazione Mensile
-0.72%
Variazione Semestrale
-3.28%
Variazione Annuale
-14.54%
21 settembre, domenica