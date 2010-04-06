Institutional Level grade trading system

Eternal Memory Levels Pro ist ein institutionelles Level-Aktivierungs- und Grid-Erkennungssystem, das entwickelt wurde, um hochwirksame Preiszonen zu identifizieren, in denen große Marktteilnehmer aktiv werden.

Der Indikator erstellt und speichert kontinuierlich dynamische Unterstützungs- und Widerstandsraster und überwacht sequenzielle Level-Durchbrüche.

Wenn mehrere Schlüsselebenen in dieselbe Richtung verletzt werden, signalisiert er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine institutionelle Aktivierung, oft gefolgt von einer starken direktionalen Expansion.

Es handelt sich nicht um einen Repainting-Indikator, der sich nicht auf nachlaufende Oszillatoren stützt.

Alle Signale werden aus dem reinen Preisverhalten und der Levelstruktur generiert.

Eternal Memory Levels Pro wurde auf der Grundlage mehrjähriger historischer Tests in verschiedenen Anlageklassen entwickelt, darunter:

- Devisen

- Indizes

- Kryptowährungen

- Aktien

- Commodities

Das System wurde für alle wichtigen Zeitrahmen evaluiert, wobei der Schwerpunkt darauf lag, wie der Preis reagiert, wenn mehrere strukturelle Ebenen durchbrochen werden.

Die historische Analyse zeigt, dass die Verhaltensweisen "Buy-the-Dip" und "Sell-the-Rally" stark mit den Aktivierungszonen mehrerer Ebenen übereinstimmen, in denen die institutionelle Beteiligung am deutlichsten sichtbar ist.

Der Indikator wird nicht für einzelne Setups optimiert, sondern ist auf Konsistenz über Märkte und Zeitrahmen hinweg ausgelegt, wobei die strukturelle Bestätigung über die Häufigkeit gestellt wird.

Tests in der Vergangenheit dienen nur zu Forschungs- und Entwicklungszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

📘 Handelsausführungsplan

Ein detaillierter Handelsausführungsplan, der die Einstiegslogik, die Bestätigungsregeln, die Risikostruktur und die praktischen Nutzungsszenarien erläutert, wird nach dem Abonnement oder dem vollständigen Kauf von Eternal Memory Levels Pro zur Verfügung gestellt.

Dieser Ausführungsplan soll den Nutzern helfen, Level-Aktivierungssignale richtig zu interpretieren, das institutionelle Ausbruchsverhalten zu verstehen und den Indikator innerhalb eines strukturierten Handelsrahmens anzuwenden.

⚠️ WICHTIGER HINWEIS - KEINE HANDELSAUSFÜHRUNG

Eternal Memory Levels Pro führt KEINE Trades aus.

Obwohl er technisch als Expert Advisor strukturiert ist, wird er ausschließlich als Analysetool verwendet.

Der EA eröffnet, schließt oder verwaltet keine Positionen.

Sein einziger Zweck ist es:

das Preisverhalten zu analysieren

Überwachen von Unterstützungs- und Widerstandsrastern auf institutioneller Ebene

Anzeige des Level-Status in einem visuellen Panel, das anzeigt, ob die Levels aktiv, getestet oder durchbrochen sind

Alarme zu generieren, wenn mehrere Levels verletzt werden

Alle Ergebnisse dienen nur der Information und sind zur Unterstützung von Handelsentscheidungen gedacht.