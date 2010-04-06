Institutional Level grade trading system

Eternal Memory Levels Pro es un sistema de activación de niveles y detección de rejillas de nivel institucional diseñado para identificar zonas de precios de alto impacto en las que se activan los grandes participantes del mercado.

El indicador construye y memoriza continuamente rejillas dinámicas de soporte y resistencia y supervisa las rupturas secuenciales de niveles.

Cuando se violan varios niveles clave en la misma dirección, señala una activación institucional de alta probabilidad, a menudo seguida de una fuerte expansión direccional.

No se trata de un indicador de repunte y no se basa en osciladores retardados.

Todas las señales se generan a partir del comportamiento puro del precio y de la estructura de niveles.

Eternal Memory Levels Pro se desarrolla utilizando pruebas históricas de varios años a través de múltiples clases de activos, incluyendo:

- Divisas

- Índices

- Criptodivisas

- Acciones

- Materias primas

El sistema se ha evaluado en los principales marcos temporales, centrándose en cómo reacciona el precio cuando se superan múltiples niveles estructurales.

El análisis histórico muestra que los comportamientos de compra y venta se alinean fuertemente con las zonas de activación multinivel, donde la participación institucional es más visible.

En lugar de optimizar las configuraciones individuales, el indicador está diseñado para mantener la coherencia en todos los mercados y plazos, haciendo hincapié en la confirmación estructural por encima de la frecuencia.

Las pruebas anteriores se utilizan únicamente con fines de investigación y desarrollo y no garantizan el rendimiento futuro.

📘 Plan de ejecución de operaciones

Tras la suscripción o la compra completa de Eternal Memory Levels Pro, se proporcionará un plan de ejecución de operaciones detallado que explica la lógica de entrada, las reglas de confirmación, la estructura de riesgos y los escenarios de uso práctico.

Esta guía de ejecución está diseñada para ayudar a los usuarios a interpretar correctamente las señales de activación de niveles, comprender el comportamiento de ruptura institucional y aplicar el indicador dentro de un marco de negociación estructurado.

⚠️ AVISO IMPORTANTE - NO HAY EJECUCIÓN DE OPERACIONES

Eternal Memory Levels Pro NO ejecuta operaciones.

Aunque técnicamente está estructurado como un Asesor Experto, se utiliza estrictamente como una herramienta analítica.

El EA no abre, cierra o gestiona ninguna posición.

Su único propósito es:

Analizar el comportamiento de los precios

Supervisar las rejillas de soporte y resistencia a nivel institucional

Mostrar el estado de los niveles en un panel visual, mostrando si los niveles están activos, probados o rotos.

Generar alertas cuando se violan varios niveles

Todos los resultados son meramente informativos y están destinados a respaldar decisiones discrecionales de negociación.


