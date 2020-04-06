Nibelung Assistant v4

"Nibelung" ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der für moderne Forex-Händler entwickelt wurde. Dieses innovative Tool ist ein zuverlässiger Assistent für alle, die effizient und automatisiert handeln wollen.


Der Bot verwendet Pending Orders als eines der Hauptelemente seines Algorithmus. Pending Orders werden in einem bestimmten Abstand zum aktuellen Kurs platziert und nur ausgelöst, wenn der Kurs ein bestimmtes Niveau erreicht. Wenn sich der Preis bewegt, wird außerdem ein Trailing der Pending Orders aktiviert. Sobald die Order zum Markt wird, schützt der Bot sie automatisch mit einem festen Stop-Loss und Take-Profit. Es wird auch ein Trailing-Stop-Algorithmus verwendet. Der Bot verfügt über mehrere Strategien, die je nach Marktverhalten wechseln. Eine wichtige Funktion ist die Möglichkeit, Preispunkte zu skalieren und sie auf einen gemeinsamen bedingten Wert zu bringen, was es Ihnen ermöglicht, dieselben Einstellungen in verschiedenen Zeitintervallen und für verschiedene Währungspaare zu verwenden.

Verlässlichkeit und Stabilität: "Nibelung" wurde unter Verwendung fortschrittlicher Technologie entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Stabilität seiner Leistung auf dem Markt zu gewährleisten.
  • Intelligentes Risikomanagement: Dank des eingebauten Money Managements können Sie mit "Nibelung" das Risikoniveau kontrollieren und die Handelsstrategien optimieren.
  • Marktanalyse in Echtzeit: Der Bot analysiert alle wichtigen Aspekte des Marktes - Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss und Volumen - um den aktuellen Trend genau zu bestimmen.
  • Flexible Anpassungsmöglichkeiten: Nibelung bietet eine breite Palette von Parametern zur Feinabstimmung auf die spezifischen Anforderungen des Händlers und die Marktbedingungen.
  • Automatisierte Kauf- und Verkaufssignale: Der Bot generiert präzise Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage von Algorithmen und Strategien, die es dem Trader ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
  • Effektiver Trailing-Stop: Mit der Trailing-Stop-Funktion bietet "Nibelung" einen Gewinnschutz und ermöglicht es Ihnen, Gewinne zu maximieren, wenn sich der Preis zu Gunsten des Händlers bewegt.
  • Mehrstufiger Schutz vor unerwünschten Ereignissen: Der Bot bietet eine Spread-Kontrolle und andere Optionen zur Risikominimierung und zum Schutz vor unvorhergesehenen Situationen auf dem Markt.
  • Einfach zu bedienen: Auch ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse kann jeder Trader "Nibelung" leicht einrichten und für einen erfolgreichen Handel einsetzen.
Nibelung ist nicht nur ein Forex-Handelswerkzeug, sondern eine leistungsstarke Kombination aus fortschrittlicher Technologie und Handelserfahrung, die Ihnen hilft, erfolgreiche Strategien umzusetzen und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Optionen:
  • Preiskorrektur
  • FixLot
  • RisikoEin
  • Risiko
  • AnzahlSeria
  • SchrittExponent
  • StufeStart
  • LängeA (Länge A)
  • AbweichungA
  • LängeB
  • AbweichungB
  • SchrittKorrekturen
  • TakeProfit (Gewinnmitnahme-Niveau)
  • StopLoss (Stop-Loss-Niveau)
  • TrailingPendingOn (Aktiviert das Trailing von Pending-Orders)
  • TrailingPendingStart (Anfangswert der Trailing-Pending-Aufträge)
  • TrailingOrder
  • TrailingOrderStart (Anfangswert von Trailing-Aufträgen)
  • TTrailingOrderStop (Stoppen von Trailing-Aufträgen)
  • SpreadLimitOn (Spread-Limit einschalten)
  • SpreadLimitMin (Minimaler Spread-Wert)
  • SpreadLimitMax (Maximaler Spread-Wert)
  • MagischeZahl
  • OrdersComment (Kommentar zu Aufträgen)
  • Requotes(Requotes)
  • ActionFilling(AktionAuffüllung)





