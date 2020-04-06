Nibelung Assistant v4
- Эксперты
- Nadiya Mirosh
- Версия: 1.0
- Активации: 5
"Nibelung" - это передовой торговый бот, созданный для современных трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент представляет собой надежного помощника для всех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле.
Бот использует отложенные ордера как один из основных элементов своего алгоритма. Отложенные ордера устанавливаются на определенном расстоянии от текущей цены и срабатывают только при достижении ценой заданного уровня. Кроме того, при движении цены активируется трейлинг отложенных ордеров. Как только ордер становится рыночным, бот автоматически защищает его с помощью фиксированного стоп-лосса и тейк-профита. Также применяется алгоритм трейлинг-стопа. Бот обладает несколькими стратегиями, которые переключаются в зависимости от поведения рынка. Важной функцией является возможность масштабирования ценовых пунктов и приведения их к общей условной величине, что позволяет использовать одни и те же настройки на различных временных интервалах и на разных валютных парах.
Надежность и стабильность: "Nibelung" разработан с использованием передовых технологий, чтобы обеспечить надежность и стабильность его работы на рынке.
- Умное управление рисками: Благодаря встроенному Money Management, "Nibelung" позволяет контролировать уровень риска и оптимизировать стратегии торговли.
- Анализ рынка в реальном времени: Бот осуществляет анализ всех ключевых аспектов рынка - цены открытия, максимума, минимума, закрытия и объема - для точного определения текущей тенденции.
- Гибкие возможности настройки: "Nibelung" предлагает широкий спектр параметров для тонкой настройки под конкретные требования трейдера и рыночные условия.
- Автоматизированные сигналы покупки и продажи: Бот генерирует точные сигналы на покупку и продажу на основе алгоритмов и стратегий, что позволяет трейдеру принимать взвешенные решения.
- Эффективный трейлинг-стоп: С помощью функции трейлинг-стоп "Nibelung" обеспечивает защиту прибыли и позволяет максимизировать доходы при движении цены в пользу трейдера.
- Многоуровневая защита от нежелательных событий: Бот предоставляет контроль спредов и другие опции для минимизации рисков и защиты от непредвиденных ситуаций на рынке.
- Простой в использовании: Даже без глубоких знаний программирования любой трейдер может легко настроить и запустить "Nibelung" для успешной торговли.
"Nibelung" - это не просто инструмент для торговли на Forex, это мощный союз передовых технологий и трейдерского опыта, помогающий воплотить в жизнь успешные стратегии и достигнуть финансовых целей.
Параметры:
- PriceCorrection (Коррекция цены)
- FixLot (Фиксированный лот)
- RiskOn (Включение управления риском)
- Risk (Риск)
- CountSeria (Количество серий)
- StepExponent (Экспоненциальный шаг)
- LevelStart (Начальный уровень)
- LengthA (Длина А)
- DeviationA (Отклонение А)
- LengthB (Длина В)
- DeviationB (Отклонение В)
- StepCorrections (Шаг коррекций)
- TakeProfit (Уровень Take Profit)
- StopLoss (Уровень Stop Loss)
- TrailingPendingOn (Включение трейлинга отложенных ордеров)
- TrailingPendingStart (Начальное значение трейлинга отложенных ордеров)
- TrailingOrder (Трейлинг ордеров)
- TrailingOrderStart (Начальное значение трейлинга ордеров)
- TTrailingOrderStop (Остановка трейлинга ордеров)
- SpreadLimitOn (Включение ограничения спреда)
- SpreadLimitMin (Минимальное значение спреда)
- SpreadLimitMax (Максимальное значение спреда)
- MagicNumber (Магическое число)
- OrdersComment (Комментарий к ордерам)
- Requotes (Перекотировки)
- ActionFilling (Действие заполнения)