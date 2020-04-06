Nibelung Assistant v4

"Nibelung" - это передовой торговый бот, созданный для современных трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент представляет собой надежного помощника для всех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле.

Бот использует отложенные ордера как один из основных элементов своего алгоритма. Отложенные ордера устанавливаются на определенном расстоянии от текущей цены и срабатывают только при достижении ценой заданного уровня. Кроме того, при движении цены активируется трейлинг отложенных ордеров. Как только ордер становится рыночным, бот автоматически защищает его с помощью фиксированного стоп-лосса и тейк-профита. Также применяется алгоритм трейлинг-стопа. Бот обладает несколькими стратегиями, которые переключаются в зависимости от поведения рынка. Важной функцией является возможность масштабирования ценовых пунктов и приведения их к общей условной величине, что позволяет использовать одни и те же настройки на различных временных интервалах и на разных валютных парах.

Надежность и стабильность: "Nibelung" разработан с использованием передовых технологий, чтобы обеспечить надежность и стабильность его работы на рынке.
  • Умное управление рисками: Благодаря встроенному Money Management, "Nibelung" позволяет контролировать уровень риска и оптимизировать стратегии торговли.
  • Анализ рынка в реальном времени: Бот осуществляет анализ всех ключевых аспектов рынка - цены открытия, максимума, минимума, закрытия и объема - для точного определения текущей тенденции.
  • Гибкие возможности настройки: "Nibelung" предлагает широкий спектр параметров для тонкой настройки под конкретные требования трейдера и рыночные условия.
  • Автоматизированные сигналы покупки и продажи: Бот генерирует точные сигналы на покупку и продажу на основе алгоритмов и стратегий, что позволяет трейдеру принимать взвешенные решения.
  • Эффективный трейлинг-стоп: С помощью функции трейлинг-стоп "Nibelung" обеспечивает защиту прибыли и позволяет максимизировать доходы при движении цены в пользу трейдера.
  • Многоуровневая защита от нежелательных событий: Бот предоставляет контроль спредов и другие опции для минимизации рисков и защиты от непредвиденных ситуаций на рынке.
  • Простой в использовании: Даже без глубоких знаний программирования любой трейдер может легко настроить и запустить "Nibelung" для успешной торговли.
"Nibelung" - это не просто инструмент для торговли на Forex, это мощный союз передовых технологий и трейдерского опыта, помогающий воплотить в жизнь успешные стратегии и достигнуть финансовых целей.

Параметры:
  • PriceCorrection (Коррекция цены)
  • FixLot (Фиксированный лот)
  • RiskOn (Включение управления риском)
  • Risk (Риск)
  • CountSeria (Количество серий)
  • StepExponent (Экспоненциальный шаг)
  • LevelStart (Начальный уровень)
  • LengthA (Длина А)
  • DeviationA (Отклонение А)
  • LengthB (Длина В)
  • DeviationB (Отклонение В)
  • StepCorrections (Шаг коррекций)
  • TakeProfit (Уровень Take Profit)
  • StopLoss (Уровень Stop Loss)
  • TrailingPendingOn (Включение трейлинга отложенных ордеров)
  • TrailingPendingStart (Начальное значение трейлинга отложенных ордеров)
  • TrailingOrder (Трейлинг ордеров)
  • TrailingOrderStart (Начальное значение трейлинга ордеров)
  • TTrailingOrderStop (Остановка трейлинга ордеров)
  • SpreadLimitOn (Включение ограничения спреда)
  • SpreadLimitMin (Минимальное значение спреда)
  • SpreadLimitMax (Максимальное значение спреда)
  • MagicNumber (Магическое число)
  • OrdersComment (Комментарий к ордерам)
  • Requotes (Перекотировки)
  • ActionFilling (Действие заполнения)




Рекомендуем также
DracoAI
Hua Manh Hung
Эксперты
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Эксперты
Taranus - многофункциональный советник, универсальный помощник трейдера, предназначен для работы под контролем трейдера. Советник обладает большим набором инструментов и может работать: по индикаторам, по торговым уровням, по трендовым линиям, по стратегии мартингейла, торговать на новостях. Имеет: несколько фильтров для определения тренда, многоуровневую систему управления риском, виртуальный стоп лосс, универсальный трейлинг стоп, может работать с любым типом ордеров. Сет файлы и руководство к
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Эксперты
Модель известной стратегии Качели (Маятник, Чебурашка) - поочередное открытие отложенных ордеров с увеличенным лотом. Принцип работы стратегии в установке двух противоположных отложенных ордеров, при движении цены в одну сторону срабатывает отложенный ордер, второй ордер увеличивается в размере лота. В нашем советнике есть три типа открытия отложенных ордеров (TypeofTrade) Автооткрытие после установки (Instant opening AutoTrade) Открытие и сопровождение после ручного открытия (Manual opening Ma
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Эксперты
Stufic является результатом долгой разработки. Он предназначен для использования в управлении капиталом торговых групп. Основная идея заключается в сохранении капитала при неожиданных колебаниях на рынках. Это одна из систем, которые могут работать с 90% валютных пар. Это эксперт-участник чемпионата по трейдингу World Cup Trading Championship 2016 с депозитом в 10K долларов США. Stufic входил в пятерку лидеров соревнования с реальным депозитом от компании Fidelis Capital (ноябрь 2015, результат
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Эксперты
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL на любую сделку ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или magic number Этот советник позволяет вам задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), используя ценовые значения (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов или пипсов — только точное управление ордерами по цене, для всех ордеров или отфильтрованных по графику или magic number. Основные функци
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Эксперты
Требования к использованию советника : Для работы данного советника необходим низкий спред (рекомендуемый спред - 2) и минимальное проскальзывание! С давних времен системы, которые работают по сигналам волн Боллинжера, считаются одними из систем с лучшими показателями и надежностью. Представляю Вам Oblivion! Советник, который являет собой одну из таких систем. Кроме волн Боллинжера здесь используются такие индикаторы: Stochastic и Moving Average. В продукте не используются система Мартингейла и
FREE
Trend BtD
Roman Meskhidze
Эксперты
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
PatternVol EA
Alexandr Gribanov
4.5 (2)
Эксперты
Советник PatternVol EA создан на основе многолетнего наблюдения рынка и состоит из паттернов, свечного анализа, анализа объемов свечей, а так же, советник не содержит в себе индикаторов. На данный момент, советник представляет из себя небольшой конструктор безиндикаторных стратегий, вы можете отключать и подключать каждую стратегию по отдельности, или делать сборку из нескольких стратегий. Работа над советником продолжается и по сегодняшний день, добавляются новые стратеги, улучшаются алгоритмы.
FREE
Hedging and Trailing
Che Jeib Che Said
2.5 (2)
Эксперты
HEDGING AND TRAILING https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This Expert will hedge your trade position automatically. There are 2 buttons on chart for you to enter a trade. Blue button for buy entry and Red button for sell entry. It also can trail stop all hedged positions. It can also open its own trades with auto entry feature. How It Works :   (1) By Clicking Button. When you found a setup, click the button (blue for buy and red for sell). Expert will immediately open a stop
Rebate Virtual Grid
Sergii Onyshchenko
3 (1)
Эксперты
This is a Virtual Grid EA  with  positive (for traders) slippage. I recommend it for pair EURUSD. EA may be use as Rebate generator. Works ok during news and gaps (with depo >1000$). Working timeframe M1 . Strategy The system does not use regular takeprofits and stop loss. Martingale is not used. EA use unique indicator (for open "Zero"). Monitoring (5EAs) _ https://www.mql5.com/en/signals/508303 Parameters (one of the safest) Rebate Virtual Grid                          MM_Type    0  MM: 0-mi
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Эксперты
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
EAs Holder
Dimitri Nepomniachtchi
Эксперты
EA ' s HOLDER — Управление множеством торговых роботов под вашим контролем. С ним вы сможете разделить торговый баланс на выделенные счета под каждый EA с выделенной equity и расчётом лота.   Цена временно снижена. Это дорогой технический помошник который прошёл не мало версий, идей, времени и средств. На моём личном использовании как модер ограниченных возможностей торговых роботов и для ведения раздельных выделенных счетов под каждый EA или ешо параметры.  Как работает EA ' s HOLDER ?   EA '
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Эксперты
NSA Prop Firm Robot EA for MT4 is an advanced trading algorithm specifically optimized for traders aiming to pass prop firm challenges such as FTMO, MyForexFunds, or FundedNext. I’ve personally tested this EA over several weeks, and I was impressed by how efficiently it balances profitability and risk — a key factor for any funded account strategy. The EA operates with strict drawdown control and steady profit accumulation. What differentiates NSA Prop Firm Robot EA from other automated systems
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Утилиты
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Эксперты
MAIN FEATURES - Index Master is a 100% automated system. - Not martingale! Not Grid! Not Hedge! No dangerous strategies are used! - Every orders has a StopLoss and a TakeProfit. - This Expert will win and will lose but in the long run will produce a good profit with quite low temporary drawdown. - Recommended broker : low spread; low comission; not market maker:  https://bit.ly/38hfs2D   - No need set files . Just attach to the following charts and let it work. - Designed for US30 - USTEC and
FREE
Moss
Sergey Nazarov
Эксперты
Moss использует отбойную стратегию в своей торговле. Ордера открываются и закрываются по индикаторам, вне зависимости от того убыточные сделки или прибыльные. В стратегии используется мартингейл. Есть возможность ограничить общую просадку по счету, по достижению которой сделки будут принудительно закрыты. Moss наиболее приспособлен для торговли на валютных парах без долгосрочных трендов, например AUDCAD. Но его можно оптимизировать под различные валютные пары. Настройки позволяют использовать од
Beast EA
Vaclav Sulc
Эксперты
One of the best EAs on MQL For backtests you can use this SET How to install The EA must be connected to only one M15 chart (for example: NZDCAD M15) Easy to set up: _base_  - You can leave the default setting Symbols: AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD - multicurrency set from one chart M15 First Trade: Long and Short - sets Long/Short positions Emergency closing at BE - Close all positions on BE Orders Comment - comment at trade Magic Number - Magic Number Virtual TP - sets the virtual TP New Year Trad
Milch Cow Pro
Mohamed Nasseem
1 (1)
Эксперты
Советник MILCH COW MIX PRO работает прежде всего по стратегии хеджирования и стратегии кратных. Он поддерживает использование любой возможности в любом направлении, как и MILCH COW MIX, но с увеличенным количеством совершаемых сделок. Советника необходимо запускать на двух графиках одновременно. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советника рекомендуется использовать на парах с высокой волатильностью валют, таких
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Pharaoh Gold  тщательно разработан для эффективной торговли золотом и любыми валютными активами с упором на снижение рисков и увеличение потенциальной прибыли.Торговля ведётся отложенными ордерами по направлению тренда. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник умеет адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые закономерности с высокой степенью точности прогнозирования. Это позволяет опреде
Sharp Price Movements EA
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
The Expert Advisor works on sharp price movements; it can apply open position locking and pyramiding. Virtual stops are used (take profit, trailing stop), to limit losses, order locking and stop loss are used in% of balance. At the same time, several dozens of orders can be opened and the advisor will need free funds to exit the locks and close all positions for total profit, this should be taken into account when choosing the number of instruments for trading. The work of the adviser does not
The Gold Titan
Viktoriia Liubchak
Эксперты
The Gold Titan — это автоматизированный торговый советник для платформы MetaTrader, разработанный для работы с инструментом XAU/USD (золото). Алгоритм анализирует рыночные данные и совершает сделки в соответствии с заданными параметрами, поддерживая трейдера в процессе принятия торговых решений. Основные характеристики: • Оптимизация под XAU/USD Советник учитывает особенности инструмента золото/доллар США, что делает его адаптированным к высокой волатильности этого актива. • Комбинированный ана
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Эксперты
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
BuckWise
Joel Protusada
Эксперты
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
Эксперты
ORB Guardian – Прорыв диапазона + Защита проп-фирм Быстрый и надёжный советник, созданный для проп-фирм челленджей и дисциплинированной внутридневной торговли. Без мартингейла. Без сетки. Только чёткие правила. Почему трейдеры выбирают ORB Guardian • Автоматическая синхронизация сделок с нашим профессиональным торговым журналом • Автоматические сделки по прорыву Opening Range • Режимы: один сигнал или подтверждение • Встроенная защита проп-фирм (дневная/недельная/месячная/общая просадка) • Авто
Two Star Galaxy
Lee Ka Ying
Эксперты
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
С этим продуктом покупают
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Эксперты
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия работы торгового эксперта основана на одном из самых сильных сигналов технического анализа - Пин-бара. При определении этой фигуры, торговый эксперт изучает текущую рыночную ситуацию и при наличии совокупности определенных факторов начинает работу. Рекомендуется начинать работу с маленького торгового лота . По мере знакомства с работой эксперта, торговый лот можно увеличить (задействовать манименеджмент) до психологически приемлемого размера. Внимание : формат настроек времени торго
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Эксперты
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Эксперты
BTCUSD GRID EA — автоматизированная программа, предназначенная для использования стратегии сеточной торговли. Советник BTCUSD GRID очень полезен как начинающим, так и опытным трейдерам.   Хотя существуют и другие типы торговых ботов, которые вы можете использовать, логическая природа стратегии сеточной торговли позволяет ботам для торговли криптовалютой с сеткой легко выполнять автоматическую торговлю без проблем.   BTCUSD GRID EA — лучшая платформа для использования, если вы хотите опробовать
Guran xauusd
Ran Gu
Эксперты
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Эксперты
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, согласно отображаемому времени сервера инструмента, запущенного в
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Робот предназначен для торговли на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY и других с небольшим спредом. Торговля осуществляется на 5-и минутном таймфрейме, от уровней, определяемых роботом с помощью нескольких методов расчета ценового движения. Эксперт не использует опасные методы управления капиталом. Все позиции имеют стоп-лосс и тейк-профит. Параметры эксперта можно оптимизировать на коротких временных интервалах. Параметры Use_LOGO - использовать логотип на графике (Замедляет тестиров
Forebot
Marek Kvarda
Эксперты
Данный робот использует пользовательский скрытый осцилляторный индикатор, а также анализирует реакцию рынка. Он торгует в основном во время повышенной волатильности. Он работает при помощи нескольких отложенных ордеров с разными размерами лотов и активно модифицирует их позиции. Использует расширенное управление капиталом. Установка TradingMode позволяет также работать в соответствии с условиями FIFO. Показывает успешные результаты на различных рынках и различных таймфреймах. Наилучшие результат
Avato
Nikolaos Bekos
Эксперты
Советник Avato - один из наших автономных инструментов. (Сигнал на основе советника будет в будущем представлен на сайте). Он разработан на основе комбинированной формы хеджирования и мартингейла и использует сложные алгоритмы и фильтры для размещения сделок. Эксперт использует стоп-лосс и тейк-профит, размер лота рассчитывается автоматически на основе соответствующих настроек. Это готовый инструментарий для опытных трейдеров. Разработан для рынка золота, однако его можно протестировать и на дру
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Эксперты
Торговый робот генерирует сигналы об изменениях тренда. Генерация сигналов может происходить с использованием различных стратегий. При открытии позиция оснащается тейк-профитом и стоп-лоссом. Если позиция становится прибыльной, на основе указанных значений (TrailingStep и DistanceStep) для нее устанавливается динамический стоп-лосс и постоянно подтягивается. Это позволяет всегда закрывать позиции в плюсе. Параметры Основные настройки LotSize = 0.01 - Фиксированный размер позиции; LotAutoSize = f
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Эксперты
Внимание : Значение спреда, проскальзывание брокера и скорость VPS влияют на результаты торговли советника. Рекомендации: золото со спредом до 3, USDJPY со спредом до 1,7, EURUSD со спредом до 1,5. Чем лучше условия, тем лучше будут результаты. Значение задержки между VPS и сервером брокера должно быть не выше 10 мс. Кроме того, чем меньше стоп-уровень брокера, тем лучше. Идеальным является стоп-уровень = 0. Советник основан на системе пробоя, а после открытия сделок он сопровождает все открытые
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник работает прежде всего по стратегии хеджирования и стратегии кратных. Он поддерживает использование любой возможности в любом направлении, как и MILCH COW MIX, но с увеличенным количеством совершаемых сделок. Советник Milch Cow Mix начинает открывать хеджирующие сделки на первом уровне, но этот советник открывает хеджирующие сделки на каждом уровне. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советника рекомендуе
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Эксперты
MILCH COW Turbo - мультивалютная стратегия. Поддерживает до 10 валют (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). При Trade_Calc = false включена только одна пара. Советник использует специальный индикатор для установки ордеров Buy stop, Buy limit, Sell stop и Sell limit Примечание: при Pendingorders = false советник использует цены, отображаемые на графике в реальном времени (покупка и продажа). В этом случае советник использует скрытые стоп-ордера. Отложенные ордера
AnyWay
Mohamed Nasseem
Эксперты
"ANYWAY EA" - это инструмент для управления сделками с другой концепцией, который не запускает трейлинг с фиксирования прибыли. Он просто переносит стоп-лосс на 1. SL будет перемещаться с шагом 1, поэтому с каждым пипсом SL будет устанавливаться на 19, 18, 17 и т.д. Брокеры видят это и ничего не могут с этим сделать. А в этом время вы будете ожидать, пока советник зафиксирует пункты, которые он накопил. Все уровни стоп-лосс и тейк-профит можно скрыть от брокера, выбрав SLnTPMode = Client. Запуск
Perfection
Mikhail Senchakov
Эксперты
Perfection - это мультивалютный, полностью автоматизированный и безопасный торговый робот. Робот предназначен как для портфельной торговли, так и для торговли на одном инструменте. Советник не использует усредняющие методы, объем позиций строго регулируется. Ордера открываются только в сторону движения рынка по принципу сетки. Благодаря этому, робот чувствует себя уверенно на любых сильных движениях. Алгоритм принятия решений не использует индикаторы, вместо этого робот самостоятельно рассчитыва
Momento
Gurneet Singh
Эксперты
The Expert Advisor itself uses anomalies in momentum to identify short term bursts within the market to capture profit. With the use of the standard deviation and variance, the EA looks for changes in the Average True Range in order to place trades at peaks and troughs within the market that have the highest probability of establishing a new trend. It uses a number of different mathematical principles as well as embedded custom indicators.   When using this expert advisor, there are four require
Milch Cow Zone
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник Milch Cow Zone работает с убыточными сделками без использования стоп-лосса и обеспечивает прибыльный или по крайней мере безубыточный результат независимо от направления рынка при закрытии ордеров в соответствии с механизмом интеллектуального хеджирования "back-and-forth" (туда-сюда). Советник работает, меняя общее направление сделки с помощью более крупных хеджирующих сделок в противоположных направлениях. Робот начинает с открытия одной сделки по тренду, сделки по вашему выбору либо х
Smart Trade
Phong Vu
Эксперты
Введение в Smart Trade Price Action Smart Trade Price Action — это экспертный советник (EA) с разнообразной стратегией работы, который функционирует на 15 валютных парах с временными рамками H4. Это повышает шансы на устойчивый рост и снижает риск зависимости от одной пары или отдельных сделок. Управление рисками строго контролируется. Вам не нужны специальные знания, так как конфигурация очень проста и не требует оптимизации. Не нужно беспокоиться о том, следует ли активировать EA, поскольку ег
Tiger GBP power
Yang Wu
Эксперты
Attention : The TigerGBP Power EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!! Trend is the KEY ! TigerGBPPower EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerGBPPower EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerGBPPower EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Эксперты
Советник Multiday Overlay Strategy позволяет торговать параллельно на всех основных и кросс-парах Форекс. Этот советник довольно уникален, поскольку он способен "следить за рынком", что означает: оптимизация не требуется; одинаковые входные параметры подходят для всех пар; не нужно менять входные параметры, даже если меняются рыночные условия. Эти 3 особенности означают, что советник не нужно "вручную адаптировать" к определенной паре на определенном таймфрейме, как это обычно происходит при опт
Другие продукты этого автора
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Эксперты
Робот   Milioron , разработанный для рынка Форекс, обладает значительной гибкостью и предлагает множество механизмов сопровождения серий ордеров. Это позволяет трейдерам автоматизировать и оптимизировать свою торговлю, используя встроенную стратегии и подходы к управлению рисками. Некоторые из основных особенностей и возможностей робота Milioron включают: 1. **Гибкость настроек**: Робот предоставляет трейдерам широкий набор параметров и настроек, которые могут быть адаптированы под конкретные
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Modern bot
Nadiya Mirosh
Эксперты
Торговый советник Форекс Modern bot — это автоматическая скальпинг система, открывающия и закрывающия сделки по специальному алгоритму анализа тиков запрограмированном в коде без участия человека. Эго главная задача — мгновенно совершить сделку там, где человек теряет время на анализ и принятие решения. Также он автоматизируют трейдинг, снимая с человека эмоциональную нагрузку и позволяя сэкономить время. Скальпинг – одна из разновидностей краткосрочных стратегий, притом самая краткосрочная из
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Эксперты
Описание бота Doctor Winston Общие характеристики: Название: Doctor Winston Тип: Ультрасовременный бот для торговли на Форексе Инструменты: Поддерживает большинство валютных пар и торговых инструментов Таймфрейм: Может работать на любом таймфрейме Настройки бота: Управление капиталом (Money Management): MMOn: Включение/отключение управления капиталом (true/false) DefaultVolume: Объем сделки по умолчанию (0.01) MMCalc: Базовая сумма для управления капиталом (1000) Индикаторы: ALength, BLength, C
Smoking
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Предлагаю попробовать торговать всем кому интересно по индикатору Smoking.  Smoking – это инструмент технического анализа, который использует математические вычисления, чтобы определить различные аспекты движения цен и основывается на исторических данных. Smoking показывает особые аспекты движения цены и позволяет трейдерам совершить правильное решение. Все торговые индикаторы анализируют цену с разных сторон, основываясь на исторических данных. Поэтому не совсем корректно говорить, что они мо
Fracture
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор Fracture использует много скользящих средних, которые с заданным шагом Length. В результате работы формируются результирующие линии которые отображаются на графике цены в виде синей и красной линий. Самым простым вариантом использования индикатора является открытие сделки в сторону существующего тренда. Наилучший результат дает сочетание индикатора с фундаментальными новостями, он может выступать в качестве фильтра новостей, то есть показывать насколько реагирует рынок на ту или иную
ProsecutionA
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Ищете качественный индикатор точек разворота? Значит Prosecution - это то, что вам нужно! Для определения разворотных точек индикатор Prosecution анализирует множество условий, так как совокупный анализ дает более точное представление о ситуации на рынке.  Что такое "точки разворота"? Анализ точек разворота зачастую применяется совместно с расчетом уровней поддержки и сопротивления, как и в случае с анализом трендовых линий. При анализе точек разворота первые уровни поддержки и сопротивления р
Before
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор Before предсказывает наиболее вероятное краткосрочное движение цен на основе сложных математических расчетов. Большинство стандартных индикаторов, обычно использующихся в торговых стратегиях, основаны на довольно простых расчетах. Это не значит, что в период их создания в мире не было выдающихся математиков. Просто в те времена еще не существовало компьютеров или их мощности не хватало для последовательного проведения сложных математических операций. В наши дни любой смартфон намного
AnalizatorMTF
Nadiya Mirosh
Индикаторы
AnalizatorMTF - это индикатор–осциллятор, более прогрессивная версия индикатора, с легкой настройкой и простой в использовании.  Для идентификации сигналов используются уровни: 0; 0,75/-0,75; 0,9/-0,9, а также конфигурация самой кривой индикатора. Отличие от других подобных индикаторов, в указателях точек входа в виде стрелок соответствующего направления и цвета и возможности отображение старших таймфреймов на младших. Индикатор можно использовать использовать в составе различных стратегий. Ка
AnalizatorSSRC
Nadiya Mirosh
Индикаторы
AnalizatorSSRC - это индикатор–осциллятор, с легкой настройкой и простой в использовании. Для идентификации сигналов используются уровни: 0; 0,75/-0,75; 0,9/-0,9, а также конфигурация самой кривой индикатора.  Основным его отличием служит отсутствие сигнальной линии и связанных с ее пересечениями сигналов. Индикатор можно использовать использовать в составе различных стратегий. Как и другие осцилляторы, показывает зоны тренда и флета, а также области перепроданности и перекупленности.
Hubbles Correlator
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Коэффициент корреляции отражает взаимосвязь между двумя величинами. Он показывает зависимость изменений одного значения от изменений другого. Например, от изменений цены EURUSD и EURNZD. Коэффициент корреляции в торговле, валютных отношениях постоянно изменяется. Определить его, проследить изменения, сделать правильные выводы помогают специальные индикаторы корреляции. Один из них - индикатор Hubbles Correlator. Индикатор позволяет одновременно отображать на графике одной валютной пары сразу не
Step Success
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное решение для торговли по трендам и фильтрации со всеми важными функциями инструмента тренда, встроенными в один инструмент! Индикатор Step Success хорош для любого трейдера, подойдет любому трейдеру как для форекс так и для бинарных опционов. Ничего настраивать не нужно все отточено времинем и опытом, отлично работает на во время флета и в тренде.
Analytical cover MT4
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда Analytical cover - революционное решение для торговли по трендам и фильтрации со всеми важными функциями инструмента тренда, встроенными в один инструмент! Индикатор Analytical cover хорош для любого трейдера, подойдет любому трейдеру как для форекс так и для бинарных опционов. Ничего настраивать не нужно все отточено времинем и опытом, отлично работает на во время флета та и в тренде. Индикатор тренда Analytical cover это инструмент технического анализа финансовых рынков, отр
Point Implant
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Что такое "точки разворота"? Анализ точек разворота зачастую применяется совместно с расчетом уровней поддержки и сопротивления, как и в случае с анализом трендовых линий. При анализе точек разворота первые уровни поддержки и сопротивления рассчитываются с использованием ширины торгового диапазона между точкой разворота и максимальной или минимальной ценой за предыдущий день. Вторые уровни поддержки и сопротивления рассчитываются с использованием всей ширины между максимальной и минимальной цен
Trend Live
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор Trend Live является разработкой для трендовой торговли. Индикаторы тренда дают возможность классифицировать направление ценового движения, определив его силу. Решение этой проблемы помогает инвесторам вовремя войти в рынок и получить хорошую отдачу. Индикатор Trend Live помогает анализировать рынок на выбранном временном интервале. Они определяет господствующую тенденцию. Прост в настройке и работает на всех парах и всех временных интервалах. Trend Live решение для торговли по трендам
Impulses Enter
Nadiya Mirosh
Индикаторы
С помощью алгоритма форекс индикатора Impulses Enter, вы можете достаточно быстро понять, какая именно тенденция в данный момент развивается на рынке.Индикатор Elephant сопровождает длинные тренды, можно использовать без ограничений по инструментах или таймфреймах. При помощи этого индикатора можно пытатся прогнозировать будущие значения. Но основное применение индикатора заключается в генерации сигналов на покупку и продажу. Индикатор отслеживает рыночный тренд с игнорируя резкие колебания рын
Trend Oracle
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда Trend Oracle, показывает сигналы для входа. Отображает как точки входа, так и сам тренд. Показывает статистически рассчитанные моменты для входа в рынок стрелками. При использовании индикатора можно оптимально распредилить коеффициент риска. Индикатор можно использовать как для пипсовкы на мелких периодах, так и для долгосрочной торговли. Использует все один параметр для настроек. Length - количеств баров для рассчета индикатора. Подбирая параметр необходимо визуально подобие т
Trend Alternative
Nadiya Mirosh
Индикаторы
С помощью алгоритма форекс индикатора Trend Alternative, вы можете достаточно быстро понять, какая именно тенденция в данный момент развивается на рынке.Индикатор Trend Alternative сопровождает длинныетренды, можно использовать без ограничений по инструментах или таймфреймах. При помощи этого индикатора можно пытатся прогнозировать будущие значения. Но основное применение индикатора заключается в генерации сигналов на покупку и продажу. Индикатор отслеживает рыночный тренд с игнорируя резкие ко
Bot Speed
Nadiya Mirosh
Эксперты
Торговый советник Форекс   Bot Speed   — это автоматическая скальпинг система, открывающия и закрывающия сделки по специальному алгоритму анализа тиков запрограмированном в коде без участия человека. Эго главная задача — мгновенно совершить сделку там, где человек теряет время на анализ и принятие решения. Также он автоматизируют трейдинг, снимая с человека эмоциональную нагрузку и позволяя сэкономить время. Скальпинг – одна из разновидностей краткосрочных стратегий, притом самая краткосрочная
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда Riko Trend - революционное решение для торговли по трендам и фильтрации со всеми важными функциями инструмента тренда, встроенными в один инструмент! Индикатор Riko Trend хорош для любого трейдера, подойдет любому трейдеру как для форекс так и для бинарных опционов. Ничего настраивать не нужно все отточено времинем и опытом, отлично работает на во время флета та и в тренде. Индикатор тренда Riko Trend это инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие от
Fine Market
Nadiya Mirosh
Индикаторы
С помощью алгоритма форекс индикатора Fine Market, вы можете достаточно быстро понять, какая именно тенденция в данный момент развивается на рынке. Fine Market это комбинированный индикатор на основе нескольких инструментов. В основе Fine Market лежат классические базовые технические индикаторы - МА, RSI, MACD, Полосы Боллинджера, стохастик. Трейдеру нет необходимости накладывать на графики Форекс несколько линий и настраивать каждый индикатор в отдельности. Fine Market уже удачно скомбинирован
Channel Mirosh
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Не секрет, что движения валютных пар определённую часть времени происходят в некотором ценовом коридоре, который называют каналом. Нижнюю границу считают уровнем поддержки, верхнюю – сопротивления. Не путайте с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления! Расстояние между уровнем поддержки и сопротивления канала называют диапазоном или шириной канала. Ключевое отличие индикатора Channel Mirosh от других канальных индикаторов (например, от того же Боллинджера) состоит в том, что Channel M
Practica Trend
Nadiya Mirosh
Индикаторы
С помощью алгоритма форекс индикатора тренда Practica Trend данного, вы можете достаточно быстро понять, какая именно тенденция в данный момент развивается на рынке.Индикатор Practical Trend сопровождает длинные тренды, можно использовать без ограничений по инструментах или таймфреймах. При помощи этого индикатора можно пытатся прогнозировать будущие значения. Но основное применение индикатора заключается в генерации сигналов на покупку и продажу.  Индикатор Practical Trend применяют на рынках
Quest Trend
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Трендовый анализ, возможно, самая важная область технического анализа и является ключом к определению общего направления движения инструмента. Индикатор Quest Trend определяет господствующую тенденци. Они помогает анализировать рынок на выбранном временном интервале. Тренды основаны на принципе более высоких максимумов, более высоких минимумов (для восходящего тренда) и более низких максимумов, более низких минимумов (для нисходящего тренда). У них могут быть разные временные периоды, и они мог
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
NeoX
Nadiya Mirosh
Индикаторы
С помощью алгоритма форекс индикатора NeoX, вы можете достаточно быстро понять, какая именно тенденция в данный момент развивается на рынке. Индикатор NeoX сопровождает длинные тренды, можно использовать без ограничений по инструментах или таймфреймах. При помощи этого индикатора можно пытатся прогнозировать будущие значения. Но основное применение индикатора заключается в генерации сигналов на покупку и продажу. Индикатор отслеживает рыночный тренд с игнорируя резкие колебания рынка и шумы вок
Barry Hood
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Опережающий индикатор тренда Barry Hood , разработан для более точного определения направления тренда на финансовых рынках. Вот основные характеристики и принципы работы этого индикатора: Адаптивное четырёхуровневое сглаживание: Индикатор использует механизм, который позволяет ему эффективно адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Это позволяет точнее определять текущий тренд. Характеристики и особенности: Перерисовывается только на нулевой свече: Это означает, что индикатор перерисо
Trend Seekers
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор Trend Seeker идеально подходит для отслеживания долгосрочных трендов на рынке Форекс и может быть использован без ограничений по инструментам или временным интервалам. Этот индикатор позволяет попытаться прогнозировать будущие значения, но его основное применение заключается в генерации сигналов на покупку и продажу. AlphaTrend Seeker отслеживает рыночный тренд, игнорируя резкие колебания и шумы вокруг средней цены. Он основан на идее технического анализа, утверждающего, что рынок име
Market Magnet
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Market Magnet - Это не просто удобный инструмент, но скорее незаменимый помощник для тех, кто предпочитает анализировать рынок с помощью чистого графика. Иногда даже опытным трейдерам требуется дополнительный аналитический инструмент для определения ключевых точек входа и выхода из сделок. Вот где на помощь приходит Market Magnet. Этот индикатор идеально подходит для тех, кто часто сталкивается с трудностями при определении точки перегиба тренда или проведении линий тренда на графике. Он предл
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв