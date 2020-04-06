Nibelung Assistant v4

"Nibelung" - это передовой торговый бот, созданный для современных трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент представляет собой надежного помощника для всех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле.





Бот использует отложенные ордера как один из основных элементов своего алгоритма. Отложенные ордера устанавливаются на определенном расстоянии от текущей цены и срабатывают только при достижении ценой заданного уровня. Кроме того, при движении цены активируется трейлинг отложенных ордеров. Как только ордер становится рыночным, бот автоматически защищает его с помощью фиксированного стоп-лосса и тейк-профита. Также применяется алгоритм трейлинг-стопа. Бот обладает несколькими стратегиями, которые переключаются в зависимости от поведения рынка. Важной функцией является возможность масштабирования ценовых пунктов и приведения их к общей условной величине, что позволяет использовать одни и те же настройки на различных временных интервалах и на разных валютных парах.





Надежность и стабильность: "Nibelung" разработан с использованием передовых технологий, чтобы обеспечить надежность и стабильность его работы на рынке.

Умное управление рисками: Благодаря встроенному Money Management, "Nibelung" позволяет контролировать уровень риска и оптимизировать стратегии торговли.

Анализ рынка в реальном времени: Бот осуществляет анализ всех ключевых аспектов рынка - цены открытия, максимума, минимума, закрытия и объема - для точного определения текущей тенденции.

Гибкие возможности настройки: "Nibelung" предлагает широкий спектр параметров для тонкой настройки под конкретные требования трейдера и рыночные условия.

Автоматизированные сигналы покупки и продажи: Бот генерирует точные сигналы на покупку и продажу на основе алгоритмов и стратегий, что позволяет трейдеру принимать взвешенные решения.

Эффективный трейлинг-стоп: С помощью функции трейлинг-стоп "Nibelung" обеспечивает защиту прибыли и позволяет максимизировать доходы при движении цены в пользу трейдера.

Многоуровневая защита от нежелательных событий: Бот предоставляет контроль спредов и другие опции для минимизации рисков и защиты от непредвиденных ситуаций на рынке.

Простой в использовании: Даже без глубоких знаний программирования любой трейдер может легко настроить и запустить "Nibelung" для успешной торговли.

"Nibelung" - это не просто инструмент для торговли на Forex, это мощный союз передовых технологий и трейдерского опыта, помогающий воплотить в жизнь успешные стратегии и достигнуть финансовых целей.





Параметры:

PriceCorrection (Коррекция цены)

FixLot (Фиксированный лот)

RiskOn (Включение управления риском)

Risk (Риск)

CountSeria (Количество серий)

StepExponent (Экспоненциальный шаг)

LevelStart (Начальный уровень)

LengthA (Длина А)

DeviationA (Отклонение А)

LengthB (Длина В)

DeviationB (Отклонение В)

StepCorrections (Шаг коррекций)

TakeProfit (Уровень Take Profit)

StopLoss (Уровень Stop Loss)

TrailingPendingOn (Включение трейлинга отложенных ордеров)

TrailingPendingStart (Начальное значение трейлинга отложенных ордеров)

TrailingOrder (Трейлинг ордеров)

TrailingOrderStart (Начальное значение трейлинга ордеров)

TTrailingOrderStop (Остановка трейлинга ордеров)

SpreadLimitOn (Включение ограничения спреда)

SpreadLimitMin (Минимальное значение спреда)

SpreadLimitMax (Максимальное значение спреда)

MagicNumber (Магическое число)

OrdersComment (Комментарий к ордерам)

Requotes (Перекотировки)

ActionFilling (Действие заполнения)







