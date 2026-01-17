Diskussion zum Artikel "Die Grundlagen für Tests in MetaTrader 5" - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Lies "Alle Indikatoren, die durch Funktionen von Technical Indicators oder IndicatorCreate() erstellt wurden...".
Vielen Dank, ich habe das Problem gelöst.
Ich habe mir diesen wunderbaren Artikel durchgelesen und es sieht so aus, als ob sich irgendwo ein Tippfehler eingeschlichen hat.
Ich denke, Sie wollten 'if(hidden) Print......' anstelle von 'if(hided) Print...' eingeben, so dass der Code wie unten aussieht
Vielen Dank für den Artikel.
Sam
Warum steht in dem Artikel "Testing Basics" kein Wort darüber, wo ALLE anfangen?
Ich spreche über das Testen von manuellen Strategien wie in ForexTester - zumindest ohne das Setzen/Ausführen/Ändern von Aufträgen, aber mit Ticks (zumindest nur Balkencharts) und der Möglichkeit, Indikatoren zu betrachten und "Echtzeit"-Charts mit der Möglichkeit, Zeitrahmen zu wechseln, zu erstellen.
Wenn ich den ExpertMACD Expert Advisor ("built-in") mit einer zuvor gespeicherten Vorlage tester.tpl (2 Indikatorfenster) teste, überlappt das erste Fenster den MACD-Indikator des Expert Advisors mit dem Indikator aus der Vorlage. Ist das so gewollt?
Ich habe keine anderen Expert Advisors überprüft. Ich habe heute die MT-Version aktualisiert.
Warum steht in dem Artikel "Testing Basics" kein Wort darüber, wo ALLE anfangen?
Ich spreche über das Testen von manuellen Strategien wie in ForexTester - zumindest ohne das Setzen/Ausführen/Ändern von Aufträgen, aber mit Ticks (zumindest nur Balkencharts) und der Möglichkeit, Indikatoren zu betrachten und Echtzeit-Charts mit der Möglichkeit, Zeitrahmen zu wechseln, zu erstellen.
Denn es geht hier um das Testen automatisierter Handelssysteme.
Die Lösung mit den Indikatoren in den Vorlagen ist vorübergehend, bald werden die Indikatoren automatisch bei der Visualisierung angezeigt.
Denn es geht hier um das Testen automatisierter Handelssysteme.
Die Lösung mit den Indikatoren in den Vorlagen ist vorübergehend, bald werden die Indikatoren automatisch bei der Visualisierung angezeigt.
1. Ich habe verstanden, aber es steht nicht im Titel des Artikels, deshalb frage ich ja.
Und wo liest man "über das Testen von manuellen Systemen sprechen"? Nirgendwo? Sorry, aber es kommt so etwas heraus wie "wer kein Programmierer ist, ist kein Händler" (um nicht zu sagen "kein Mensch"). Ist das "Parteipolitik"? Wird es so sein oder ist etwas für Normalsterbliche geplant? Zum Beispiel für die Uneingeweihten...
2. Sie verstehen nicht - sie werden automatisch angezeigt, aber der EA-Indikator wird dem Indikator der Vorlage des Testers überlagert.
Wenn er jedoch vorübergehend überlagert wird, gibt es natürlich nichts zu diskutieren.
Моделирование времени в тестере
Während der Tests ist die lokale Zeit TimeLocal() immer gleich der Serverzeit TimeTradeServer(). Die Serverzeit wiederum ist immer gleich der Zeit, die der GMT-Zeit entspricht - TimeGMT(). Somit ergeben alle diese Funktionen beim Testen die gleiche Zeit.
Hier heißt es, dass "Serverzeit" == TimeTradeServer() == TimeGMT() während des Tests. Gleichzeitig wurde im Forum zu MQ-Demokonten angegeben, dass "MQ-Serverzeit" == "durchschnittliche europäische Zeit" == GMT+1.
Wenn ich das Skript offline auf meinem Laptop (Build 674) ausführe, zeigt es, dass TimeTradeServer() == TimeGMT() ist. Ist es richtig, daraus zu schließen, dass "MQ-Serverzeit" == TimeGMT() und nicht GMT+1 ist?
Die Dinge sind im Fluss und verändern sich. Vielleicht war es einmal so
В то же время, на форуме в отношении демо-счетов MQ утверждалось, что "серверное время MQ" == "среднеевропейское время" == GMT+1.
und jetzt ist es so.
TimeTradeServer() == TimeGMT()
Danke für die Klarstellung! Also, für Demo-Konten "Serverzeit MQ" == TimeGMT().
Расчет индикаторов при тестировании
Im Echtzeitmodus werden die Indikatorwerte bei jedem Tick berechnet. Der Tester wendet ein sparsames Modell der Indikatorberechnung an - die Indikatoren werden erst unmittelbar vor dem Start des Expert Advisors zur Ausführung neu berechnet. Das bedeutet, dass die Neuberechnung der Indikatorwerte vor dem Aufruf der Funktionen OnTick (), OnTrade() und OnTimer() durchgeführt wird.
Unabhängig davon, ob ein Indikatoraufruf in einem bestimmten Event-Handler vorhanden ist oder nicht, werden alle Indikatoren, deren Handles durch die Funktionen iCustom() oder IndicatorCreate ( ) erstellt wurden, vor dem Aufruf der Event-Handler-Funktion neu berechnet.
Daher wird beim Testen im Modus "Alle Ticks" die Berechnung der Indikatoren vor jedem Aufruf von OnTick() durchgeführt. Wenn ein Timer im Expert Advisor mit der Funktion EventSetTimer() aktiviert ist, werden die Indikatoren vor jedem Aufruf des OnTimer()-Handlers neu berechnet.
Im Artikel heißt es, dass die Indikatorwerte vor dem Aufruf von drei Funktionen - Event-Handlern - neu berechnet werden. Ich habe keine dieser Funktionen in meinem Expert Advisor - er funktioniert nur mit benutzerdefinierten Ereignissen. Die Berechnungen werden von Indikatoren durchgeführt, die an Charts anderer Symbole angehängt sind. Im Testgerät scheint alles mehr oder weniger berechnet zu werden.
Es stellen sich folgende Fragen: Zu welchem Zeitpunkt werden die Indikatoren, die an anderen Symbolen hängen, neu berechnet? Werden sie jedes Mal berechnet, wenn das Ereignis NewTickgesendet wird , auch wenn der Expert Advisor nicht über die Funktion OnTick() verfügt? Und wenn ja, stellt sich heraus, dass die Indikatoren mit der Häufigkeit der Ticks eines anderen Symbols neu errechnet werden?