Diskussion zum Artikel "Die Grundlagen für Tests in MetaTrader 5"
return(1/значение_функции);
Es ist besser, den Wert
return(-значение_функции);
zu verwenden, da sonst die Gefahr einer Division durch Null besteht und die Verzerrung geringer ist.
Es ist besser, die Funktion
Es ist besser, die Funktion zu verwenden, da sonst eine Null-Division auftreten kann und die Verzerrung geringer ist.
Необходимо помнить, что при оптимизации по критерию "Custom max" всегда ищется локальный максимум. Для поиска локального минимума можно из функции OnTester ..........
Das Wort "lokal" sollte durch "global" ersetzt werden. Es ist das globale Extremum, das in dem angegebenen Bereich gesucht wird.
Das Wort "lokal" sollte durch "global" ersetzt werden. Es ist das globale Extremum, das in einem bestimmten Bereich angestrebt wird.
Das ist schwer zu sagen. Einerseits garantiert die Optimierung nicht, dass ein globales Extremum gefunden wird.
Einverstanden. Ich werde den Artikel ergänzen, danke für die Anregung!
Bitte erklären Sie den Unterschied beim Erstellen eines Handles eines Indikators (z.B. Alligator) mit iAlligator(...) und IndicatorCreate(...) ?
Die Griffe unterscheiden sich nicht durch "Anfassen". Aber das ist nicht das Thema dieses Artikels.
Ich meinte nicht die Unterschiede durch Berührung.....
Du schreibst:
"Unabhängig davon, ob es einen Indikatoraufruf in einem bestimmten Event-Handler gibt oder nicht, werden alle Indikatoren, deren Handles durch iCustom() oder IndicatorCreate() erstellt wurden, vor dem Aufruf der Event-Handler-Funktion zwangsweise neu berechnet."
Frage:
Warum werden Indikatoren, deren Handles mit (wenn wir zu Alligator zurückgehen) iAlligator() erstellt wurden , nicht neu berechnet, was ist der Unterschied zu IndicatorCreate() , was ist besser, was ist schlechter, was sollte verwendet werden und warum?
Neuer Artikel Die Grundlagen für Tests in MetaTrader 5 :
Worin unterscheiden sich die drei Testmethoden in MetaTrader 5, und worauf sollte man ganz besonders achten? Wir laufen Tests eines Expert Advisors, der gleichzeitig auf verschiedenen Finanzinstrumenten handelt, ab? Wann und wie werden Indikatorwerte während der Tests berechnet und wie werden die Ereignisse behandelt? Wie synchronisiert man Bars aus unterschiedlichen Instrumenten während der Tests im Mosud "nur offene Kurse"? Der vorliegende Artikel versucht all diese und weitere Fragen zu beantworten.
Autor: MetaQuotes Software Corp.