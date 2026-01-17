Diskussion zum Artikel "Die Grundlagen für Tests in MetaTrader 5" - Seite 3
Ja.
Ich danke Ihnen! Das sind Neuigkeiten!
Das ist nicht überraschend.
Das Vorhandensein von Expert Advisors auf dem Chart verhindert nicht, dass die Indikatoren berechnet werden :)
Ich vermute, es bedeutet, dass das Tick-Ankunftsereignis nach der Berechnung der Indikatoren erzeugt wird.
Das heißt, erst die Berechnung, dann der Aufruf. Aber wenn Sie das Ereignis nicht verarbeiten, werden die Indikatoren trotzdem berechnet.
Aber wenn Ihr Ereignis nicht verarbeitet wird, werden die Indikatoren trotzdem berechnet.
Ja, aber in meinem Fall wird die Berechnung der Indikatoren mit dem Eintreffen von Ticks auf einem anderen Symbol (dem Symbol, an das der Expert Advisor selbst angehängt ist) synchronisiert. Das ist es, was mich überrascht hat.
Der Punkt ist, dass, wenn wir über den Tester sprechen, dann Chart-Ereignisse von Objekten...? Gibt es solche Ereignisse dort?
Ich glaube nicht, dass sie vor einem Monat noch da waren, vielleicht hat sich etwas geändert, was ich nicht gesehen habe?
also der Experte nur für Diagrammereignisse wird im Tester nicht funktionieren. weil es keine Ereignisse gibt. und die Größe des Diagramms auch :) versuchen Sie, ChartGetXXX im Tester zu bekommen. es gibt überall Nullen zurück.
also der Experte wird nicht nur auf Diagramm-Ereignisse im Tester arbeiten. weil es keine Ereignisse gibt. und die Größe des Diagramms auch :) versuchen, ChartGetXXX im Tester zu bekommen. es gibt überall Nullen zurück.
Die Idee selbst im Tester funktioniert.
Wenn alles funktioniert, was ist dann das Problem in Ihrem Code?
Ist OnCalculation weit weg, um eine Prüfung zu machen?
Im Code gibt es keine Probleme. Sie haben meine Vermutung bestätigt, dass in dem oben beschriebenen Fall die Indikatoren im Tester mit der Tickfrequenz eines anderen Symbols neu berechnet werden. Das bedeutet, dass die Indikatoren mit einer anderen Frequenz neu berechnet werden als die, die der Tester erzeugen würde, wenn jeder Indikator auf seinem eigenen Symbol steht. Nun, was gibt es zu prüfen, wir müssen uns anpassen. Natürlich nur, wenn Ihre Bestätigung richtig ist :)
Toller Artikel, danke!