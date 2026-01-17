Diskussion zum Artikel "Die Grundlagen für Tests in MetaTrader 5" - Seite 5

Renat Fatkhullin:
- mehr Kerne im Prozessor, aber laden Sie nicht alle Kerne im Optimierer, sondern lassen Sie zumindest ein paar Kerne übrig

Warum wird dies nicht in die Standardkonfiguration des Optimierers aufgenommen?

Viele Leute würden nicht einfrieren, weniger Beschwerden haben.
 
Renat Fatkhullin:
Es ist ganz einfach:
- höhere CPU-Frequenz
- maximaler Speicher für die System-Caches des Terminals und des Testers
- SSD, vorzugsweise NVMe


Danke

 
Gut
 
Isaa Souza:
Gut
Dankeschön
 
Liebe Kollegen, ich verstehe nicht, wie ich auf MT5 schnell optimieren kann, ohne die Durchläufe zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses offene Positionen hatten. In diesem Fall schließt der Tester solche Positionen und der Gesamtsaldo wird gleich den Fonds (der Verlust ist festgelegt), und die Strategie impliziert das Schließen von Positionen, wenn Gewinn erscheint.
 
Wie bringe ich diese Tausende von Agenten dazu, meine Optimierungen anstelle meiner lokalen Kerne oder zusätzlich zu meinen lokalen Kernen durchzuführen? Meine Optimierungen dauern manchmal 24 Stunden, kann ich das auf Minuten reduzieren?
