Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 4
Die derzeitige Situation.
(Alle TS funktionieren auf einem Demokonto mit einem Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Tabelle der Top 10 TS nach Saldo:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Die 10 besten TS-Charts nach Handelsqualität:
Daskostenlose TS-Liga-Signal ist offen mit den Systemen, die ich für potenzielle reale ausgewählt habe.
Wir können einige Schlussfolgerungen über die Leistung der Systemfavoriten ziehen (ich bewerte nur die Qualität des Handels).
Die dritte Woche in Folge liegt TS "Breaking the channel with fixed TP-SL" auf GBPUSD an der Spitze. Es stimmt, die Qualität hat in der letzten Woche etwas nachgelassen (es gab nur einen Handel), aber es ist die beste von allen.
Den zweiten Platz belegt das System "Return to EMA with reverse trailing" für USDCHF. Dieses System hat sich in allen drei Wochen in der Tabelle nach oben bewegt. Allerdings hat die Qualität des Handels in der letzten Woche leicht nachgelassen.
Den dritten Platz schließlich belegt der "Channel break with direct trailing stop" auf GBPJPY. Dieses System hat die Qualität des Handels in den letzten drei Wochen verbessert.
Das System "Breaking Through the Channel with Reverse Trailing Stop" auf EURUSD, das in der vergangenen Woche zu den drei Spitzenreitern gehörte, hat in der Qualität des Handels stark nachgelassen und befindet sich nicht einmal mehr unter den zwanzig besten Systemen, sondern nur noch auf Platz 70 (von insgesamt 450). Das zeigt mir wieder einmal die Instabilität der "Reverse Trailing"-Typ Unterstützung (wenn nur TP gesetzt ist, und mit jeder Bar ist es bis zum Schlusskurs gezogen).
Die besten 20 nach Handelsqualität (die TS, die keinen einzigen Verlusthandel getätigt haben, sind nicht in der Rangliste enthalten, da es unmöglich ist, die Rückflüsse zu berechnen; in der letzten Tabelle sind sie mit einer Qualität von Null aufgeführt):
Top-10-Chart nach Handelsqualität:
Qualitativ führend ist nach wie vor der Channel Breakout mit festem TP-SL beim Pfunddollar. In der letzten Woche wurden vier Geschäfte getätigt, und die Qualität des Handels hat sich insgesamt leicht verbessert.
Den zweiten Platz nimmt der TP eines Kanalausbruchs mit direktem Trailing-Stop bei USDCAD ein. Das System hat nur zwei Geschäfte in der letzten Woche durchgeführt, und sogar leicht reduziert die Qualität des Handels, die jedoch nach wie vor sehr hoch, aber der letzte Besitzer des zweiten Platzes abgeschlossen ein Geschäft mit Stoploss, die nicht akzeptabel ist für die Reverse-Trailing-System, und in der Regel aus der Bewertung für die Überoptimierung. Dies hat mir einmal mehr die extreme Instabilität von Trailing-Stop-Loss-Systemen bestätigt.
Auch der Drittplatzierte der letzten Woche hat die Qualität des Handels in der letzten Woche deutlich reduziert, wenngleich sie immer noch auf einem hohen Niveau liegt. Daher wird der dritte Platz nun vom Price and EMA Trend Crossing System mit festem TP-SL auf EURUSD eingenommen.
Ich verstehe nicht: Arbeiten alle EAs gleichzeitig auf ein und demselben Konto oder was? Meinen Sie mit Bilanz den Nettogewinn, den jeder EA erzielt?
Ja, alle 448 TCs arbeiten auf demselben Konto. Ich kann Ihnen das Passwort für die Investition unter vier Augen mitteilen. Aber ohne ein spezielles Skript, das die notwendigen TS "abfängt", ist es nutzlos. Denn nur die Hälfte der TS schreibt "schwarze Zahlen", und in jedem System sind die Verlustphasen länger als die Gewinnphasen. In regelmäßigen Abständen fülle ich das Konto mit virtuellem Geld auf.
Von diesen Systemen werden die besten ausgewählt - sie repräsentieren die Arbeit an einem indikativen, "vor-realen" Demokonto der TS-Liga, das in meinem Profil vorgestellt wird. Auswahl des TS für Pre-Real - dies ist die letzte Frage der Liga TS, die vor der Eingabe des realen Kontos gelöst werden muss. Leider kann ich es noch nicht lösen, die Auswahl erfolgt intuitiv, durch visuelle Bewertung.
Mit Saldo meine ich den Nettogewinn, den jeder TS erzielt. Volchansky sagte einmal zu Recht, dass es schön wäre, die Mittel zu sehen - aber die Berechnung der Mittel in der Geschichte ist viel schwieriger als die Berechnung der Bilanz. Und keiner meiner TSs ist überzogen, jeder hat immer einen SL, der nie ansteigt (der aber manchmal sehr weit weg steht - bis hin zu 5-Tages-TRs) und die Gelder gehen nicht sehr weit vom Gleichgewicht weg - was man an der Überwachung der besten TSs in meinem Profil sehen kann.
Georges, haben Sie einen guten Trendindikator? Wird er zusätzlich zu allen Systemen verwendet?
Die Wahl des besten TS scheint nicht das Schwierigste zu sein, sondern nur, dass das System am Ende des Monats nicht zum Stand vom Monatsanfang zurückkehren sollte
Georges, haben Sie einen guten Trendindikator? Wird er zusätzlich zu allen Systemen verwendet?
Es ist gar nicht so schwierig, den besten TS zu wählen, nur sollte das System am Ende des Monats nicht auf den Saldo zurückgehen.
Um den Trend zu bestimmen, verwende ich zwei Varianten - die Kreuzung von Close und EMA und den Kontakt des Preises mit der oberen oder unteren Grenze des Preiskanals. (Tests haben gezeigt, dass sich diese beiden Varianten deutlich voneinander unterscheiden und alle anderen Varianten entweder zur ersten oder zur zweiten Variante tendieren.
und über "sollte nicht zurück zum Gleichgewicht gehen" - wer argumentiert... sollte es nicht... Allerdings gibt es unter den 448 TCs alle möglichen Variationen. Es gibt viele, die das Gleichgewicht vermindern, ohne dass man versucht, es anzuheben (obwohl sie in jährlichen Abständen getestet werden).
Die Einführung zusätzlicher Indikatoren hilft nicht viel, die TS werden in der Geschichte "schöner", verlieren aber ihre Stabilität. Wie ich immer wieder gesagt habe - ich habe mich schon vor langer Zeit vergewissert - hängt der Gewinn des TS nicht so sehr von seiner Komplexität ab. Wir können Hunderte von Bedingungen, Indikatoren, Regeln verwenden - eine perfekte Kurve auf der Geschichte und sogar die ersten paar Trades kann die Rentabilität dieses Systems zu bestätigen, aber in einem Monat - das System wird beginnen zu scheitern.
Und nun die Frage - warum sollte man sich die Mühe machen, einen künstlichen Menschen zu züchten, wenn jede Frau innerhalb von 9 Monaten einen gebären kann, warum sollte man komplexe TCs entwickeln, wenn sie genauso funktionieren wie die einfachen?
Ja, es ist wunderschön. Aber schade, nicht vielversprechend. Der Autor schreibt, dass die Hälfte der Systeme auf der Plus-Seite steht. Sieh an, sieh an. Bald wird es einen Gewinn von 25 % geben. Und dann weiß jeder, was das Ergebnis ist. Es gibt eine Lösung für dieses Problem, aber nicht auf dieser Ebene. Denken Sie darüber nach, suchen Sie danach.
Ich mache jetzt seit über einem Jahr bei der TC League mit. Etwa die Hälfte der TCs ist immer im Plus. Manchmal sind es auch mehr als die Hälfte. Zuweilen sogar weniger. Aber in diesem Fall hat jeder TC eine "Kontrollbedingung", bei deren Überschreitung der TC stoppt und zur Neuoptimierung übergeht. Im Durchschnitt begehen sie jeden Tag 5 TZ "Harakiri". Sie haben also Recht - die TK sind im Durchschnitt immer "negativ".
Ich habe es mehr als einmal betont - JEDER TS hat Gewinn- und Verlustperioden, und außerdem sind Verlustperioden länger als Gewinnperioden. Und die einzige Möglichkeit, immer schwarze Zahlen zu schreiben, ist der rechtzeitige Wechsel von einem verlustbringenden TS zu einem gewinnbringenden.
Das Ziel der TC League ist es nicht, " den Gral zu holen", aus irgendeinem Grund wird mir das angerechnet. Nein. Beachten Sie (lassen Sie es "Sie" bleiben) - ich verstecke die Prinzipien der TS-Leiter nicht. Nehmen Sie den Code eines ähnlichen TS von Kodobase, und erhalten Sie ähnliche Ergebnisse wie ich für diesen TS (wenn Sie die gleichen Einstellungen, die ich nicht teilen möchten - immer noch eine Menge Arbeit, und ich möchte nicht zu verschenken es kostenlos).
Die Aufgabe der TS-Liga ist es, einen "Pool von funktionierenden TS" zu schaffen, also solche, die bereits in der Vergangenheit getestet wurden und seit einiger Zeit gute Ergebnisse im Demohandel zeigen.
Ich sehe, dass diese Aufgabe - erfolgreich gelöst.
Und als Folge davon haben sich meine Gedanken deutlich verändert. Es gab eine Zeit, in der ich mir den Kurs-Chart ansah und dachte - was soll ich tun, damit mein TS funktioniert? Es ist wirklich ärgerlich, wenn der TS, der anfangs gute Ergebnisse zu zeigen schien, plötzlich ausfällt. Ich war einfach verzweifelt - was sollte ich tun?
Mit der Gründung einer CU-Liga habe ich mich "über das Spielfeld erhoben". Ich laufe nicht mehr mit dem Ball, ich sage den "Spielern" nicht, wo sie ihre Füße hinsetzen sollen, wie sie auf das Tor zulaufen sollen, wie sie den Ball schießen sollen. Ich schaue nur auf den Tabellenstand. Es gibt IMMER "Spieler", die gute Leistungen erbringen. Und meine Aufgabe besteht jetzt nicht mehr darin, "profitable Techniken" zu finden, die in der Zukunft gute Ergebnisse zeigen können, sondern TK auszuwählen, die bereits funktionieren und sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft genauso verhalten werden. Leider ist dieses Problem nicht viel einfacher, und es ist auch noch lange nicht vollständig geklärt.
Ich habe nicht gesagt, dass Sie persönlich keinen Erfolg haben werden. Sie haben den richtigen ersten Schritt getan. Die meisten Händler haben es noch nicht einmal geschafft, dies zu tun. Und das Problem ist in drei Schritten gelöst. Die Frage ist, was wird Ihr zweiter Schritt sein? Da Sie seit einem Jahr an derselben Stelle kreisen, habe ich vermutet, dass Sie keinen Plan für Schritt Nummer 2 haben. Daher auch der Pessimismus in meinem Text.
Über "Schritt Nummer zwei" habe ich mehr als einmal geschrieben. - Ich kann sie einfach nicht finden.
Der Real sollte der TS sein, der zwei Bedingungen erfüllt:
Ich habe das erste Problem gelöst, und ich denke, ich habe es erfolgreich getan. Ich habe einen integralen Index der "Qualität" eingeführt, der sehr gut mit meiner intuitiven Einschätzung der Gleichgewichtskurve übereinstimmt. Eine Kurve, deren Qualität 100 % beträgt, ist in der Tat sehr, sehr gut. Und wenn sie 120 % Qualität hat, dann ist sie der Neid der Kurve. Gleichzeitig sehen die Kurven mit 50 % Qualität, obwohl sie positive Ergebnisse liefern, immer noch ziemlich unangenehm aus. Ich bin also sehr zufrieden mit dieser Schätzung.
Aber es reicht nicht aus, dass die Kurve "schön" ist. Ich habe viele schöne Kurven. Ich muss dafür sorgen, dass diese Schönheit auch eine Weile anhält. Dies ist das zweite Problem. Wir müssen die Fähigkeit, sich dem Wandel zu widersetzen", irgendwie erkennen und bewerten. Bislang gibt es leider nur kleine Schätzungen und Überlegungen. Ich versuche verschiedene Ansätze, aber leider hat mich bisher keiner davon zufrieden gestellt.
Dies ist "Schritt Nummer zwei" - die Entwicklung eines Systems zur Bewertung der Nachhaltigkeit. Sobald es entwickelt ist, können Sie ein echtes Konto eröffnen.