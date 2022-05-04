Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 5
In der Theorie des erfinderischen Problemlösens gibt es einen Abschnitt IKR - das ideale Endergebnis. Vielleicht haben Sie keine oder eine falsche Vorstellung davon, wie das Endergebnis aussehen soll? Vielleicht ist dies das Problem? Warum fangen Sie nicht an, "den Fisch vom Schwanz her zu putzen, nicht vom Kopf her"?
(Lassen Sie uns "Sie" sein, warum "Sie"?)
Ich habe es irgendwie klar gemacht...
Ich muss ein Kriterium für "Nachhaltigkeit" ausarbeiten, hier liegt das Problem. Wie lässt sich die "Fähigkeit der TK, kleinen Veränderungen zu widerstehen" definieren und bewerten?
Ich fange an, mich an Worte zu klammern.
1. Seit wann ist es möglich, 488 Advisors und das Handelssystem gleichzusetzen? Habe ich etwas verpasst?
2. Das Kriterium der "Stabilität" des Autos auf der Straße und im Gelände, nun ja, wichtig. Das Auto ist also noch nicht gebaut, es gibt nur ein Lenkrad und ein Reserverad.
1. Das verstehe ich nicht.
Die TS-Liga hat 16x28 = 448 EAs. Jeder von ihnen ist ein vollständiger TS. Aber, und alle zusammen können durchaus auch als Handelssystem betrachtet werden. Was ist los?
2. schlagen Sie vor, ein Auto ohne Berechnung der Stabilität zu bauen? Glauben Sie, dass wenigstens ein Hersteller das tut? Es ist immer die Berechnung, die an erster Stelle steht. Und erst dann das fertige Produkt. Zum Beispiel, sagen wir, die "Schönheit" der Balance-Linie - ich habe es geschafft, und jetzt kann ich einzelne TCs anhand dieses Kriteriums eindeutig vergleichen. Aber das reichte nicht aus, um es zum Handel anzubieten. Allzu oft werden "statistische Artefakte" "eingefangen" - wenn der TS zufällig "in einen Strom gerät", werden bei der Optimierung solche Parameterkombinationen gefunden, die einen Gewinn in der Geschichte bringen, obwohl die geringste Änderung im Marktverhalten das Verhalten des TS drastisch verändert. Ich versuche also, Kriterien und Verfahren zur Bewertung der Stabilität von TS zu entwickeln, d. h. ihrer Fähigkeit, kleinen Marktveränderungen zu "widerstehen". Bisher hatte ich in dieser Richtung nur sehr wenig Erfolg, ich muss mich auf meine Intuition verlassen. Und das gelingt mir regelmäßig nicht.
Die derzeitige Situation.
(Alle TS funktionieren auf einem Demokonto mit einem Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Diagramm der Top 10 in Bezug auf das Gleichgewicht:
Beste 20 nach Qualität des Handels:
Die 10 besten Charts nach Handelsqualität:
So ist die beste Handelsqualität seit vier Wochen in Folge der TSBreaking Through the Channel mit festem TP-SL (und Breakeven, die Umwandlung in BU funktioniert für alle TS) auf GBPUSD. Und seit Beginn der Überwachung ist dieser TS unter den ersten fünf. In der letzten Woche hat er 4 Geschäfte abgeschlossen, seine Handelsqualität ist zwar leicht gesunken, aber immer noch extrem hoch (ich erinnere Sie daran, dass wir die Handelsqualität als "gut", "gut genug", "beispielhaft gut" einstufen. Wenn TC kein einziges Geschäft verloren hat, halten wir seine Qualität für unmöglich einzuschätzen, daher betrachten wir sie als Null).
Der zweite Platz wird durch den TS der Kreuzung des Preises und eines gleitenden Gegentrends mit festem TP-SL auf EURCHF besetzt. Dieser TS ist erst die zweite Woche im Rating, in der letzten Woche hat er drei Trades gemacht, was die Qualität des Handels deutlich verbessert.Den dritten Platz belegt der TS des Preis-Crossover und der Trend Slider mit festem TP-SL auf EURUSD. Dieser TS ist seit langem im Ranking, hat in der letzten Woche drei Trades gemacht, seine Handelsqualität ist sehr hoch.
Ich sehe - der Gral wird ernst genommen. :D
Ich wiederhole für alle Neuankömmlinge:
Der Zweck der TC League ist nicht, einen Gral zu schaffen.
Der Zweck der Liga TS - ist es, einen "Pool von TS", die auf die Geschichte getestet werden, und für einige Zeit zeigen gute Handel auf der Demo zu schaffen.
Ich betone - jeder TS hat Gewinn- und Verlustperioden, außerdem sind Verlustperioden länger als Gewinnperioden. Und vor allem hängt die Dauer dieser Zeiträume nicht von der Komplexität von TS ab. Jeder, sowohl der einfachste als auch der komplexeste TS, kann jederzeit aufhören, gute Ergebnisse zu zeigen, die Qualität des Handels verschlechtern und sogar aus dem Rating herausfallen. Doch ohne die TS-Liga ist der Händler sofort verwirrt - was tun, wenn die TS nicht funktioniert? Optimieren? "Krücken" hinzufügen? Überdenken Sie die Bedingungen? Was ist, wenn es trotzdem nicht funktioniert? Der Gewerbetreibende befindet sich ganz am Anfang.
Mit der TS-Liga ist das unmöglich. Sobald ein TS einen "Kontrollschuss" zeigt (ein inakzeptables Verhalten, das auf der Testseite nicht registriert wurde), wird er sofort zur Neuoptimierung geschickt. Natürlich ärgert mich das, aber es gibt keinen Stumpfsinn - schließlich gibt es zu jedem Zeitpunkt eine Reihe von TCs, die noch getestet werden und seit einiger Zeit gute Ergebnisse zeigen.
Mit der TS-Liga verlagert sich die Frage der Händlerarbeit von "was muss man erfinden, damit TS funktioniert" auf die Frage "wie wählt man aus den bereits funktionierenden TS die schönsten und stabilsten aus". Die Frage der "Schönheit" ist längst geklärt. Die Frage der Stabilität bleibt bestehen. Hier sind die Fortschritte sehr bescheiden.
Mit einer solchen Annäherung an den"Gral" - wie von Moskau nach Shanghai (zu Fuß oder hüpfend).
Das eigene Problem auf die Schultern der anderen abzuwälzen, ist keine Lösung für ein schmerzhaftes und überfälliges Problem...
Das verstehe ich nicht.
Und an welcher Stelle habe ich "meine Aufgabe auf die Schultern eines anderen gelegt"? Ich selbst betreue und optimiere die TK-Liga. Die Arbeit der Liga ist völlig transparent, und ich mache keinen Hehl aus den darin enthaltenen Grundsätzen der TZ. Jeder kann nach dem gleichen Prinzip vorgehen und in etwa das Gleiche erreichen. Ich spreche direkt den Hauptmangel der Liga an - die Frage der Auswahl nachhaltiger TS. Meine Vorstellungen über die Definition von Nachhaltigkeit - "in der Luft hängen", nicht dass sie ihr Scheitern zeigen, aber, und in ihrer Richtigkeit so weit kann ich nicht sicher machen.
Es gab eine Zeit, in der es mir an Rechenleistung mangelte. Ja, ich habe angeboten, mir zu helfen, und alle meine Verpflichtungen - ich gebe immer noch nicht auf. Schluss mit den "Schultern anderer Leute".
Die 448 Mitglieder der Liga sind genau die gleiche Anzahl von nicht unterstützten HOPES!
Der Schaden, der durch die unbegründete Hoffnung auf den Forex entsteht, ist nicht geringer als bei vielen anderen bekannten "Krankheiten".