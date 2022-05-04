Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 2
Kann jemand eine einfache, aber zuverlässige Trading-System für einen Anfänger oder eine Eule zu teilen. alle Internet hat alle enttäuscht gesucht.
Ein Ratschlag: Erwarten Sie nicht, dass Sie sofort einen Fisch bekommen.... Du bekommst eine Angel und der Rest ist deine harte Arbeit.
Ich bin enttäuscht von Divergence MCAD ist ein verlogener Bastard ...also habe ich gefragt... Ich brauche nur 10-1000 Punkte pro Tag.
Buffett sagte einmal: "Wenn ich 1 Punkt pro Tag machen würde, wäre ich der reichste Mann der Welt!"
Ich kann ihm 1 Punkt geben... er soll eine Einzahlung machen))
Im Internet gibt es eine Vielzahl von Angelruten. Links zu Angelruten jeglicher Art sind hier untersagt.
Es gibt viele Angelruten im Internet. Links zu irgendwelchen Angeln sind hier untersagt.
Vielen Dank, lieber Mann.
Kann jemand ein einfaches aber zuverlässiges Handelssystem für Anfänger oder eine Eule teilen.
Ich mache kein Geheimnis aus ihren Prinzipien, aber der Name des Systems ist sehr einfach und zuverlässig. Ich mache keinen Hehl aus ihren Prinzipien, der Name spiegelt das Wesentliche wider. Schreiben Sie einen ähnlichen Text und verwenden Sie ihn.
Am profitabelsten war der Stop-Profit nach Trend, der durch den EMA definiert wurde, mit festen Stops auf Eurodollar. Seit dem 21.06.18 wurden im vollautomatischen Modus 16 Geschäfte getätigt, die maximale Stop-Loss-Warteschlange war 1, der maximale Saldoabzug war 807 fünfstellige Punkte. Das Ergebnis des Handels mit festen 0,01 Lot war $50,81
Der reibungsloseste Handel zeigte einen Stop-Profit bei einem Durchbruch des Kanals, mit festen Stopps beim Pfund-Dollar. Seit dem 5.07.18 auf Vollautomatik wurden 14 Trades getätigt, die maximale Stop-Loss-Warteschlange war 1, der maximale Drawdown auf den Saldo war 253 fünfstellige Punkte. Das Ergebnis des Handels mit konstantem Mindestlot 0.01 ist $49.53
Wow... Sie sagen "ein Punkt"? Wozu brauchen Sie überhaupt jemanden, machen Sie sich selbst ein Bild!
1 ist nicht genug 10-50
Ich hab's, es ist alles klar. Was den letzten Absatz anbelangt, so bin ich im Begriff, diese zu teilen, aber ich möchte keine Klassen in den Code einfügen, sondern sie als Plugins einfügen. Im Allgemeinen ist die Idee alt, ich habe vor langer Zeit darüber geschrieben.
Nun, trotzdem - ich werde diese Plugins irgendwie einbinden müssen, ich meine, entweder um eine Konfigurationsdatei zu schreiben oder um eine Art Anpassungs-Shell zu haben...
Ich hatte vor, eine Variante mit Konfigurationsdatei zu machen, wo man einfach alle benötigten Magier und MM für jeden schreibt - und der Experte verbindet die entsprechenden Klassen... aber ich bin nie dazu gekommen... Alles ist gut so wie es ist...