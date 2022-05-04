Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
1 nicht genug 10-50
Und warum? Je ruhiger die Fahrt, desto weiter kommt man. Oder meinen Sie "ohne Berücksichtigung des Spreads"? Wenn man den Spread nicht mitzählt, ist es nicht "1 Punkt", sondern "minus fünf bis zehn Punkte".
Und wozu? Je ruhiger die Fahrt, desto weiter kommt man. Oder meinen Sie "ohne den Aufschlag"? Wenn der Spread nicht berücksichtigt wird, heißt es nicht "1 Pip", sondern "minus fünf bis zehn Pips".
Ich meine natürlich den Spread.
Ich meine natürlich den Spread.
Wenn die Spanne berücksichtigt wird, und 1 Punkt "über der Spanne" - ich verstehe nicht, was Ihr Problem ist... Sie haben den Gral!
alle haben genug... :-)
jeder ist nicht genug... :-)
Ich habe mir den Indikator angeschaut - er ist sehr interessant. Eine Menge Daten - ich muss sie studieren.
Ich habe mir den Indikator angesehen - sehr interessant. Eine Menge Daten - ich muss sie studieren.
Ich denke, es wird sehr informativ für die Liga sein. Ich werde Kommentare hinzufügen und es in meiner PM aktualisieren.
Ich habe eine lange Zeit, um die Statistiken für verschiedene EAs auf einem Konto zu füllen. Und Sie haben ein fertiges Konto.
Ich werde sie als zusätzliche Informationsquelle nutzen können.
Wenn ja, können Sie mir die Kontodaten schicken (investieren) und ich werde den Indikator testen.
Gesendet.
Gesendet.
Ich danke Ihnen.
Ich werde das überprüfen und Ihnen die Ergebnisse schicken.
Die derzeitige Situation.
Am besten 20TS nach Bilanz (eine Qualitätsbewertung ist nicht möglich, wenn es keine Verluste gibt):
Tabelle der besten 10TS nach Bilanzsumme:
Beste 20TS nach Qualität des Handels:
Bestes 10TS-Chart nach Qualität des Handels:
Zurzeit gibt es 7 TCs auf dem kostenlosenTC League Signal.
Leider, wie ich schon mehr als einmal gesagt habe, geschah die Auswahl ihrer Besten eher intuitiv als formal. Im Moment versuche ich, die Kriterien für die Auswahl des TS für die Arbeit auf einem echten Konto (auf dem Signal) zu erarbeiten.
In einer Woche will ich ein Cent-Konto eröffnen und von dort aus Signale senden.