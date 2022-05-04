Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 136
Alle haben es gehört - wir warten darauf, dass George einen Sachverständigen benennt, und wir werden sehen, was das Unmögliche ist. :D Und von welchem Zeitraum reden wir überhaupt, alter Knabe?
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll: 2 Jahre Optimierung auf M1 OHLC + 1 Jahr vorwärts, mindestens 10496 Durchgänge.
Alternativ können Sie - um keine Zeit zu verlieren - zunächst die Preise optimieren. Das wäre um ein Vielfaches schneller. Und wenn sie es überlebt - dann setzen Sie es allen Zecken auf.
Erklären Sie das bitte.
Das ist kein seriöser Begriff.
Versuchen Sie, jeden TS für 2005-2007 zu optimieren. Und dann sehen Sie, wie es zum Beispiel 2008 gelaufen wäre. :D Wenn Sie bei keinem der Paare einen Unterschied feststellen können, haben Sie den Gral gefunden. xD
Sie optimieren also den gesamten verfügbaren Verlauf?
Nein, Roman. Erstellen Sie eine übersichtliche Liste von TCs (ein Konto - schreiben Sie es also erst einmal auf).
Ich kann keine Zauberer in Beiträgen "sammeln" - man kann sich leicht irren. Ich brauche es kompakt - Sie haben nach einer Liste gefragt, ich habe Ihnen die Regcodes gegeben.
Ausführbares Modul, mit allen neu optimierten TCs - ich werde es heute Abend veröffentlichen. Alle alten TCs, die nicht neu optimiert werden, funktionieren ohne Änderungen auf allen alten Daten und alten Regexcodes. Ich wiederhole - der Re-gcode hängt nur von der Kontonummer und der TC's Magier. Ich generieren ohne Limit auf die erste Anfrage für das Versprechen der Eröffnung eines kostenlosen Signal.
In unserer Kolchose ist jeder Gopher ein großer Agronom.
Gilt die Mittelwertbildung?
Welche Idee steckt hinter dem Standort (abgesehen vom Sponsoring des DC)?
Sie optimieren also den gesamten verfügbaren Verlauf?
Ich denke, das ist offensichtlich. Je länger der Optimierungszeitraum ist, desto stabilere Einstellungen können erzielt werden. Natürlich kann man auch ruhige Zeiten testen und glauben, dass sie weiterhin funktionieren - wie auch immer man will. :D
Kommunikation in verschiedenen Sprachen. Wenn Sie wollen - Spam in Ihrem eigenen Zweig, IMHO, "in Überlauf von nichts zu nichts engagieren" - in den Test in Sekunden auf einen Fünfer und glücklich sein.
:-)