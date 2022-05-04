Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 133
Das verstehe ich nicht. Ich sehe kein Ersuchen. Ist dies die Anfrage, die Sie oben gestellt haben?
Sie benötigen "Konto-Magie"-Paare. Ich sehe da keine derartige Paarung.
Würde es in diesem Format funktionieren? Oder sagen Sie mir, in welcher Form es bequemer wäre, es zu erstellen.
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 143141
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 642750
-----------------------------------
Konto: 50433863 Magie: 640150
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 143750
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 243141
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 542652
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 642350
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 842640
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 340752
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 642422
-----------------------------------
-----------------------------------
Konto: 50423626
Magie: 243141
-----------------------------------
Konto: 50423626
Magie: 143750
-----------------------------------
Konto: 50423626
Magie: 642342
-----------------------------------
Konto: 50423626
Magie: 642152
-----------------------------------
Ist dieses Format in Ordnung, oder sagen Sie mir, in welchem Format es besser wäre, es zu erstellen.
Ja, das ist gut, heute Abend oder morgen früh - ich generiere die Regcodes.
Regcodes:
Konto: 50433863
Magie: 143141
RegCode: 2434515442
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 642750
RegCode: 85704911
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 640150
RegCode: 547078290
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 143750
RegCode: 1595654429
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 243141
RegCode: 454803716
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 542652
RegCode: 2887499992
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 642350
RegCode: 3441147945
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 842640
RegCode: 1318830198
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 340752
RegCode: 1436270750
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 642422
RegCode: 2837168545
-----------------------------------
Konto: 50423626
Magie: 243141
RegCode: 932954244
-----------------------------------
Konto: 50423626
Magie: 143750
RegCode: 2073804957
-----------------------------------
Konto: 50423626
Magie: 642342
RegCode: 3986407578
-----------------------------------
Konto: 50423626
Magie: 642152
RegCode: 1310441878
-----------------------------------
George - Bildung (während der Überwachung) ein mufhbuk auf der TC Liga.
Die derzeitige Situation stellt sich wie folgt dar:
Bitte stellen Sie Registrierungscodes für DIESE Magier UND für mein Konto 2599118 bereit.
Wird das vorherige Modul, das derzeit für mich arbeitet - Arbeit mit den neuen Magiern (wie das Modul performant aktualisiert Sie - wenn Sie es in einem Antwortschreiben duplizieren können, warum duplizieren, weil Sie es hier bereits eine neue gepostet ...), Wird es auch möglich sein, den Prozentsatz für jede exp wählen?
Ich habe jetzt 5 Liga-Roboter im Einsatz, darunter den "alten" TS, der bereits für den EURCHF umgeschrieben wurde.
Ich kann die Situation in meinem Haus nicht wiederholen. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass, wenn nicht genügend Daten vorhanden sind, eine entsprechende Meldung angezeigt und EA korrekt beendet werden sollte. Aber Sie haben eine Anfrage für nicht existierende Daten. Na ja... Ich muss nur warten, bis dieser Fehler auf meinem Computer auftaucht.
Hier liegt imho die Besonderheit des Herunterladens der Historie im MT5: Das Terminal lädt die tiefe Historie erst herunter, wenn ein Expert Advisor, Indikatoren oder Tester darauf zugreift. Und der Expert Advisor schaltet sich ab, weil er nicht über die erforderliche Historie verfügt. Aber die Anfrage nach der Historie war, so dass das Terminal es herunterlädt und bei der nächsten Ausführung des Expert Advisors ist es bereits verfügbar.
Sie können es nicht wiederholen, denn Ihr Terminal hat all diese Geschichte schon vor langer Zeit heruntergeladen. Aber mein Terminal ist "null".