Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 133

Georgiy Merts:

Das verstehe ich nicht. Ich sehe kein Ersuchen. Ist dies die Anfrage, die Sie oben gestellt haben?

Sie benötigen "Konto-Magie"-Paare. Ich sehe da keine derartige Paarung.

Würde es in diesem Format funktionieren? Oder sagen Sie mir, in welcher Form es bequemer wäre, es zu erstellen.

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 143141

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 642750

-----------------------------------

Konto: 50433863 Magie: 640150

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 143750

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 243141

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 542652

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 642350

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 842640

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 340752

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 642422

-----------------------------------

-----------------------------------

Konto: 50423626
Magie: 243141

-----------------------------------

Konto: 50423626
Magie: 143750

-----------------------------------

Konto: 50423626
Magie: 642342

-----------------------------------

Konto: 50423626
Magie: 642152

-----------------------------------

 
Eduard_D:

Ist dieses Format in Ordnung, oder sagen Sie mir, in welchem Format es besser wäre, es zu erstellen.

Ja, das ist gut, heute Abend oder morgen früh - ich generiere die Regcodes.

 

Regcodes:

Konto: 50433863
Magie: 143141

RegCode: 2434515442

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 642750

RegCode: 85704911

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 640150

RegCode: 547078290

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 143750

RegCode: 1595654429

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 243141

RegCode: 454803716

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 542652

RegCode: 2887499992

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 642350

RegCode: 3441147945

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 842640

RegCode: 1318830198

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 340752

RegCode: 1436270750

-----------------------------------

Konto: 50433863
Magie: 642422

RegCode: 2837168545

-----------------------------------

Konto: 50423626
Magie: 243141

RegCode: 932954244

-----------------------------------

Konto: 50423626
Magie: 143750

RegCode: 2073804957

-----------------------------------

Konto: 50423626
Magie: 642342

RegCode: 3986407578

-----------------------------------

Konto: 50423626
Magie: 642152

RegCode: 1310441878

-----------------------------------

 
Georgiy Merts:

Regcodes:


Running Links: Top 10 Balancehttps://www.mql5.com/ru/signals/598311 Top 10 Qualitäthttps://www.mql5.com/ru/signals/596222

Es gab Probleme bei der Installation, die höchstwahrscheinlich mit dem Paging der Historie zusammenhängen: Bei der Erstinstallation eines Charakters stürzt TC ab, wenn das Message-Array außer Reichweite ist. Ohne etwas zu tun, startet der TC nach der Neuinstallation nach 30 Sekunden.

Eduard_D:

Run. Links: Top 10 Balancehttps://www.mql5.com/ru/signals/598311 Top 10 Qualitäthttps://www.mql5.com/ru/signals/596222

Es gab Probleme bei der Installation, die höchstwahrscheinlich mit dem Paging der Historie zusammenhängen: Bei der Erstinstallation auf einem Zeichen stürzt TC mit einem Message Array out of range ab. Ohne etwas zu tun, startet der TC nach der Neuinstallation nach 30 Sekunden.

Werden Sie auch mit minimalen Lots auf einem Demokonto handeln, mit einer Starteinlage von 10.000?
 
Vladimir Baskakov:
Werden Sie auch auf einem Demokonto mit einer Ersteinzahlung von 10.000 mit Mindestmengen handeln?

Zu den Clowns - die Antwort der Clowns: "Natürlich nur das Minimum, warum andere?

 
Eduard_D:

Run. Links: Top 10 Balancehttps://www.mql5.com/ru/signals/598311 Top 10 Qualität https://www.mql5.com/ru/signals/596222

Es gab Probleme bei der Installation, die höchstwahrscheinlich mit dem Paging der Historie zusammenhängen: Bei der Erstinstallation auf einem Zeichen stürzt TC mit einem Message Array out of range ab. Ohne etwas zu tun, startet der TC nach der Neuinstallation nach 30 Sekunden.

Ich kann die Situation in meinem Heimatland nicht wiederholen. Im Prinzip sollten Sie bei einem Datenmangel eine entsprechende Meldung erhalten, und der Expert Advisor sollte korrekt heruntergefahren werden. Aber Sie haben eine Anfrage für nicht existierende Daten. Na ja... Ich muss nur warten, bis dieser Fehler auf meinem Computer auftaucht.

Georgiy Merts:

Die clowneske Antwort an die Clowns lautet: "Natürlich nur die wenigsten, warum die anderen?"

Manipulation, es gibt so ein Wort. Jede TS ohne sie ist von geringem Wert. Ich stelle im Grunde genommen Fragen. Seien Sie also freundlich, wenn Sie Ihre Kreation in einen öffentlichen Raum stellen, beleidigen Sie keine Kritiker und Skeptiker
 
Georgiy Merts:

George - Bildung (während der Überwachung) ein mufhbuk auf der TC Liga.

Die derzeitige Situation stellt sich wie folgt dar:


Bitte stellen Sie Registrierungscodes für DIESE Magier UND für mein Konto 2599118 bereit.

Wird das vorherige Modul, das derzeit für mich arbeitet - Arbeit mit den neuen Magiern (wie das Modul performant aktualisiert Sie - wenn Sie es in einem Antwortschreiben duplizieren können, warum duplizieren, weil Sie es hier bereits eine neue gepostet ...), Wird es auch möglich sein, den Prozentsatz für jede exp wählen?

Ich habe jetzt 5 Liga-Roboter im Einsatz, darunter den "alten" TS, der bereits für den EURCHF umgeschrieben wurde.

 
Georgiy Merts:

Ich kann die Situation in meinem Haus nicht wiederholen. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass, wenn nicht genügend Daten vorhanden sind, eine entsprechende Meldung angezeigt und EA korrekt beendet werden sollte. Aber Sie haben eine Anfrage für nicht existierende Daten. Na ja... Ich muss nur warten, bis dieser Fehler auf meinem Computer auftaucht.

Hier liegt imho die Besonderheit des Herunterladens der Historie im MT5: Das Terminal lädt die tiefe Historie erst herunter, wenn ein Expert Advisor, Indikatoren oder Tester darauf zugreift. Und der Expert Advisor schaltet sich ab, weil er nicht über die erforderliche Historie verfügt. Aber die Anfrage nach der Historie war, so dass das Terminal es herunterlädt und bei der nächsten Ausführung des Expert Advisors ist es bereits verfügbar.

Sie können es nicht wiederholen, denn Ihr Terminal hat all diese Geschichte schon vor langer Zeit heruntergeladen. Aber mein Terminal ist "null".

