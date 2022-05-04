Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 131

Eduard_D:

Sollte es Daten zu allen Marktsymbolen geben oder nur zu den Symbolen, mit denen diese TS handeln?

Wie viele Balken braucht das Diagramm, um zu funktionieren? Ich habe ein Limit von 100000 Takten.

Ich habe meinen TS auf den Chart des Symbols gesetzt, auf dem dieser TS handeln soll.

Es ist ausreichend, wenn nur Symbole vorhanden sind, auf denen dieser TS gehandelt wird.

Es ist nicht notwendig, auf ihnen zu laufen, aber sie sollten in MaretWatch sichtbar sein.

Und ja, es sollten genügend Balken vorhanden sein, denn bei langsamen TCs, die auf H4 laufen, ist manchmal mehr Tiefe der Geschichte erforderlich.

 
Eduard_D:
Halleluja! Ich habe ein Jahr gebraucht, um hierher zu kommen! Ich werde weinen.
 
Halleluja! Du machst das schon seit einem Jahr! Ich werde weinen.

Aber Sie haben ja nur geredet. Und Sie nannten mich eine "Plaudertasche".

Aber Sie haben ja nur geredet. Und Sie nannten mich eine "Plaudertasche".

Ja, das war sie, aber jetzt kommt sie! Es hat lange gedauert, aber jetzt werden wir die Kapitalisten treffen...
 
Ja, das war es, aber jetzt kommt es! Es hat lange gedauert, aber jetzt werden wir die Kapitalisten treffen...

Du, Vladimir, bist verrückt. Was wird "knallen", wenn es keine Methodik zu wählen gibt?

Anstatt ein eigenes Angebot zu machen, ein Signal zu setzen, tauchen Sie immer wieder dort auf, wo Sie versprochen haben, nicht hinzugehen, und plappern weiter. Haben Sie es nicht satt?

Du, Vladimir, hast den Verstand verloren. Was "knallt", wenn Sie keine Methodik für die Auswahl entwickelt haben?

Anstatt ein eigenes Angebot zu machen, ein Signal zu setzen, tauchen Sie immer wieder dort auf, wo Sie versprochen haben, nicht hinzugehen, und bringen den Schneesturm ins Rollen. Haben Sie es nicht satt?

Ich denke einfach, dass man früher oder später durch Versuch und Irrtum etwas finden wird, deshalb schaue ich hier vorbei.
 
Ich denke einfach, dass man früher oder später durch Versuch und Irrtum etwas finden wird, deshalb schaue ich ja auch vorbei.
Es muss viel gepumpt werden.)
Methodik? Und wer kennt schon die Methodik, wenn man alles aneinander reiht und mit Optimierung verfolgt?
In meinen Systemen ist der Gewinn nur einer der Faktoren, und ich würde nicht sagen, dass er der wichtigste ist. Das ist eine Abwandlung davon.
Sie brauchen eine Menge Punkte).
Methodik? Und wer kennt schon die Methodik, wenn man alles aneinander reiht und mit Optimierung verfolgt?
In meinen Systemen ist der Gewinn nur einer der Faktoren, und ich würde nicht sagen, dass er der wichtigste ist. Es ist ein Problem der Variation.
Nun, ein Mann mag es, Masochismus zu betreiben, das ist sein gutes Recht.
 

Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).

Top 20 nach Saldo:

Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:

Die besten 20 für die Qualität des Handels:

Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:

