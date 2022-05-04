Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 131
Sollte es Daten zu allen Marktsymbolen geben oder nur zu den Symbolen, mit denen diese TS handeln?
Wie viele Balken braucht das Diagramm, um zu funktionieren? Ich habe ein Limit von 100000 Takten.
Ich habe meinen TS auf den Chart des Symbols gesetzt, auf dem dieser TS handeln soll.
Es ist ausreichend, wenn nur Symbole vorhanden sind, auf denen dieser TS gehandelt wird.
Es ist nicht notwendig, auf ihnen zu laufen, aber sie sollten in MaretWatch sichtbar sein.
Und ja, es sollten genügend Balken vorhanden sein, denn bei langsamen TCs, die auf H4 laufen, ist manchmal mehr Tiefe der Geschichte erforderlich.
Überwacht das LigaTS Top Quality 10 Signal auf MT5. Link: https://www.mql5.com/ru/signals/
Halleluja! Du machst das schon seit einem Jahr! Ich werde weinen.
Ja, das war es, aber jetzt kommt es! Es hat lange gedauert, aber jetzt werden wir die Kapitalisten treffen...
Du, Vladimir, bist verrückt. Was wird "knallen", wenn es keine Methodik zu wählen gibt?
Anstatt ein eigenes Angebot zu machen, ein Signal zu setzen, tauchen Sie immer wieder dort auf, wo Sie versprochen haben, nicht hinzugehen, und plappern weiter. Haben Sie es nicht satt?
Ich denke einfach, dass man früher oder später durch Versuch und Irrtum etwas finden wird, deshalb schaue ich ja auch vorbei.
Sie brauchen eine Menge Punkte).
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel: