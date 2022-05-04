Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 129
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
IMHO!
Ich habe 543050 im Tester laufen lassen und bin zu dem Schluss gekommen, dass es nur sehr bedingt als "Pivot" bezeichnet werden kann. Auf der Sitch sind 90% der Abschlüsse am Breakeven (oder am Trawl), aber nicht am Stop und Pivot.
In diesem TS gibt es keinen Trall. Es gibt nur den "Transfer zum Breakeven" (eigentlich nicht ganz zum Breakeven, sondern zu einem kleinen Gewinn).
Solche Systeme werden wie folgt optimiert.
Ein "reines" SAR-System wird zuerst optimiert. Er bestimmt die EMA-Periode zur Bestimmung des Trends, den besten Zeitrahmen, das beste tägliche Handelslimit und einige andere Parameter.
Danach werden der Breakeven-Auslöser und das Breakeven-Niveau optimiert.
Im dritten Schritt optimieren wir schließlich die TP und SL. Wenn es sich als profitabel erweist, werden sie platziert, und der SL-Knockout wird nicht als "Testschuss" betrachtet. Wenn sich herausstellt, dass die höchste Handelsqualität ohne TP oder SL erreicht wird, werden sie auf einen Mindestabstand gesetzt, der sicherstellt, dass sie die Historie nicht berühren". Aber in diesem Fall ist das Ausschalten der SL gleichzusetzen mit dem "Kontrollschuss".
Wenn Sie es wünschen, kann ich diesen TS neu optimieren. Nach der Neuoptimierung wird er - je nach Ergebnis - sofort an eine der drei Abteilungen geschickt. Um die Qualität des Handels zu beurteilen, müssen Sie 10 Geschäfte abschließen, um in die erste Liga aufzusteigen (oder für einen möglichen Wechsel in eine höhere oder niedrigere Liga). Das heißt, nach einer Überoptimierung wird das System, auch wenn es der Spitze würdig ist, nicht sofort dort erscheinen, sondern erst nach 10 Trades.
Das wäre ein Verstoß gegen die allgemeinen Grundsätze. Es liegt also in Ihrem Ermessen.
Das wäre ein Verstoß gegen die allgemeinen Grundsätze. Es liegt also an Ihnen.
In diesem TS gibt es kein Schleppnetz. Es gibt nur den "Transfer zum Break-even" (eigentlich gar nicht zum Break-even, sondern zu einem kleinen Gewinn).
Solche Systeme werden wie folgt optimiert.
Ein "reines" SAR-System wird zunächst optimiert. Er bestimmt die EMA-Periode zur Bestimmung des Trends, den besten Zeitrahmen, das beste tägliche Handelslimit und einige andere Parameter.
Optimieren Sie danach den Breakeven-Auslöser und das Breakeven-Niveau.
Der dritte Schritt besteht schließlich in der Optimierung von TP und SL. Wenn es sich als profitabel erweist, sie zu platzieren, dann werden sie platziert, und das Ausschalten der SL wird nicht als "Kontrollschuss" betrachtet. Wenn sich herausstellt, dass die höchste Handelsqualität ohne TP oder SL erreicht wird, werden sie auf einen Mindestabstand gesetzt, der sicherstellt, dass sie die Historie nicht berühren". Aber in diesem Fall ist das Ausschalten der SL gleichzusetzen mit dem "Kontrollschuss".
Und wie sind Sie zu einer solchen Optimierungssequenz gekommen? Es scheint, dass der Sheriff die Optimierung von SAR und Breakeven gleichzeitig in einer Flasche starten könnte, wenn man die Fähigkeiten Ihrer Indianer berücksichtigt?
Und wie sind Sie zu dieser Reihenfolge der Optimierung gekommen? Es scheint, dass der Sheriff mit den Fähigkeiten Ihrer Indianer sowohl die SAR- als auch die Break-Even-Optimierung in einem Durchgang durchführen könnte?
Nein. Am Anfang schon.
Da aber die Grundlage der TZ die SAR ist, glaube ich, dass alle grundlegenden Parameter einer "reinen" TZ ohne Breakeven gefunden werden sollten.
Wenn wir alle Parameter auf einmal suchen, entspricht die beste Kombination nicht unbedingt dem besten "reinen" TS SAR.
Meiner Meinung nach ist es daher notwendig, zuerst die "grundlegenden" SAR-Parameter zu optimieren und erst dann die besten Parameter für Breakeven und TP-SL hinzuzufügen.
Alle anderen TCs werden ebenfalls nach dieser Methode optimiert. Zunächst werden die Parameter eines "reinen" Systems ermittelt, und erst dann werden die Breakeven- und die zusätzlichen (wenn sie nicht vom System bereitgestellt werden) TP-SL-Parameter separat gesucht.
Nein. Das habe ich anfangs auch getan.
Da die Grundlage der TZ jedoch die SAR ist, sollten meiner Meinung nach alle grundlegenden Parameter einer "reinen" TZ auch ohne einen Break-Even gefunden werden.
Wenn wir alle Parameter auf einmal suchen, entspricht die beste Kombination nicht unbedingt dem besten "reinen" TS SAR.
Meiner Meinung nach ist es daher notwendig, zunächst die "grundlegenden" SAR-Parameter zu optimieren und erst dann die besten Breakeven- und TP-SL-Parameter hinzuzufügen.
Alle anderen TPs werden ebenfalls nach dieser Methode optimiert. Zunächst werden die Parameter eines "reinen" Systems ermittelt, und erst dann wird separat nach den Breakeven- und zusätzlichen (wenn sie nicht vom System bereitgestellt werden) TP-SL-Parametern gesucht.
Jetzt wird endlich klar, warum man es Pivot nennt.
Haben Sie eine Idee, woran es liegen könnte, dass der TS bei 0 endet?
Ich glaube mich zu erinnern, dass es im MT4-Tester nicht lief, aber im MT5 lief es einwandfrei. Vielleicht könnten wir versuchen, die Top 10 auf MT5 zu übertragen? Oder lassen Sie uns zwei Klone erstellen: einen auf 4 und einen auf 5?
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Es gibt 3 neue TCs in den Top 10 von Balance: 740250, 240640, 642350
Bitte generieren Sie die Registrierungscodes für sie. Konto 60276519
Ich schlage auch vor, ein Signal auf MT5 für die Top 10 der Qualität zu erstellen. Wenn Sie einverstanden sind, MT5-Konto 50423626.
TC: 642432, 642250, 742350, 642422, 642750, 642350, 640242, 640150, 243051
Das wäre ein Verstoß gegen die allgemeinen Grundsätze. Es liegt also in Ihrem Ermessen.
TC 543050 (EMAFlatSAR auf EURCHF) 2019.06.14 hat das zulässige Drawdown-Level überschritten und wurde zur Re-Optimierung geschickt.
Nach einer Überoptimierung wurde es in die mittlere Liga eingestuft und hat jetzt eine magc 523020.
Regcodes werden etwas später generiert.