1200 Abonnenten!!! - Seite 62
Ab heute sieht der Signaldienst wie folgt aus:
Der Signaldienst sieht im Moment so aus:
Eine seltsame Metapher.
Ihr Beitrag ist aufrichtig und interessant.
Auf die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, gibt es keine Antworten, außer zwei: "Die Welt ist nicht perfekt" und "Es ist nicht alles Gold, was glänzt".
Treffend gewählte Aphorismen)))) Meine Vermutung ist, dass Forex ist ein 100% Casino und die 5% der erfolgreichen Händler sind nur Glück)))
Aber je mehr ich mich mit der WISSENSCHAFT der Mathematik, der Psychologie und all dem beschäftige, desto mehr denke ich, dass erfahrene Händler, die konservativ arbeiten, sogar 5-10% Rendite pro Monat auf einem 500$-Konto vorweisen können und trotzdem Zehntausende an Abonnenten verdienen. Ist es nicht so? Wo liegt dann das Problem?
Übrigens spielt die Kommunikation mit den Abonnenten eine sehr wichtige Rolle bei der Gewinnung von Kunden für das Signal.
Die Leute stecken hier so viel Geld rein,New York City Capital(immer noch der erste an der Spitze) hatte ungefähr 1000 Abonnenten und 5000000 Millionen Dollar an Abonnentengeldern, nur im Durchschnitt pro Abonnent 5000$, wahrscheinlich nicht weniger als die Hälfte davon 500$, also verbinden sich Leute von 10000$ bis sogar ich weiß nicht... Eine Person, die zum Beispiel einem Signal von 50000 Dollar vertraut, kann überhaupt kein Baum sein.
Wahnsinnsmarsch
... Ich denke, dass erfahrene Händler, während sie konservativ arbeiten, stabil 5-10% Profitabilität pro Monat auf einem $500-Konto aufweisen können und gleichzeitig Zehntausende an Abonnenten verdienen. Ist es nicht so? Wo liegt das Problem?
Die Antwort ist ganz einfach - und sie liegt in der Rangfolge und in der Spitze.
Zum Beispiel gibt es ein Konto in den Dienst der Signale, die konsequent Renditen von mehr als 10% pro Monat, ist der Drawdown 10-30% und in sechs Monaten hat es "gewachsen" von nur 90%.
Ein solches Signal hat keine Chance, auch nur in die Top 5 aufgenommen zu werden.
Und schauen Sie sich Ihr Signal an, auf das Sie abonniert sind - $100 Start auf ECN, Scalping Einzahlung Beschleunigung, ein Gewinn von 4000%.
Oder ehemaliger Leiter - beginnen Sie mit 1 Dollar auf dem Cent-Konto, zahlen Sie auflaufend ein.
Und so weiter und so fort, das Schema ist sehr einfach.
Ein Händler, der sich um sein eigenes Konto kümmert, aber nicht um die Abonnenten - der hat keine Chance, TOP zu werden und Abonnenten zu bekommen.
p.s. Dies ist alles meine private Meinung.
Das ist eine seltsame Metapher.
Was bedeutet das? (für die Verwirrten).
Es ist eine Katze, die ein Affenmensch ist. Hat sich für das Signal angemeldet und schläft.
Und ich dachte, diese Katze sei der Lieferant, der das Signal öffnete, die Eule startete und nun schläft.
Es handelt sich definitiv nicht um einen Lieferanten, da sie nicht schlafen. Offensichtlich haben Sie keine Erfahrung und sehen nur eine Seite der Medaille.
Ich weiß nicht, ob Sie damit diejenigen meinen, die nur manuell handeln, oder diejenigen, die vor lauter Verantwortungsbewusstsein oder vor lauter Aufregung über hohe Gewinne nicht schlafen können.
Sehr selten handelt jemand mit Roboter-Signalen. Das zeigt sich auch in der Signalgeschichte.
Wenn die Signale zeigen, dass diese Position manuell oder durch einen Expert Advisor festgelegt wurde, ist es offensichtlich, dass fast niemand mit einem Roboter handelt.
Aber das ist nicht das Problem, sondern dass viele Abonnenten eine Menge dummer Fragen stellen.
Einer von ihnen schrieb zum Beispiel empört: "Warum wird Ihr Signal so spät gesendet?
Oder jemand schreibt mir jeden Tag und bittet mich, meine Rentabilität zu erhöhen. Oder jemand schreibt, Sie seien ein Betrüger und Schwindler.
Stellen Sie sich vor, dass jeden Tag mehr und mehr neue Abonnenten hinzukommen.