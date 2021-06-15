1200 Abonnenten!!! - Seite 64
Sie haben einen "Tag der Bewunderung" mit geschlossenen Augen.
Im nächsten Thread bewundern Sie die hohen Fähigkeiten und Qualifikationen des Entwicklers, obwohl Sie keine seiner Arbeiten gesehen haben und generell keine Ahnung haben, auf welchem Niveau er schreibt.
Hier bewundern Sie ihn, aber Sie haben sich nicht entschieden, was Sie bewundern.
Um mich zu bewundern, muss man die "Küche" kennen.
Also, durch das Signal - die Strategie ist uns allen klar - overbetweening, gegen den Trend, ist die Lebensdauer durch die erste starke Bewegung "in die falsche Richtung" vorbestimmt - eine solche Strategie ist nicht neu, aber es ist auch nicht mittelmäßig.
Eine solche Strategie "zeichnet" perfekt attraktive Wachstumskurven, Gleichgewicht, die Anzahl der positiven Trades und andere Signalparameter, die zu ihrer erfolgreichen Positionierung in der Signalbewertung beitragen.
Daher ist die Wahl der Strategie für den Signaldienst erfolgreich.
Aber gleichzeitig wissen wir nicht, wie die Signalpositionierung in der Realität aussieht.
Ich verstehe nicht, Andrew, was du nicht magst meine Bewunderung für den Interpreten, der mehr als 900 Werke abgeschlossen hat, auch nicht verstehen, warum ich nicht bewundern das Signal (als ein Projekt), die in vielerlei Hinsicht mehr als viele der hier anwesenden verdient ...
P.S. Sie bewundere ich übrigens auch ... Und als Entwickler standen Sie in meiner persönlichen Rangliste an erster Stelle, bis ichNikolay Ivanov sah
Ein nicht minder wichtiges Kriterium ist für mich die Anzahl der abgeschlossenen Aufträge und die durchschnittliche Bewertung, da sie eine Folge der Attraktivität des Künstlers von vielen Seiten ist.
Und lassen wir den "Masseneffekt" beiseite... nicht alle, wie die Lämmer, laufen dorthin, wo alle hingehen...
Ja, nicht alle - wenn man Paretto's Schlussfolgerung des "80/20"-Prinzips als Grundlage nimmt, laufen nur 20% nicht.
Wenn Sie bezweifeln, dass die überwiegende Mehrheit an die Spitze läuft - ein Signaldienst ist für eine solche Analyse geeignet.
Quantität geht immer vor Qualität.
Um das Niveau des Signalanbieters als Trader zu beurteilen, sollten Sie daher immer seine Strategie betrachten.
Um das Niveau eines Entwicklers zu beurteilen, sollten Sie als professioneller Entwickler immer einen Blick auf seinen Code werfen und die Funktionalität analysieren.
Die Abonnenten schätzen ihn anhand externer Indikatoren ein - und die Rückmeldungen zeigen es: Gestern bewegte sich der Kurs in eine falsche Richtung, und der Händler ist nicht gut, heute bewegte er sich in die richtige Richtung, und der Händler ist der Beste.
Die Kunden werden auch nach externen Indikatoren beurteilt - ein in einer Stunde erstellter Expert Advisor ist der beste Entwickler. Wenn Sie den Kunden nach der Qualität des Codes fragen, wird er antworten, dass er nicht gut darin ist oder wahrscheinlich gut darin ist.
P.s. Warum sind die Hauptbeschwerden über TOP - dass TOP hauptsächlich auf quantitativen Indikatoren aufgebaut ist. Denn die Beteiligten verstehen: Qualität und Quantität sind nicht vereinbar und man muss sich entscheiden - entweder Qualität und scheiß auf TOP - oder Quantität und TOP. Der Grund für diesen Ansatz ist, dass qualitative Indikatoren schwer zu formalisieren sind. Und für die qualitative Bewertung gibt es Rezensionen und andere Bewertungen. Aber leider spiegeln sie sich nicht in TOP wider.
Wie kommt es, dass viele Menschen, die alles andere als dumm sind, kein Team sein können?
Wenn man genau hinschaut, stacheln sie sich ständig gegenseitig an, obwohl sie im Grunde im selben Graben sitzen, aber gleichzeitig schaffen sie es, sich gegenseitig in die Kugeln zu pissen.
Ich habe die Munition in meinen Favoriten abgelegt) Es darf kein einziges Team in Forex geben. Sie alle sind Konkurrenten, und die meisten von ihnen beneiden sich gegenseitig.
Übrigens, Jura, ich wusste auch nicht von der Möglichkeit, die Trades in Signalen zu sehen, ich glaube, ich war nicht interessiert genug. Aus irgendeinem Grund wird er nur für EURGBP angezeigt. Ich war seit einer Woche nicht mehr in diesem Forum und bin gerade auf diese Nachrichten gestoßen. Ich weiß nicht, warum es nur auf einem Symbol angezeigt wird.
Wenn jemand etwas weiß, bitte auch mir antworten. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es mit großer Verzögerung und bei Paaren angezeigt, bei denen es maximale Angebote gab?
Da ist etwas drin - in einer der Rezensionen:
Wir verdienen einen Preisnachlass für den Monat April, weil ihr diesen Monat so schlecht abgeschnitten habt...
wir verdienen einen Preisnachlass für April, weil ihr diesen Monat so schlecht abgeschnitten habt...
Ich möchte wissen, wie ich einen Rabatt bekomme. Ich bin zu faul, die Regeln zu lesen, aber bisher war es nur möglich, den Preis des Abonnements zu erhöhen. Es gibt keine Möglichkeit, einen persönlichen Rabatt für Signale zu gewähren. Oder habe ich etwas übersehen?
Es steht außer Frage, dass der Internetdienstleister weiß, dass sein Projekt jederzeit wegen eines Freeze-outs eingestellt werden kann, und er wird es nicht bereuen.
Das Projekt ist erfolgreich. Es ist gelungen. Wie lange er leben wird, spielt keine Rolle.
Für Sie macht das keinen Unterschied. Aber warum sollte der Anbieter das tun? Er verdient gutes Geld damit und will es zweifellos beibehalten. Du hast das alles in deinem Kopf durcheinander gebracht.
Ich frage mich, wie Sie einen Rabatt erhalten können. Ich bin zu faul, die Regeln zu lesen, aber früher war es nur möglich, den Abonnementpreis zu erhöhen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, den persönlichen Rabatt für Signale zu erhalten. Oder habe ich vielleicht etwas übersehen?
Dies kann nicht über die Website erfolgen.
Für Sie macht das keinen Unterschied. Aber warum sollte der Anbieter das tun? Er verdient gutes Geld damit und will es zweifellos beibehalten. Du hast das alles in deinem Kopf durcheinander gebracht.
Alles ganz einfach und die Antwort liegt auf der Hand. Es ist ganz einfach, die Antwort liegt auf der Hand.
Die letzten Wochen, in denen er auf seinem Konto gehandelt hat, haben einige ziemlich deutliche Hinweise geliefert:
-- enthüllte seine Handelsstrategie: gegen den Trend zu handeln, ihn auszusitzen -- genau diese Strategie erlaubt es ihm, eine flache Bilanz- und Wachstumskurve und einen hohen Prozentsatz positiver Trades zu halten -- nicht nur das, sondern anscheinend kennt er keine andere Handelsstrategie und hat sie auch nie gehabt
-- das Potential seiner Strategie ist 10% Gewinn pro Monat -- zu viel ist ein häufiger und dramatischer Drawdown
-- Seine 10% Verlust sind nur 300-400 Pips verlustfrei - was für den Euro, das Pfund und das Euro/Pfund (Paare, mit denen er handelt) kein Problem ist, da die Notierungen für diese Paare auf historischen Tiefstständen liegen.
Wenn er sich in einer solchen Situation, wenn er sein Konto auflöst, garantiert die Haare rauft, ist das für seine potenziellen Abonnenten nur besser.
Aber das wird er nicht tun und im Falle eines unvermeidlichen Verlustes seines Kontos wird er nichts weiter sagen als: "Eh. Gute Fahrt." Für die Öffentlichkeit wird etwas wie: "VC hat mein Konto geleert", und wird anbieten, zu seinem PAMM oder sein neues Konto zu abonnieren.
Gibt es weitere Symbole in der Marktübersicht?
Natürlich ist es nicht mein erster Tag auf dem Devisenmarkt. Alles, was in diesem Signal gehandelt wird, ist vorhanden. Soweit ich weiß, werden Geschäfte mit 2 Wochen Verzögerung angezeigt.