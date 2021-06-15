1200 Abonnenten!!! - Seite 60
Gutes Forum, sehr interessant!
Das ist richtig, man sollte auf gute Menschen neidisch sein ))
Und Sie können Katzen posten, sehr nützlich.
Das ist richtig, man sollte die guten Menschen beneiden )))
Und Sie können auch Katzen posten, es ist ein sehr nützlicher Thread.
Vielleicht würde es mir in meinem nächsten Leben nichts ausmachen, eine glückliche und reiche Katze wie diese zu sein.
Katzen sind die Meister des Lebens, nicht diejenigen, die dir Essen und Geld bringen, dem Foto nach zu urteilen ist es so.
Und Sie können auch Katzen einstellen, ein sehr nützlicher Thread.
Richtig - nur Katzen und Füchse - wie in den Klassikern - Basilio die Katze und Alice der Fuchs.
Wie Hazanov zu gegebener Zeit in einer seiner Humoresken sagte: "Das Quorum ist intakt. Sagte der Taubenwolf und verriegelte das Schafstalltor.
Eine Sache, die ich nicht verstehe, ist, warum man auf einem Signal sitzen bleibt, wenn es einen Verlust macht.
Entweder gibt es 1.000 Idioten, oder es sind die 1.000, die einen Gewinn machen.
Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll - eine der Rezensionen:
und da ist etwas dran - eine der Rezensionen:
und da ist etwas dran - eine der Rezensionen:
Sie brauchen ein neues Thema? "Wie kann man Einlagen abziehen, ohne Abonnenten zu verlieren?" ))))
Es gibt also doch 1000 Idioten )
Übrigens, es gibt mehr als einen ähnlichen Bericht - dies ist nur der letzte, den ich veröffentlicht habe
Offenbar wurde jemandem in seiner Kindheit nicht beigebracht, dass es keine Wunder gibt und dass sich ein Kürbis in einer Kutsche normalerweise nicht in eine Mitternachtskutsche verwandelt ))
nur andersherum - eine Kutsche verwandelt sich um Mitternacht in einen Kürbis.
Ich denke, dass viele Leute den Film genießen werden, auch beim zweiten Mal:
-- macht Verluste, ist nicht zufrieden mit dem Signal, bittet aber um einen Rabatt für den nächsten Monat
Handelspsychologie, 1. Klasse.
Alle überleben den Rückgang und hoffen auf eine Erholung.
Sie melden sich nicht für solche Signale an, einfach so.