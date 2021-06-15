1200 Abonnenten!!! - Seite 59

Alexandr Bryzgalov:

Der Devisenhandel ist für viele Menschen unrentabel.

Aber es gibt nicht weniger Menschen, die ihr Glück versuchen wollen, der Strom ist unendlich.



Denn viele halten Forex für ein Spiel, und wie Sie wissen, gibt es im Casino nicht weniger Spieler)
 
Es ist durchaus verständlich, dass die Menschen Forex und die Finanzmärkte im Allgemeinen als ein Spiel betrachten. Aber allein die Vorstellung, davon zu profitieren, macht mich krank. Das ist wie bei Wahrsagern, die vom Kummer anderer profitieren.
 
Andrej Dik:
Welcher Kummer? Wenn Menschen zusätzliches Geld haben, das sie gerne ausgeben, ist das dann Trauer? Sie ziehen es dir doch nicht aus der Tasche, oder? Das ist kein Grund zu urteilen.
 
Vitalie Postolache:

Trauer ist etwas für Menschen, die ihr letztes Geld in sie investieren. Ich habe sie kennengelernt.
 
Alexandr Saprykin:

Woher bekommen sie Geld, wenn sie keinen Verstand haben? Vererbt? Gestohlen? Ein Darlehen? Kein Mitleid mit ihnen)))
 
Vitalie Postolache:

Verdient) Schade?
 
Alexandr Saprykin:

Nein, das ist nicht schade, sie werden mehr verdienen (:
 
Vitalie Postolache:

Und es werden noch mehr verloren gehen).

Manche verlieren, manche finden).

 
Vitalie Postolache:

Du bist ekelhaft. Igitt.
 
Andrej Dik:
Pisse auf dich.

Mir gefällt das Bild.

Nicht für Sie, wenn überhaupt)

