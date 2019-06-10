"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 72
und vor allem den Quellcode, wie diese Architektur entstanden ist.
Handelt es sich bei den beiden Eingängen um die Werte eines Indikators oder werden die Daten von einem externen Programm eingegeben?
Externe Daten, wie z. B. die Ausgabe, können nach Belieben angezeigt oder ausgeschlossen werden.
ZS das ist eine Zeichnung aus einer XOR-Aufgabe, eine klassische MLP
Jetzt kam mir ein verirrter Gedanke:
Vielleicht sollte man die MQ APIbitten , Tasks für den Cluster zu setzen?
die Aufgabe direkt von MQL5 aus unter Umgehung des Prüfers zu verteilen. Die Aufgabe ist sicherlich komplex, es müssen viele Kontrollen durchgeführt werden, aber sie ist überschaubar.
Denken Sie, Brüder, ist nicht zu hoch fegen? Cluster sicherlich heilige Kuh, aber wir haben hart zu arbeiten.
Das wäre sehr cool! Es stellt sich jedoch die Frage, wie die Agenten in diesem Fall entlohnt werden.
Wie wäre es damit?
Ansonsten ist die Bedeutung der Neuronen 1, 2 und 8 unklar
Erste Xml-Datei: Netzwerk vor der Vorverarbeitung -UrainTaskPre.xml
Wenn es viele Neuronen desselben Typs gibt, kann man leicht einen Fehler machen - hier geben wir eine Vorlage an, und der Präprozessor sollte sie in eine fertige Netzwerkdatei erweitern
Außerdem verarbeitet der Präprozessor die Ersetzungen <REPEAT .../>, <INCLUDE .../>, "expr:..." und wir erhalten das Netz
UrainTaskPost.xml
Nachfolgend ein Skript, das eine XML-Datei öffnet, sie in einen XML-Baum parst, daraus ein neuronales Netz erstellt, die Eingaben initialisiert und hier Run()
Anmerkung:
Die Klasse CNeuronService behandelt Neuronen des Typs "EXTERN" - eine kleine Inkonsistenz aus alten Zeiten ist geblieben
Es ist einfacher, sich daran zu gewöhnen, als es zu reparieren ))))
Ergebnisse des Drehbuchs:
UrainTaskPost.xml muss in einem gemeinsamen Terminal-Ordner abgelegt werden, z. B. C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
Dateien aus dem Archiv nach MQL5\Include
Es wird wärmer, erklären Sie nun, wie die Datei zu interpretieren ist.
Wo man was schreibt, um Links zu erstellen, oder wo man herumstochert, wenn es heißt, dass sie gesetzt sind.
1) Jedes Neuron muss einen eindeutigen Namen haben, z. B. NEURON:1.HID:0
Der Name zeigt an, dass es sich um das 1. Neuron der Schicht HID:0 handelt.
2) Die Links verwenden die Neuronennamen + Gewichte zur Adressierung
3) Jede Neuronenklasse kann (und muss) das virtuelle bool Init (CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet) überschreiben und entsprechend ihren Parameteranforderungen aus dem XML-Element laden
P.S.
XML-Dateien lassen sich besser mit Notepad als mit Excel bearbeiten ))
Ja, ich kann sie sowohl mit Excel als auch mit Word und Notepad bearbeiten, aber es ist nicht offensichtlich - es sind zwei Neuronen, und es werden 200-2000 sein, und jede wird 100-200 Links haben.
Wenn ich schon daran herumfummeln muss, möchte ich, dass es grafisch nützlich ist oder angezeigt wird, und noch besser, dass es grafisch bearbeitbar ist.
Wenn man etwas tun will, sollte es bequemer sein als so: Spalten, woher man es bekommt, Zeilen, wohin man es verteilt
Dafür ist der PreProcessor gedacht.
Ob Sie nun 2 Neuronen oder 100 haben, die Dateigröße ist die gleiche.
Und wenn Sie grafisch editieren wollen, stört Sie niemand, schreiben Sie einfach eine GUI und verwenden Sie