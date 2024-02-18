Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 78
Ich habe einen beliebigen, mehrere Tage langen Abschnitt entfernt und eine Schleife, ausgehend von der aktuellen Zeit, in der Historie durchlaufen, bis ich auf eine falsche Schicht gestoßen bin.
Entschuldigen Sie das Fehlen des Codes, ich habe ihn für einen speziellen Fall selbst erstellt.
Ich fürchte, ohne ein konkretes Beispiel gibt es keine konstruktive Hilfe.
ZS Ich wurde neugierig und habe alle Demos ausprobiert, die ich zur Hand hatte. Keine Fehler.
Haben Sie sich die aktuelle Zeit angesehen oder sind Sie die Geschichte durchgegangen?
Ich fürchte, ohne ein konkretes Beispiel für das Design wird es nicht funktionieren.
Leider bin ich im Moment nicht in der Lage, ein reproduzierbares Beispiel zu liefern.
Beobachten Sie die aktuelle Zeit oder laufen Sie durch die Geschichte?
Aktuell. Sie haben die Geschichte nicht gründlich überprüft.
Es ist nicht nötig, eine gründliche Untersuchung durchzuführen, es genügt, einen Teil des Verlaufs zu entfernen und in einer Schleife zurückzugehen, um schnell eine Antwort zu erhalten.
Ich werde versuchen, ein Beispiel vorzubereiten, um es zu reproduzieren, aber später.
Die Methode basiert auf der Analyse des letzten und ersten Balkens der Handelswoche. Daher sollte das Entfernen von Teilen keine Auswirkungen auf das Ergebnis haben.
Es wird interessant sein, das zu sehen.
Für Forex können Sie diesen Code von vier wiederholen
Dieser Code funktioniert nicht wie erwartet.
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01
Sie haben gezeigt, dass der Code perfekt funktioniert! TimeServerGMT ist dasselbe wie TimeGMT.
Die Funktion von TimeServerGMT() besteht darin, die GMT-Zeit zu finden, die der Market Watch-Zeit entspricht.
Sie haben gezeigt, dass der Code perfekt funktioniert! TimeServerGMT ist dasselbe wie TimeGMT.
Ich möchte die Serverzeit nach GMT erhalten.