Ich möchte die Serverzeit nach GMT erhalten.
Dies ist das Ergebnis, wenn Sie das Skript ausführen. Es gibt eine spezielle Ausgabe von zwei Werten: TimeGMT und TimeServerGMT, so dass Sie überprüfen können, ob sie übereinstimmen.
Wenn sie übereinstimmen, liegt kein Fehler vor.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Bibliotheken: TypeToBytes
fxsaber, 2018.03.31 09:24
Sparam hat eine Längenbegrenzung. Haben Sie das berücksichtigt?
Sparam hat eine Längenbegrenzung.
Ja, 128 Bytes.
Haben Sie das berücksichtigt?
Nein, das ist es, was man daran erkennen kann. Das sparam-Beispiel wird als eine der Varianten zum Speichern von Zeichenketten angegeben.
Sie können den Code komplizierter machen (in Stücken senden), aber dann verlieren Sie an visueller Klarheit.
Ich fürchte, dass es ohne ein konkretes Beispiel keinen konstruktiven Ausweg gibt.
Es gibt ein Bild wie dieses aus:
Und hier ist der mt4-Installer mit einerGMT+2-Arbeitsschicht.
Hatte erwartet,TimeServer=2018.04.01 05:54:26 zu sehen
Geben Sie mir bittevorsichtshalber den Namen des TradersWay-Demo-Servers.
SZZ TradersWay-Demo.
Sie funktioniert korrekt.
Sie haben es vielleicht nicht.
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
Wahrscheinlich nicht. Ich habe es wahrscheinlich nicht in jedem Terminal, ich nie wechseln Zeitrahmen unter M15OK, ich werde mir das genauer ansehen.
So geht's
Ich habe es gemacht, es hat keinen Schwachsinn ergeben. Was verwirrend ist, ist, dass die Verschiebung wahrscheinlich -720 sein sollte.
P.S. Nochmals: Ich weiß, dass die Schicht +2 Stunden auf der Website angegeben ist, aber der Roboter weiß das nicht.
Wenn Sie den Expert Advisor auf einem Chart wie diesem ausführen, ist es unwahrscheinlich, dass er das gewünschte Ausgabeergebnis erhält: "Learn the current time server TimeServer()" Ich habe es nicht richtig verstanden, vielleicht mache ich etwas falsch.
Vielleicht sollten die Entwickler die Funktion in das Terminal implementieren.