Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 80
Ich habe es gemacht, es hat keinen Mist ergeben. Verwirrend ist, dass die Verschiebung wahrscheinlich -720 sein sollte.
P.S. Nochmals, ich weiß, dass die Schicht +2 Stunden - auf der Website geschrieben, aber der Roboter nicht weiß.
Das gewünschte Ergebnis: "Finde die aktuelle Zeit TimeServer()" Ich habe es nicht richtig verstanden, vielleicht mache ich etwas falsch.
Überprüft an 4 Klemmen, es ist richtig.
Vielen Dank für Ihre Zeit!
Diskussion des Artikels "Plattformübergreifender Expert Advisor: Signale"
fxsaber, 2018.04.03 06:26
Bibliotheken: Symbol
fxsaber, 2018.04.06 08:20
Wenn Sie einige Eigenschaften eines benutzerdefinierten Symbols ändern müssen, muss dies in manchen Fällen VOR dem Import von Zitaten geschehen.
Ich empfehle daher dringend, zuerst alle Symboleigenschaften festzulegen und erst dann den Import durchzuführen.
Wenn Sie zum BeispielSYMBOL_TRADE_TICK_VALUE und SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE einstellen möchten, sollten Sie dies vor dem Import von Ticks/Balken tun.
Große Arrays sind sicherlich eine gute Sache, aber man muss das im Hinterkopf behalten.
Das hat nichts damit zu tun.
Immerhin wiegt ein Element von MqlRates 60 Bytes.
Wenn Sie nur ein Array mit 10000 Elementen verwenden, ist das natürlich in Ordnung.
Wenn Sie jedoch eine Reihe solcher Arrays aus synthetischen Zeichen erhalten, die jeweils 100000 Zeichen groß sind, wird die Zugriffsgeschwindigkeit auf die Array-Elemente stark (um mehr als eine Größenordnung) sinken.
Es kann nicht schaden, die Optimierung der Array-Größe im Auge zu behalten, und das ist ein guter Stil. Das ist alles. Ich habe nur gesagt, dass man das im Hinterkopf behalten sollte.
Das Beispiel bezieht sich in keiner Weise auf die Größe der Arrays. Es ging darum, keine Historienanforderung vom Handelsserver abzurufen und dementsprechend so schnell wie möglich die Balken zu erhalten, die bereits im Terminal sind.
Ja, ich weiß nicht, worum es dabei ging.
Ich habe gerade Ihre Codezeile gesehen, die wahrscheinlich ein Array erzeugt, das größer ist als die Größe des CPU-Cache.