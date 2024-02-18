Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 82
Ich bitte Sie:
Dies ist die ursprünglich fragliche Zeile
Und ich spreche nur über den allgemeinen Ansatz. Die Menschen sehen es und lernen auf einer unterbewussten Ebene, dass es so sein sollte. Und dann: "MQL5 ist komplizierter als MQL4, weil eine Menge Kontrollen durchgeführt werden müssen". Ich habe heute eine solche Aussage in einem Thread gelesen.
Es ist überhaupt nicht für Anfänger geeignet.
Selig ist, wer glaubt. Gerade vor 10 Minuten gab es hier eine Frage von einem Neuling, der wahrscheinlich den Thread gelesen hat. Artem hat seine Frage in ein anderes Thema verschoben. Glauben Sie, dass es nicht viele von ihnen gibt? Leider nein. Wir haben keine Kontrolle über sie.
Da dieser Thread nicht für Neulinge gedacht ist, können mir vielleicht die Profis hier eine Antwort geben.
Ich bin auf das Problem gestoßen, dass ich keinen Screenshot mit einer bestimmten Anzahl von Balken machen kann, d.h. der linke Balken ist leicht zu finden, aber wie man die Größe des Screenshots an die angegebene Anzahl von Balken anpasst, ist nicht klar - das Ergebnis variiert ständig je nach Zoom und Vollbildmodus (F11).
Bitte helfen Sie mir, das Problem zu lösen.
Nehmen Sie eine Idee von hier.
Danke, aber auch dieses Skript speichert nicht korrekt.
Auf meinem Monitor ist die Begrenzung auf der rechten Seite mit einer vertikalen Linie markiert, und der Screenshot ist weit über diese Linie hinausgegangen.
Lesen Sie meine Antwort noch einmal. Öffnen Sie den kurzen Quellcode, finden Sie es heraus und... Gewinn!