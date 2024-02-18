Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 36
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
was ein Kaltstart in einem solchen Fall zur Folge hat.
und genau darum geht es.
Jetzt wiederholen Sie es
und das Testergebnis ist völlig anders
@Renat Fatkhullin, liefern Sie eindeutige Beweise dafür, dass das Prüfgerät genau und einsatzbereit ist.
Wo sind die klaren Kriterien für die Validierung des Prüfers? Wo ist die 100%ige Reproduzierbarkeit und Übereinstimmung mit dem Benchmark?
Wo ist die stichhaltige Argumentation Ihrer Worte?
Ich schlage vor, dass ALLE Ihre Validierungsexperten für den Prüfer öffentlich zugänglich gemacht werden. Ich schlage vor, die Leute zu bezahlen, die die EAs schreiben, die den Tester nicht bestehen. Und nehmen Sie sie in die Checker-Basis auf, nachdem Sie das Prüfgerät optimiert haben.
Der Tester ist roh und jeder beweist es. Warum wird ein Fehler, den man im Tester finden will, so schnell gefunden? Warum erlauben uns 16 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Plattformen nicht, einen Tester zu schreiben, dem man vertrauen kann? Bei jedem Build hat der Tester ein Gefühl - Verwirrung.
mit der Veröffentlichung von Build 1583 werden wir das Problem der Nichtübereinstimmung von Ticks in der Historie mit Ticks im Tester bei Aktien-Tickern mit geringer Liquidität erneut aufgreifen
Hat Ihnen der Service Desk geantwortet, dass das Problem gelöst wurde? Die letzte Antwort lautete: "Wir arbeiten daran".
Das Problem ist noch nicht gelöst. Leider hängt nicht alles von den Entwicklern ab, ein Teil des Problems hängt von der Qualität der Ticks auf dem Handelsserver ab.
Wir sind dabei, das zu klären. Bitte warten Sie.
Hier ist zum Beispiel ein Prüfskript. Sie prüft die Entsprechung zwischen Ticks und Minutenbalken. Sie ist noch nicht optimiert. Sie kann durch die Anforderung von Ticks in einem größeren Bereich beschleunigt werden. Aber in dieser Form ist es klarer, weil es für jede Minute einzeln Ticks anfordert
Hier ist zum Beispiel ein Prüfskript. Sie prüft die Entsprechung zwischen Ticks und Minutenbalken. Sie ist noch nicht optimiert. Sie kann durch die Anforderung von Ticks in einem größeren Bereich beschleunigt werden. In dieser Form ist sie jedoch übersichtlicher, da sie die Ticks für jede Minute einzeln abfragt.
Ich habe folgendes Ergebnis auf Metaquotes-Demo erhalten
Ist das in Ordnung?
Hat Ihnen der Kundendienst mitgeteilt, dass das Problem behoben wurde? Die letzte Antwort lautete: "Es wird untersucht".
Das Problem ist noch nicht gelöst. Leider hängt nicht alles von den Entwicklern ab, ein Teil des Problems hängt von der Qualität der Ticks ab, die auf den Handelsserver hochgeladen werden.
Es herauszufinden. Bitte warten, bitte.
Ich beschwere mich nicht.
Bei den SD ging es um etwas anderes - inkonsistente Zecken.
und hier zeigte sich ein neuer Fehler - Ausführung im Tester bei 0 beim ersten Kaltlauf, der nach Verwendung aller Ticks im Tester erschien.
Ich beschwere mich nicht.
die Anwendung in SD ist aus einem anderen Grund - inkonsistente Zecken.
und hier zeigte sich ein neuer Fehler - Ausführung im Tester zum Preis 0 beim ersten Kaltlauf, der nach Verwendung aller Ticks im Tester auftrat.
Dies ist von der gleichen Stelle. Das Problem mit den Zecken ist das gleiche.
Der von Ihnen beschriebene Fall ist noch nicht vorgekommen? Nein.
Woher kommt sie? Bei der Lösung des Problems der passenden Zecken
Ich danke Ihnen. Eine kleine AnmerkungDas ist kein Weg, um Forex/Exchange Zugehörigkeit zu definieren - viele Broadcast Forex Stack.
Was hat das damit zu tun, dass die Börse keine Börse ist?
Wenn ein Forex-Stapel ausgestrahlt wird, bedeutet dies, dass die Balken durch Flossen gebildet werden.
Was hat die Börse damit zu tun?
Wenn ein Tumblr übertragen wird, bedeutet das, dass die Bars auf Flippern gebaut sind.
Was sind die Flipper im Devisenhandel? Öffnen Sie die Demo hier FIBOGroup-MT5 Server.
Wenn die Markttiefe übermittelt wird, werden die Balken auf der Grundlage von Flippern gebildet, ansonsten auf der Grundlage von Geboten.
Ich verstehe Ihre Frage. Seit kurzem gibt es aufgrund der Erweiterung der Tick-Funktionalität Einstellungen - "immer nach Flossen bauen", "immer nach Geboten bauen", "abhängig von der Übersetzung des Stapels bauen".
Die ersten beiden Einstellungen werden in diesem Skript nicht berücksichtigt. Sie wird auf die "alte Art" berechnet.