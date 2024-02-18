Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 26

fxsaber:

Ein praktischer Trick für Hedge-Konten ...

Können Sie die Bequemlichkeit anhand eines Beispiels erklären? Nicht in Code - in Worten.
 
Der Eröffnungskurs und das Volumen entsprechen der Nettoposition. Vielleicht hat sich seither etwas geändert.

Sie können es jetzt schnell überprüfen.

 

Hallo Leute,

Ich habe einmal gesehen, dass man eine leere Zeichenkette in die Eingabe eingeben kann, d.h. ohne einen Namen, und dann haben die externen Variablen eine leere Zeichenkette, wenn sie auf das Diagramm angewendet werden,

Ich habe dies in der Vergangenheit gesehen, aber ich habe noch nie eine leere Zeichenfolge in diesem Fall gesehen.

wer erinnert sich, weiß?

 
Genau eine Leerzeile? Vielleicht (ich habe es irgendwo gesehen), um eine Aufzählung zu versuchen?

Im Allgemeinen mache ich es so:

sinput string  EA_Params = "-- Параметры Работы советника --"; //======================================
 
und das tue ich auch, aber einmal vor einem Jahr sah ich eine Nachricht, einen speziellen Code, der nur eine leere Zeichenfolge, keinen Namen oder eine Beschreibung enthielt.

Ob es mir schien

jetzt eine leere Zeichenkette

Eingabe a1=""

aber irgendwo war eine leere Zeichenkette zu sehen, auch ohne den Namen.....


Hier ist ein Beispiel


nur hier ist es nur eine Linie

 
Versuchen Sie die Einstellung sinput
 
Nein danke, nicht das.

Besser nur eine Eingabezeichenfolge

Das bilde ich mir wohl nur ein :-(....
 
Roffild:

Trennzeichen in Parametern:

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
Ein solcher Parameter hat keinen Einfluss auf die Fortsetzung der Prüfung nach dem Anhalten, da der Benutzer ihn nicht versehentlich ändern kann.

es?
 
Wie macht man ein nicht unterbrechendes Leerzeichen?

 
Vladislav Andruschenko:

Wie macht man ein nicht unterbrechendes Leerzeichen?

Siehe das Skript im Anhang - ist es das, was Sie meinen? Alt + 0160 auf dem Ziffernblock
Dateien:
Test.mq4  1 kb
