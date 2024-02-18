Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 26
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
fxsaber:
Ein praktischer Trick für Hedge-Konten ...
Können Sie die Bequemlichkeit anhand eines Beispiels erklären? Nicht in Code, sondern in Worten.
Der Eröffnungskurs und das Volumen entsprechen der Nettoposition. Vielleicht hat sich seither etwas geändert.
Sie können es jetzt schnell überprüfen.
Hallo Leute,
Ich habe einmal gesehen, dass man eine leere Zeichenkette in die Eingabe eingeben kann, d.h. ohne einen Namen, und dann haben die externen Variablen eine leere Zeichenkette, wenn sie auf das Diagramm angewendet werden,
Ich habe dies in der Vergangenheit gesehen, aber ich habe noch nie eine leere Zeichenfolge in diesem Fall gesehen.
wer erinnert sich, weiß?
Hallo Leute,
Ich habe einmal gesehen, dass man eine leere Zeichenkette in die Eingabe eingeben kann, d.h. keinen Namen, und dann haben die externen Variablen eine leere Zeichenkette, wenn sie auf das Diagramm angewendet werden,
Ich habe dies in der Vergangenheit gesehen, aber ich habe noch nie eine leere Zeichenfolge in diesem Fall gesehen.
Wer erinnert sich, weiß?
Genau eine Leerzeile? Vielleicht (ich habe es irgendwo gesehen), um eine Aufzählung zu versuchen?
Im Allgemeinen mache ich es so:
Genau leer? Vielleicht (ich habe es irgendwo gesehen) versuchen Sie eine Aufzählung?
Im Allgemeinen tue ich das:
und das tue ich auch, aber einmal vor einem Jahr sah ich eine Nachricht, einen speziellen Code, der nur eine leere Zeichenfolge, keinen Namen oder eine Beschreibung enthielt.
Ob es mir schien
jetzt eine leere Zeichenkette
Eingabe a1=""
aber irgendwo war eine leere Zeichenkette zu sehen, auch ohne den Namen.....
Hier ist ein Beispiel
nur hier ist es nur eine Linie
Das tue ich auch, aber vor einem Jahr sah ich eine Nachricht, eine Art speziellen Code, der nur eine leere Zeile ohne Namen oder Beschreibung enthielt.
Oder war es nur ich?
jetzt gibt es eine leere Zeichenkette
Eingabe a1=""
aber irgendwo war eine leere Zeichenkette zu sehen, auch ohne den Namen.....
Hier ist ein Beispiel
nur hier ist es nur eine Linie
Versuchen Sie die Einstellung sinput
Versuchen Sie einen Sinput zu setzen
Nein danke, nicht das.
Besser nur eine EingabezeichenfolgeDas bilde ich mir wohl nur ein :-(....
Trennzeichen in Parametern:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
das?
Wie macht man ein nicht unterbrechendes Leerzeichen?
Wie macht man ein nicht unterbrechendes Leerzeichen?