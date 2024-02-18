Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 29
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Bei der Prüfung gelten Minutenangaben als zuverlässiger.
Sind Minutenbalken zuverlässiger? Sind Zeckendaten nicht das letzte Mittel? Wozu brauchen wir überhaupt echte Tickdaten, wenn sie nicht berücksichtigt werden?
Früher habe ich das ganz naiv gemacht: Ich habe mit Minutenbalken getestet, dann mit Ticks, dann mit echten Ticks als letzte Präzisionskontrolle. Jetzt verstehe ich, dass die dritte Prüfung nicht viel Sinn macht.
Von hier aus wachsen die Beine
https://www.mql5.com/ru/forum/188047
Wie Sie sehen, werden Sie, wenn Sie nicht versuchen, sie zu manipulieren, feststellen, dass Sie die Referenz falsch interpretiert haben.
Sie brauchen den Satz nicht aus dem Zusammenhang zu reißen. Der Satz klingt wie folgt:
Ich habe nichts manipuliert. Die Hilfe macht deutlich, dass die Minutenbalken von größter Bedeutung sind. In Ermangelung von Tickdaten werden die Ticks nach Minutenbalken generiert .
Meiner Meinung nach sollten die Minuten-TFs im "Real ticks"-Modus aus echten Ticks berechnet werden, sonst hat dieser Modus keinen Sinn.
Meiner Meinung nach sollten Minuten-TFs aus echten Ticks im "Real ticks"-Modus gebildet werden, sonst hat dieser Modus wenig Sinn.
orientiert sich an der Minutenhistorie und führt dazu, dass reale Ticks vom 02.04.17 bis 08.04.17
und der tester verwendet nur ticks für 88 existierende minutenbalken. alle anderen ticks existieren nur irgendwo in ...
Und hier ist die Anzahl der echten Ticks
Dies ist Metaquotes-Demo.
Es stellt sich heraus, dass die tatsächlichen Ticks 147700 während der Woche betragen, während das Prüfgerät in seinem genauesten Modus 145777 Ticks unbekannter Art anzeigt.
Prüfprotokoll
Und hier ist die Anzahl der echten Ticks
Dies ist Metaquotes-Demo.
Es stellt sich heraus, dass die realen Ticks 147700 während der Woche betragen, während das Prüfgerät in seinem genauesten Modus 145777 unbekannte Ticks anzeigt.
Der Prüfer verwendet weniger Ticks als in der Realität, weil er sich auf sie konzentriert.
Schauen Sie sich besser die Long-Futures an, dort ist das Bild klarer
Es fehlen mehrere M1-Balken, und da sich der Orientierungspunkt auf ihnen befindet, verwendet das Prüfgerät weniger Ticks als tatsächlich vorhanden sind.
M1-Balken werden gebildet, wenn es einen Flipperkurs gibt. Wenn es keine gibt, gibt es auch keine Bar. Und die Tatsache, dass es zu dieser Zeit Geld-/Briefmarken gab, wird ignoriert!
Das Problem liegt also nicht nur beim Prüfer, sondern auch beim Algorithmus der Balkenbildung.
Schauen Sie sich lieber die Long-Futures an, dort ist das Bild klarer.
Genau auf lange Sicht tritt diese Situation, wie ich oben schrieb, am häufigsten auf.
Sie haben Recht, ich werde die Situation nur noch deutlicher machen
Die realen Ticks sind 116844, die Tester-Ticks im genauesten Modus sind 5918. Das sind bescheidene 20 Mal weniger.
SZY Die Widerlegung der Hypothese, dass die gegebene Situation durch das Überspringen identischer Häkchen durch den Prüfer entstanden istErgebnis
Nur 4 identische Zecken konnten übersehen werden.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Bibliotheken: Preis_Vergleich
fxsaber, 2016.10.19 17:18
{
string flag = "";
#define TICKFLAG_MACRO(A) flag += ((bool)(tickflag & TICK_FLAG_##A)) ? " TICK_FLAG_" + #A : "";
TICKFLAG_MACRO(BID)
TICKFLAG_MACRO(ASK)
TICKFLAG_MACRO(LAST)
TICKFLAG_MACRO(VOLUME)
TICKFLAG_MACRO(BUY)
TICKFLAG_MACRO(SELL)
#undef TICKFLAG_MACRO
if (flag == "")
flag = " FLAG_UNKNOWN (" + (string)tickflag + ")";
return(flag);
}
#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A
string TickToString( const MqlTick &Tick )
{
return(TOSTRING(time) + "." + (string)IntegerToString(Tick.time_msc %1000, 3, '0') +
TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume) + GetTickFlag(Tick.flags));
}
void OnStart()
{
MqlTick Tick;
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
Print(TickToString(Tick));
}
Übersetzen von MqlTick in String
Unleserlich:
Unleserlich:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
MetaEditor Build 1463
fxsaber, 2016.11.10 10:42
Es hängt alles von den Zielen ab.