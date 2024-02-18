Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 25
Wenn Sie es nicht gewohnt sind, können Sie es wie folgt schreibenund in der Funktion OrderSend() einen variablen Vertrag unabhängig von der Laune des DCs senden.
Sie haben vielleicht geschrieben, dass es einen 10 000-Vertrag gibt. Sie können 1000 in MT5-Konten sein. Ich möchte Vielseitigkeit durch die Standardvariablen von MQL5.
Dies ist die allgemeine Formel für die Umrechnung in die üblichen Lose. Alle normalen haben ein Standardlos von 100000 und haben immer ein Los daraus gezählt. Los 0,1 = 10000 Einheiten der Basiswährung.
Wenn SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000, erhalten wir 100000/10000 (das wäre 10), und multipliziert mit Lot 0,1 erhalten wir 1, also 10000 Basiswährungseinheiten.
Ich interessiere mich mehr für den Punktwert. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals einen Unterschied zwischen Standard- und Cent-Konten gab (d. h. als die Vertragsgrößen unterschiedlich waren). Ich hoffe, es ist nur eine Just2Trade nur so anders. Aber jetzt muss ich diese Eigenschaft immer bei neuen Brokern oder neuen Kontotypen überprüfen.
Nun, der Punktwert mql gilt für 1 Standard-Lot von Broker(DC) festgelegt. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, müssen Sie die Größe des vom Broker festgelegten Standard-Lots kennen. Früher war das ein Standard, jeder hatte 100000, aber die Zeiten haben sich geändert.
Was die Standard- und Cent-Konten betrifft, so wird der Unterschied auf dem DC-Server festgelegt und ändert sich in MT in keiner Weise. Das könnte sein, aber ich habe noch keine Perversen getroffen.
Es gibt Mikrokonten, bei denen die Kontraktgröße 100-mal kleiner ist, bei gleichem Volumen
Könnten Sie mir bitte sagen, wie ich die Daten von der linken Seite der Markttiefe, wo jeder Handel angezeigt wird, abrufen kann. Die Funktion MarketBookGet() holt die Daten von der rechten Seite des Depth of Market, wo die Volumina aggregiert sind.
https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
MetaEditor Build 1470
fxsaber, 2016.11.12 15:05
Eine praktische Funktion für Hedge-Konten.
PositionSelect generiert die Informationen zur Nettoposition.
Die Funktion PositionGetInteger(POSITION_TICKET) gibt das Ticket der ersten Position zurück, die schließlich die Nettopositionsrichtung bildete (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)).
TP und SL werden an die letzte Position zum Zeitpunkt der Eröffnung angepasst, die mit der Richtung der Nettoposition übereinstimmt.