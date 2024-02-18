Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 140
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Warum also ein eigenes Lisepad neu erfinden, wenn es bereits eine produktive Funktion gibt?
ArrayFill füllt ein Array mit nur einem Wert. Und hier geht es darum, ein Array mit Daten zu füllen.
Wenn die Konjunktion "Fülle ein statisches Array und kopiere es dann mit ArrayCopy in ein dynamisches Array" schneller funktioniert als "Fülle ein dynamisches Array", ist es sinnvoll, ein solches Array zu erfinden. schneller funktioniert als das "Füllen einesdynamischen Arrays", dann ist es sinnvoll, ein solches "Lisapedo" zu erfinden.
ArrayFill füllt ein Array mit nur einem Wert. Und hier geht es darum, ein Array mit Daten zu füllen.
Wenn die Konjunktion - "Füllen eines statischen Arrays und anschließendes Kopieren in ein dynamisches Array durch ArrayCopy" - schneller funktioniert als "Füllen eines Arrays mit Daten". schneller funktioniert als das "Füllen eines dynamischen Arrays", dann ist es sinnvoll, ein solches "Lisapedo" zu erfinden.
Dann müssen Sie die Entwickler bitten, diesen Mechanismus in der CCanvas-Klasse der Standardbibliothek zu implementieren.
Auf beiden Plattformen können EX-Dateien als Indikator-Container dienen.
Diese Indikatoren können in iCustom und Vorlagen von Drittanbietern aufgerufen werden. Der EX-Container selbst muss zu diesem Zweck nicht gestartet werden.
Auf beiden Plattformen können EX-Dateien als Indikator-Container dienen.
Diese Indikatoren können in iCustom und Vorlagen von Drittanbietern aufgerufen werden. Der EX-Container muss dafür nicht gestartet werden.
Ich frage mich, ob Sie ein Beispiel für einen solchen Start zeigen können?
Ich frage mich, ob Sie mir ein Beispiel für einen solchen Start zeigen können?
Es ist wahrscheinlich das:
Nutzung eigener und fremder Ressourcen
Wenn beispielsweise der Indikator SampleIndicator.ex5 in den Expert Advisor SampleEA.ex5 als Ressource aufgenommen wird, sieht der Pfad zu ihm selbst, der beim Aufruf voniCustom() in der Initialisierungsfunktion des benutzerdefinierten Indikators angegeben wird, wie folgt aus "\Experts\\\\SampleEA.ex5::Indicators\\\SampleIndicator.ex5". Wenn dieser Pfad explizit angegeben wird, wird der benutzerdefinierte Indikator SampleIndicator.ex5 eng an SampleEA.ex5 gebunden und verliert seine Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten.
Ich frage mich, ob Sie mir ein Beispiel für einen solchen Start zeigen können?
Wenn ich so weit bin, schreibe ich es auf.
wahrscheinlich dies:
Eigene und fremde Ressourcen nutzen
Wenn beispielsweise der Indikator SampleIndicator.ex5 in den Expert Advisor SampleEA.ex5 als Ressource aufgenommen wird, sieht der Pfad zu ihm selbst, der beim Aufruf von iCustom() in der Initialisierungsfunktion des benutzerdefinierten Indikators angegeben wird, wie folgt aus "\Experts\\\\SampleEA.ex5::Indicators\\\SampleIndicator.ex5". Wenn dieser Pfad explizit angegeben wird, wird der benutzerdefinierte Indikator SampleIndicator.ex5 eng an SampleEA.ex5 gebunden und verliert seine Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten.
Ich habe gerade verstanden, dass es möglich ist, Indikatoren aus solchen ex5 in anderen EAs zu verwenden, nicht in dem, wo es als Ressource ist.
Wenn ich so weit bin, schreibe ich es auf.
OK, ich freue mich schon darauf.
Es handelt sich um eine Funktion des MT5-Testers, aber ich habe beschlossen, sie in diesem Thread zu veröffentlichen, weil sie indirekt mit diesem Thema zusammenhängt.
Um auf die Registerkarte "Unsichtbare Optimierung" zu gelangen, müssen Sie "Full Brute Force" auswählen, ohne dass Parameter optimiert werden.
no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values