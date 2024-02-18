Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 208
Offenbar habe ich die Handelssituation missverstanden.
Ich habe mir das so vorgestellt: Der schwebende Limitauftrag wurde von mehreren Geschäften ausgeführt. Die ganze Zeit hing es in Live-Aufträgen und das Feld ORDER_TIME_SETUP war keine Konstante. Nach dem letzten Handel ging er in die Geschichte ein. In diesem Moment wurde ORDER_TIME_SETUP zu einer Konstante.
Oder war es das nicht?
ORDER_TIME_SETUP ist immer eine Konstante. In der Historie wurde ORDER_TIME_DONE angezeigt.
ORDER_TIME_SETUP ist immer eine Konstante. Bei einem Treffer in der Historie erschien ORDER_TIME_DONE.
Hier setze ich nun die verzögerte Grenze. Dann ändere ich es von Hand und per Skript und ORDER_TIME_SETUP ändert sich.
Was mache ich falsch?
Sie haben in der Vergangenheit über ähnliche Fälle berichtet:
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page170#comment_15824249
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page172#comment_15829154
Die eingestellte Zeit wird dadurch nicht verändert.
Das habe ich in der Tat. Aber ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich glaube, es ist ein Fehler.
Ich weiß nicht, was mit der wiederholten teilweisen Ausführung passieren wird.
Jetzt weiß ich, dass es sich bei diesem Broker (ich tippe auf einen Fehler in der Software) nicht mehr ändern wird.
Manchmal ist es nützlich zu wissen, wie oft Tics gesendet werden.
Eine CloseBy-Transaktion erzeugt zwei Abschlüsse. Der Swap der ersten Transaktion (erste Position in CloseBy) enthält die Summe der Swaps der beiden Positionen. Der Swap des zweiten Geschäfts ist Null.
Wenn die Position teilweise über CloseBy geschlossen wird, wird der verbleibende Teil der offenen Position nicht mehr getauscht, sondern auf Null gesetzt.
Ergebnis.
Es kann also durchaus sein, dass bei der kleinsten Position, die noch nie einen Rollover durchlaufen hat, ein großer Swap stattfindet. Und Zero Swap für eine große Position, die umgeschlagen ist.
Berechnung der Anzahl der Überschläge (nicht die schnellste Option).
Beispiel für die Verwendung.
Ergebnis.
Erstaunlich!
Liegt es an der Rundung (um keinen Cent zu verlieren oder aufzurunden)?
Oder ist es nur ein selten genutzter Vorgang, so dass es keine Rolle spielt?
Definitiv nicht, da Teilabschlüsse (OrderClose, nicht vollständige OrderLots) den Swap entsprechend belasten.
Oder handelt es sich nur um einen selten genutzten Vorgang, so dass er keine Rolle spielt?
Ich glaube nicht, dass man sich viele Gedanken über die Szenarien gemacht hat.