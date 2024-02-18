Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 209
Eine weitere zu den bisher veröffentlichten (ein,zwei) Möglichkeiten, den GMT-Offset eines Handelsservers zu bestimmen.
Eine Symbiose aller drei Methoden bietet eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, das richtige Ergebnis zu erhalten.
Eine Fortsetzung des Themas "Rollover". Ich versuche, den Zeitpunkt des Überschlags auf der M1-Historie zu ermitteln.
Anwendung.
Ergebnis.
Besonderheiten bei der Berechnung der Mindestmenge.
Beispiel (RannForex-Binance_futures).
Ist dies eine Funktion von MQL5 oder ein Fehler?
A100, 2021.05.20 13:43
Sie können den Unterschied zwischen Inline- (unbestimmte Reihenfolge) und Standardfunktionen (von rechts nach links) erkennen.
Inline-Funktionen sind gar keine Funktionen, d.h. sie können keine Adresse haben. Aus dieser Sicht gibt es keinen Unterschied zwischen regulären und benutzerdefinierten Funktionen. So ist es beispielsweise unklar, warum die Argumente der einfachsten benutzerdefinierten Funktion (die im Grunde genommen inline ist) immer von rechts nach links berechnet werden. Ich schließe nicht aus, dass sich in Zukunft bei Inline-Funktionen die Reihenfolge ändern kann, also
Ich habe einmal vorgeschlagen, das Schlüsselwort inline für die sichere Verwendung der Berechnungsreihenfolge einzuführen:
Ist es im aktuellen MQL5 möglich, das Inlining für bestimmte Funktionen zu verbieten?
Hey, warum so
Lesen Sie hier weiter.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Neue Version von MetaTrader 5 build 3091: Leistungsverbesserungen
Carl Schreiber, 2021.11.02 23:34
Das hat nämlich keinen Sinn:
F5 legt auf. Außerdem ist es eine widersprüchliche Abhilfe für den Konstruktor
Das hat nämlich keinen Sinn:
F5 legt auf.
Das verstehe ich nicht. Der Nullabgleich ist eine nützliche Sache, also gibt es einen Grund dafür.