Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 207
Ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis: In der Virtual-Bibliothek enthält die Klasse VIRTUAL die statische Konstante VIRTUAL_DELETE VirtualDelete;
Er kann durch static const VIRTUAL static_Virtual ersetzt werden;
(und natürlich den Destruktor nach VIRTUAL verschieben) .
Tun Sie das nicht. new-objects rufen ihren Destruktor nicht auf, wenn das Programm beendet wird.
Das können Sie nicht. Neue Objekte rufen nicht ihren eigenen Destruktor auf, wenn das Programm beendet wird.
Sorry, bin mir nicht sicher, wo in VIRTUAL_DELETE neu?
In VIRTUAL::Create.
ZZZ In diesem Thema geht es nicht um Virtual...
Verringern Sie Ihr Alert-Fenster.
CPU-Last bei benutzerdefinierten Ereignissen.
Manchmal ist DEAL_TIME kleiner als DEAL_ORDER_TIME_SETUP. Das muss ein Fehler in der Maklersoftware sein.
Wahrscheinlich handelt es sich um einen Fehler.
Aber es ist doch möglich, es normal zu tun, oder? Wenn der Benutzer/die Software den Limitauftrag nach der Teilausführung ändert, wird der ORDER_TIME_SETUP aktualisiert.
Offenbar habe ich die Handelssituation missverstanden.
Ich habe mir das so vorgestellt: Das Pending Limit wurde durch mehrere Trades ausgeführt. Während dieser Zeit hing es in Live-Aufträgen und das Feld ORDER_TIME_SETUP war keine Konstante. Nach dem letzten Handel ging er in die Geschichte ein. In diesem Moment wurde ORDER_TIME_SETUP zu einer Konstante.
Oder war es nicht so?