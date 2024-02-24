Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 986
Nun, hier haben wir es mit dem Wiener Prozess oder einem Wiener-ähnlichen Prozess zu tun. Was gibt es da vorherzusagen? Der beste Indikator ist der Wert selbst.
Aber wir können eine Normalverteilung (oder eine annähernd normale Verteilung) vorhersagen. Natürlich nicht im wörtlichen Sinne, wie eine Spur einer Kerze.
Expert Advisor oben. Beweisen Sie es.
Stadtrat oben. Beweisen Sie es.
Ich interessiere mich nicht für den Markt, auch nicht für den kostenlosen, und habe auch nicht vor, es zu tun.) Ich mache auch keine Modelle in MT, und ich benutze keinen Tester.
Test von 3 Monaten.
Auf X - Handelsnummer, auf Y - Gewinn in Pips.
Ich interessiere mich nicht für den Markt, selbst wenn er kostenlos ist, und ich habe auch nicht vor, das zu tun.) Ich mache auch keine Modelle in MT.
Test von 3 Monaten.
Alles ist gut, bis auf eine Sache: Wo ist der Beweis, dass es auch in Zukunft schön sein wird?
Das ist die Zukunft. Auf einem Modell, natürlich. Und es gibt keinen Beweis für die Zukunft, noch kann es einen geben. Wie werden Sie es bekommen?
Ich mache das seit mehr als einem Jahr, und ich denke, dass dieses Modell für sechs Monate oder ein Jahr ausreichen wird. Wie O. Bender zu sagen pflegte - ich will keine ewige Primusnadel. Ich möchte nicht ewig leben.
Das Modell ist übrigens noch nicht umgesetzt worden.
Sie irren sich, für solche Beweise werden Menschen sogar geadelt.
Ich habe schon oft über dieses Thema geschrieben.
Ich tue nicht so, als ob). Wenn das Modell jedoch korrekt getestet wird, ergeben sich in der Regel im wirklichen Leben ähnliche Ergebnisse.
Viel Glück!
Für mich ist das Ergebnis ein Beweis für das zukünftige Verhalten von Expert Advisor, nicht der Gewinn von Expert Advisor.
Langweilig, SanSanych. Wenn die TS implementiert ist und funktioniert, gibt es nichts mehr zu diskutieren - es gibt kein Thema mehr. Der Entwicklungsprozess ist viel interessanter.
Was gibt es zu beweisen? Wenn der Ansatz für Sie akzeptabel ist, probieren Sie ihn aus. Wenn es nicht akzeptabel ist, dann stehen Sie Ihren Mann. Wenn man Meinungen austauscht, geht man weg, das ist das Forum, nicht wahr?
Als Aperitif.
Ein Lauf desselben Expert Advisors mit denselben Einstellungen wie oben, aber mit einem längeren Zeitintervall.
Das ist der ganze Wert all dieser schönen Bilder.
Das Bild soll die Idee belegen, deren Bedeutung sich NUR auf das zukünftige Verhalten des Expert Advisors bezieht.
In der Tat, das ist es, was jeder tut. Einstellung in einem Intervall, Test in einem anderen. Wenn der Test korrekt ist, ist das zukünftige Verhalten fast garantiert.
Deshalb verwende ich meinen Tester und nicht den von MT - er hat aus irgendeinem Grund zu viele Griffe. Bei Ihrem eigenen Prüfgerät wissen Sie wenigstens sicher, was es tut und wie es es tut. Ja, und Informationen aus dem Test kann viel mehr und jeder, und einfacher zu bekommen.