Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 984
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Maxim ist nicht bereit zuzugeben, dass er überhaupt KEIN Modell hat, was sich aus der Grafik ergibt: Lernen hat nichts mit Testen zu tun. Sein Modell wird nicht umtrainiert - es hat überhaupt nichts gelernt.
Die äußerst verlockende Idee, den Zielvektor durch eine Art Funktion zu ersetzen, die das Ziel dynamisch generiert, bis sie eine Bestätigung findet.
es handelt sich um Arbeitsmaterial, das genauso gut ist wie alles andere, was hier gezeigt wird
und was nicht gezeigt wurde, darüber gibt es nichts zu reden
das Modell hier niemanden )
es ist eine funktionierende Sache, die genauso gut ist wie alles andere, was hier gezeigt wird
Ich nehme das zurück:
es ist ein nicht funktionierender Mist, der nicht besser ist als alles andere, was hier gezeigt wird
Ich habe es repariert:
Es ist ein dysfunktionales Stück Scheiße, das nicht besser ist als alles andere, was hier gezeigt wird.
gut aussehend)
Liebe R-Liebhaber, eine Frage an Sie, welche Bibliothek in R kann einen Klassifikationsbaum mit den folgenden Merkmalen erstellen:
1. Halbautomatische Konstruktion - wir entscheiden selbst, wie ein Teil des Baums aussehen soll, welche Merkmale bis zu einem bestimmten Punkt auf die Äste kommen und in welcher Reihenfolge, und dann automatische Konstruktion.
2. Möglichkeit, einen Baum nicht als binären Baum - ja/nein - zu erstellen, sondern mit Verzweigungen je nach Prädiktor, d.h. Prädiktor hat 5 Werte, also erstellen wir fünf Zweige.
es handelt sich um Arbeitsmaterial, das genauso gut ist wie alles andere, was hier gezeigt wird
und was nicht gezeigt wurde, darüber gibt es nichts zu reden
niemand hier hat ein Modell.)
Bitte sehr, es ist serviert.
Ich habe mir den Expert Advisor eines anderen Anbieters mit Open-Source-Code ausgeliehen und ihn ein wenig verändert. Ich war so glücklich in meiner Zeit im Flow. Wenn es interessant ist, kann ich es anhängen. Mit dem Tester kann man sehr unterschiedliche Varianten erhalten.
PS.
Sehr interessant das Verhältnis von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften beim Gewinnfaktor 1,36
Sehr interessantes Verhältnis von Gewinn/Verlust-Trades mit einem Gewinnfaktor von 1,36
Das ist eigentlich eine sehr gute Methode. Wir versuchen den Einstieg, und wenn das Ergebnis negativ ist, schließen wir schnell. Aber ein positiver Abschluss macht alle vorherigen Verluste mehr als wett.
In einigen Threads habe ich einen Systemtest gezeigt, bei dem die erfolgreichen Trades nur etwa 30-40% mit ziemlich gutem Gewinn waren. Aber 90 % der Verlustgeschäfte sind großartig).
Bitte sehr, es ist serviert.
Ich habe den EA von jemand anderem mit offenem Quellcode genommen und ein bisschen daran herumgebastelt. Früher habe ich solch ein Glück genietet. Wenn es interessant ist, kann ich es anhängen. Mit dem Tester kann man viele verschiedene Varianten bekommen.
PS.
Sehr interessant das Verhältnis von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften beim Gewinnfaktor 1,36
Es ist ein Märtyrer aus der Codebasis von Unreal Ticks. Ist der Stooploss 5 oder 4? 50 steht für Sie. Wenn er 5-stellig ist, dann sind Sie auf sich allein gestellt...Und was hat das Verteidigungsministerium damit zu tun, wenn ich fragen darf?
Tatsächlich ist es keine schlechte Methode. Wir versuchen den Einstieg, und wenn das Ergebnis negativ ist, schließen wir schnell. Aber ein positiver Abschluss gleicht alle Verluste der vorangegangenen mehr als aus.
In einigen Threads habe ich einen Systemtest gezeigt, bei dem die erfolgreichen Trades nur etwa 30-40% mit ziemlich gutem Gewinn waren. Aber 90 % der Verlustgeschäfte sind großartig).
Ja, die Verlustquote von Sanych ist viel besser als Ihre...
Und was hat das Verteidigungsministerium damit zu tun, wenn ich fragen darf?
SanSanych ist des Feilens müde).
Nun, es ist eine Martech aus der Codebasis von Unreal Ticks. Ist der Stoploss 5-stellig oder 4-stellig? 50 ist das, was Sie haben. Wenn es sich um eine 5-stellige Zahl handelt, sind Sie auf dem...Und was hat die MOI damit zu tun, frage ich Sie
Ich habe die Nase voll von Ihren Forderungen nach Ergebnissen!
Was haben Sie gezeigt? Irgendwelche Kurven unbekannter Herkunft mit einer Feige in der Tasche in Form einer Ausbildungszeit am Ende des Diagramms? Nicht einmal ein Tester!
Und hier ist das Ergebnis, 360% in 14 Monaten, mit einem anständigen Bilanzdiagramm, mit einer Reihe von Merkmalen, mit Quelltext.
Und MO hat ein direktes Ergebnis.
Dies ist ein verfeinerter EA von hier
Die Eingabe ist eine gleichmäßig verteilte Zufallsvariable, aus der wir Kauf/Verkauf erhalten. Sie sehen - Zufall.
Bei den Modellübungen in dieser Branche liegt der Fehler jedoch immer unter 50 %, und das Verhältnis von rentabel zu unrentabel beträgt im Basisfall 47/53.
Wozu brauchen Sie dann die MO? Und warum brauchen Sie die MO in Ihrer Version? Immerhin liefern Sie keinen Beweis dafür, dass das Modell nicht neu trainiert wird! Und wenn Sie nicht an dem Problem der Umschulung interessiert sind, finden Sie hier einen kostenlosen Expert Advisor vonPetr Voytenko.