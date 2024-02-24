Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 490
Drei Schichten, jede mit 9 Neuronen. Auf dem Bild ist die Handlung von 2004 bis 2016 sehr lang. Ich habe den längsten Verlauf gewählt, um zu prüfen, ob das Ergebnis über das gesamte Intervall stabil ist. Im Allgemeinen ist der Drawdown beim Forward am größten, aber andererseits begann der Bot in der zweiten Hälfte des Forwards zu verdienen.
Im Allgemeinen ist der Gewinn in der zweiten Hälfte des Termingeschäfts nicht offensichtlich.
Ich habe nur 3 Monate lang trainiert (Geschichte -1 min TF - Futures Sber - 3,17). Getestet nach 3 Monaten - Sber 6,17 Futures.
Ein einfacheres Netzwerk - 15,15,15,10,1 (41 Neuronen) auf der Trainingsstichprobe lieferte großartige Ergebnisse, aber auf den nächsten Futures (Sber-6.17) sind die Ergebnisse im Plus, aber nicht großartig.
Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Der Horizont ist weit. Ich werde in einem halben Jahr, einem Jahr, nach dem Test sehen)
Vier Schichten Netz, stampfend.
Nein, es muss hier und jetzt sein. Wirklich? - Ich brauche jetzt ein funktionierendes System.
Deshalb habe ich übrigens ein kurzes Trainingsintervall (3 Monate) und denselben Test gewählt. Imho, für 1 Minute mehr und nicht benötigt. Sie kann sogar schädlich sein).
Ja, die NS-Umgebung ist was? R?
Ja, durch zufällige Wälder, sehr schnell
Mit freundlichen Grüßen.
Ich weiß es nicht. Ein paar Monate für den Backtest werden nicht ausreichen. So können Sie einige Flöhe nehmen und gut passen, nur dann wird es in den meisten Fällen auf die Stürmer sein.
Festungen sind viel berechenbarer als Währungen. Natürlich ist es nicht einfach, aber die Erfolgschancen sind bei Futures größer.
MQL4)
Ich weiß es nicht. Ein paar Monate werden nicht ausreichen, um einen Rückhalt zu schaffen. Auf diese Weise können Sie Gleitzeit nehmen und eine gute Passform finden, nur dann wird es in den meisten Fällen nach vorne schütten.
Nicht auf vorwärts gießen, ich habe schon geschrieben - 3 Monate vorwärts - Flug normal und keine Anzeichen, dass die Leistung endet. 100 Berufe + Lernmethodik.
Gehen Sie also vorwärts, wenn es so vorhersehbar ist. Das glaube ich aber nicht. Ich bin seit 08 dort))
Eigentlich ist die Rendite pro Investitionseinheit gleich - bei Forts ist die Hebelwirkung geringer (~1:10), aber die Bewegungen sind größer. Am Devisenmarkt ist die Hebelwirkung enorm, aber die Bewegungen sind gering.
Ich habe noch nicht genug Geld für Forex, aber ich werde dort handeln, sobald ich es habe).
Im Allgemeinen sind die Aktienmärkte am besten vorhersehbar.
Ich werde korrigieren, ich habe 9 Gewichte und andere, und Aktivierung Neuronen hat 3, um genau zu sein.