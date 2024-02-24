Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 985
werfen Sie Ihre Raffinesse mit Stopps von 50 unrealistischen Pips weg.
Es ist dein erster Tag hinter dem Prüfgerät
die entwickler sind machinelayers, verdammt noch mal!
Ich habe es einfach satt, dass Sie Ergebnisse fordern!
Was haben Sie gezeigt? Einige Kurven unbekannten Ursprungs mit einer Feige in der Tasche in Form einer Lernphase am Ende des Diagramms? Nicht einmal ein Tester!
Und hier ist das Ergebnis, 360% in 14 Monaten, mit einem anständigen Bilanzdiagramm, mit einer Reihe von Merkmalen, mit Quelltext.
Und MO hat ein direktes Ergebnis.
Dies ist ein verfeinerter EA von hier
Die Eingabe ist eine gleichmäßig verteilte Zufallsvariable, aus der wir Kauf/Verkauf erhalten. Sie sehen - Zufall.
Bei den Modellübungen in dieser Branche liegt der Fehler jedoch immer unter 50 %, und das Verhältnis von rentabel zu unrentabel beträgt im Basisfall 47/53.
Wozu brauchen Sie dann die MO? Und warum brauchen Sie die MO in Ihrer Version? Immerhin liefern Sie keinen Beweis dafür, dass das Modell nicht neu trainiert wird! Und wenn Sie sich NICHT mit dem Problem der Umschulung befassen wollen, hier ist ein kostenloser EA vonPetr Voytenko für alle, die es werden wollen.
Scheint ein großartiger Berater zu sein (!!!!)
Dies ist ein überarbeiteter Expert Advisor von hier
Die Eingabe ist eine gleichmäßig verteilte Zufallsvariable, aus der wir Kauf/Verkauf erhalten. Sie wissen schon - zufällig.
Das habe ich auch schon erlebt, vor etwa 10 Jahren. Ich habe irgendwo darüber geschrieben. Ich habe optimale Abschlüsse für die Unterstützung ausgearbeitet und meine Einträge nach dem Zufallsprinzip vorgenommen, um nicht zu stören. Die Idee war, die Verluste mit Hilfe von "Trailing-Closing"-Methoden zu minimieren. Zu meiner Überraschung betrug mein Gewinn etwa 10-15 % pro Monat.
Warum ist sie kaputt? Das funktioniert bei mir.
Hier ist der Text
Als ich das sah, war ich begeistert - es ist der klarste Beweis dafür, dass wir uns mit der Vorhersagefähigkeit von Prädiktoren befassen sollten, und notwendigerweise mit dem Beweis, dass sich diese Vorhersagefähigkeit nicht wesentlich ändert.
Das wird uns der Prüfer beweisen.
Und was beweist der Tester für den Random Advisor? Es beweist nur, dass es eine zufällige Auswahl der Reihenfolge bei der Eingabe gibt. Beweist der Tester für diesen EA das zukünftige Verhalten des EAs? Das ist nicht der Fall, die Frage wurde nicht so gestellt.
Warum ist sie kaputt? Das funktioniert bei mir.
Hier ist der Text.
cool
hier ist eine automatisierte Version des manuellen Handels
Und hier ist eine weitere Option wegen anderer Aufnahmen/Stopps
Der Verlust, der sich seit langem in kleinen Teilen angehäuft hat, ist nun auf einmal da.
Durch Ändern der Parameter können Sie alle Arten von verschiedenen Looks erzielen.
Meines Erachtens ist dies nur ein Beweis für die Zufälligkeit des Marktes, zumindest für einen Beobachter.
Tatsächlich arbeite ich so, als wäre es ein Zufallsprozess. Ja, ein Teil der Trends geht verloren, aber das wird durch eine größere Anzahl von Geschäften kompensiert, weil das Rauschen hochfrequenter ist.
Hm. Letztendlich wird der größte Teil des Gewinns durch die Unterstützung des Handels erzielt. Nun, und wahrscheinlich das MM, das ich nie verstanden habe).
Die Spieltheorie beginnt mit dem folgenden Problem.
In einem völlig dunklen Raum und mit verbundenen Augen versucht der König, seinen Pagen zu fangen, der ebenfalls die Augen verbunden hat.
Frage 1: Welche Strategie sollte der König verfolgen, um den Jungen, der sich in den Ecken versteckt, mit möglichst wenigen Schritten zu fangen?
Frage 2: Welche Strategie sollte der Gefolgsmann anwenden, um dem König, der sich in den Ecken versteckt, eine Mindestanzahl von Schritten zu entgehen?
Die Antwort ist dieselbe: eine gleichmäßig verteilte Zufallsvariable.
Hinter einer sehr positiven Saldenkurve verbirgt sich genau diese Position, dass der Kursanstieg ein gleichmäßig verteilter Wert ist
Ja, das tut sie.
Nun, hier haben wir es mit dem Wiener Prozess oder einem Wiener-ähnlichen Prozess zu tun. Was gibt es da vorherzusagen? Der beste Indikator ist der Wert selbst.
Aber wir können eine Normalverteilung (oder eine annähernd normale Verteilung) vorhersagen. Natürlich nicht im wörtlichen Sinne, wie eine Spur einer Kerze.