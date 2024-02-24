Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 980
Es ist geschrieben - Bibliothek der numerischen Analyse alglib, portiert auf MT5. Ich habe es schon rauf und runter benutzt, keine Probleme im Allgemeinen, die Bibliothek ist gut. Aber ohne Visualisierung und neuere Modelle. Es scheint, dass die Bibliothek nicht mehr weiterentwickelt wird, ihre Website ist nicht mehr erreichbar.
Wenn Sie jetzt anfangen, R zu loben, muss ich Sie einfach bitten, die Statistiken von sechs Monaten zu zeigen
Guten Tag ))
Während Sie hier bis jetzt suchen, haben wir bereits REE - das russische Durchbruchselement - geschaffen.
Dies ist das "fünfte Element" - der Gral, der Stein der Weisen, der Zinnober, das Qi-System, die Errungenschaft unserer wissenschaftlichen Experten in Algorithmen.
Nun werden alle wirtschaftlich-finanziellen Projekte durch eine Tiefenneuronenanalyse auf dem RPE optimiert.
D.h. in Zukunft wird 1 Rubel mit 1 Dollar gleichgesetzt werden - durch wirtschaftliche Durchbrüche.
wir marschieren gemeinsam in eine bessere Zukunft!))
Wo wohnen Sie, wie komme ich dorthin? Solche Pilze möchte ich probieren!
als ich versuchte, meinem Roboter..... etwas beizubringen, brachte der Roboter es mir bei :)))
Du kannst es nicht wissen))
Nun, ja. Wenn du einen ATC machst, trainierst du dich selbst. Das ist ganz normal.
Hier ist der Haken. Wer weiß, was er füttern und was er einem Neuronetz beibringen kann, braucht es nicht. Ich weiß, was ich unterrichten muss und welche Prädiktoren erforderlich sind, damit es funktioniert. Aber ich brauche sie nicht dreihundert Jahre lang zu belehren, denn alles läuft auch ohne sie gut. Ein gut geschärftes Gehirn ist das beste neuronale Netz. Mein Freund, ein Künstler, hat mit seinen Augen an zwei Abenden, an denen er Brandy getrunken hat, alle Muster gefunden :) Und hier sind 980 Seiten und keine einzige Möglichkeit, dies zu tun. Blödsinn ist Blödsinn.
Das spielt keine Rolle. Sie haben ein eigenes Gehirn - das reicht. Die Hauptsache ist, dass man sich etwas dabei denkt.
Ich habe keine andere Erfahrung als meine eigene). Die Idee habe ich von hier, und ich habe 3 Monate damit verbracht, herauszufinden, womit ich den NS füttern soll. Ich habe es herausgefunden, keine Prädiktoren, kein Overkill - das NS macht alles von selbst.
Wenn Pakete in R-3.5.0 aktualisiert werden, werden sie in Byte-Code kompiliert. Das war früher nicht der Fall.
Was ist mit Paketen, die nicht aktualisiert werden?
Ich würde gerne alle Pakete in Bytecode haben. Ich habe einen Artikel gesehen, der zeigt, dass Bytecode um ein Vielfaches schneller ist.
Vielleicht deinstallieren und neu installieren? Und dann würden sie in Bytecode kompiliert?
Ich frage mich, ob es unmöglich ist, den Code, der unabhängig im Interpreter geschrieben wird, in Bytecode zu kompilieren? Sie können es zum Beispiel zu einem Paket formen.