Im "Deductor Studio"-Programm ist alles optisch toll, der Baum, die Regeln - das sehe ich in R noch nicht, und das wird es auch in MT5 nicht geben (d.h. alles ist machbar, aber wie viel muss man dafür bezahlen...). Es stellt sich also heraus, dass ich die algib-Bibliothek verwenden sollte, um Zufallswälder in MT5 einzubinden, nicht wahr?
Hier fand ich ein StückC4 .5 Algorithmus-Code http://datascientist.one/algorithm-c4-5/ in R, ist es sehr schwierig, in MT5 zu implementieren?
Ich habe oben geschrieben, wie man es am einfachsten macht
Sie können es sogar tun, wenn Sie es wollen. Ich weiß nicht, was diese Brocken sind, ich habe keine Zeit, mich von Kleinigkeiten ablenken zu lassen)
Einige Arbeitsstunden im Voraus sammeln
2. der R-Datensatz ist eine R-Datei. Das bedeutet, dass auf der Registerkarte Daten die Rohdaten als RData File geladen wurden - dies ist der Arbeitsbereich in Bezug auf R. In diesem Arbeitsbereich wurden zwei Datenrahmen vorbereitet: einer zum Trainieren und Testen des Modells und der andere als dieser R-Datensatz.
Am einfachsten ist es, eine fertige Excel-Datei hochzuladen, das Protokoll herunterzuladen, zu R zu wechseln und den resultierenden Datenrahmen in zwei Teile zu teilen.
Alternativ dazu.
Öffnen Sie R selbst und laden Sie dort die Excel-Datei herunter - das ist eine Zeile. Dann wird der Datenrahmen in zwei Teile geteilt.
Aber die zweite Datei des trainierten Modells MUSS ausgeführt werden.
Ehrlich gesagt - ich verstehe es nicht. Ich habe eine Datendatei in Excel in zwei Dateien aufgeteilt, die erste Datei habe ich trainiert, jetzt muss ich das Modell an der zweiten Datei testen. Dazu muss diese zweite Datei irgendwie geladen werden. Auf der Registerkarte Daten ist dies nicht möglich, da die erste Datei dort bereits Platz hat, auf der RegisterkarteAuswerten kann ich nur eine Datei vom Typ CSV laden, die ich aufgrund eines Fehlers nicht laden kann:
"
Sie haben beantragt, dass eine CSV-Datei als Testdatensatz verwendet wird, aber Sie haben nicht angegeben, welche Datei.
Bitte verwenden Sie die Schaltfläche Tabellenkalkulation, um die CSV-Datei auszuwählen, die Sie als Testset verwenden möchten, bevor Sie Ausführen wählen.
Klappern 5.1.0
"
Und weiß der Teufel, was ich mit diesem Fehler anfangen soll.
Oder splitte ich ursprünglich die falsche Datei, ich sollte nicht Excel irgendwie splitten, sondern eine reine R-Datei? Was bedeutet "geteilter Rahmen"?
Und wie sollte ich die Ergebnisse des Modelltrainings in der ersten Datei speichern und dann in der zweiten Datei überprüfen?
Ich muss total blöd sein...
Man kann nicht alles lernen - ich habe nicht das Ziel, das Programmieren in R zu lernen, ich muss in der Lage sein, Prädiktoren zu überprüfen und Regelsätze in MT5 zu konvertieren. Wie auch immer, wenn es nur eine Zeile ist, warum schreiben Sie sie nicht einfach für Sie? Nun, in der Zwischenzeit bin ich mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln ausgekommen.
Kurzum, Sie wollen die Ureinwohner bitten, alles für Sie zu tun?
Wollen Sie damit sagen, dass die Einheimischen alles für Sie tun?
Was meinen Sie mit "alles"?
Ich kommuniziere mit Menschen, die freundlich und bereit sind, ihr Wissen über die Programme, die sie beherrschen, und den NS weiterzugeben; ich bitte sie nicht, irgendwelche Geheimnisse preiszugeben.
Ich selbst gebe Informationen über meine Prädiktoren weiter.
Was genau passt Ihnen nicht? Hege ich einen persönlichen Groll?
Mein Englisch ist nicht gut, deshalb benutze ich einen Übersetzer:
"
Sie haben um eine CSV-Datei gebeten, die als Testsatz verwendet werden soll, aber Sie haben nicht angegeben, welche Datei.
Bitte verwenden Sie die Schaltfläche Tabelle, um die CSV-Datei auszuwählen, die Sie vor der Ausführung als Testsatz verwenden möchten.
Klappern 5.1.0
"
Nun, ja, ich möchte, dass die CSV-Datei als Testdatensatz verwendet wird, aber was zum Teufel besagt es, dass ich die Datei nicht identifiziert habe, wenn sie ausgewählt ist, was Sie auf dem Screenshot sehen können? Und wo ist die Schaltfläche "Tabelle" (Spreadsheet)?
Ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht.
Und wie soll ich die Ergebnisse des Modelltrainings in der ersten Datei speichern und sie dann in der zweiten Datei überprüfen?
Lesen Sie sorgfältig! Sie wurden deutlich geschrieben:
Aber die Ausführung des trainierten Modells auf der zweiten Datei ist ein MUSS.
Und Sie haben sich etwas ausgedacht.
Nicht "Modell-Trainingsergebnisse für die erste Datei", sondern "trainiertes Modell".
D.h. Sie trainieren ein Modell auf der ersten Datei und speisen dann die Daten aus der zweiten Datei in das trainierte Modell ein.
Sind Sie ein Programmierer oder nicht? Programmierer verstehen normalerweise jedes Wort und jedes Komma. Denn vergessene oder unnötige .;;(){}[] nehmen beim Debuggen von Programmen viel Zeit in Anspruch. Daher müssen Sie sehr genau auf die Details achten.
Wenn Sie ihn nicht auf Anhieb verstehen, lesen Sie den Code 2 oder 3 Mal.
Was meinen Sie mit "alles"?
Ich kommuniziere mit Menschen, die freundlich und bereit sind, ihr Wissen über die Programme, die sie beherrschen, weiterzugeben, und ich bitte sie nicht, irgendwelche Geheimnisse preiszugeben.
Ich selbst gebe Informationen über meine Prädiktoren weiter.
Was genau passt Ihnen nicht? Haben Sie eine persönliche Abneigung?
Aber nach jedem kleinen Nieser zu fragen, das ist, mit Verlaub, schon unanständig.
Ja, so habe ich es verstanden. Natürlich sollte das trainierte Modell anhand der neuen Daten überprüft werden. Ich schreibe, dass ich die Dateien aufgeteilt habe, aber wenn ich versuche, eine neue Datei zu laden, erhalte ich einen Fehler.
Hier schreibt SanSanych:"Am einfachsten ist es, eine fertige Excel-Datei herunterzuladen, das Protokoll herunterzuladen, zu R zu wechseln und den dort erhaltenen Datenrahmen in zwei zu teilen."Ich habe das Protokoll heruntergeladen und bin zu R gegangen, aber ich weiß nicht, wie man den Rahmen dort aufteilt. Und selbst wenn ich es aufteile, was soll ich dann mit dem Protokoll machen, wo soll ich es einfügen?
Oder"Öffnen Sie R selbst und laden Sie dort eine Excel-Datei - es ist nur eine Zeile. Dann teilen Sie den empfangenen Datenrahmen in zwei Teile."Auch hier weiß ich nicht, wie ich es in R teilen soll, also teile ich es in Excel. Was soll ich als nächstes tun?
Aber nach jedem elementaren Niesen zu fragen, ist, tut mir leid, schon unanständig.
Ja, ich denke, es ist besser zu fragen, als stumm zu bleiben. Und im Allgemeinen würde ich Ihre Behauptung verstehen, wenn Sie aktiv auf meine Fragen antworten würden, aber nein ....
Ja, ich denke, es ist besser zu fragen, als stumm zu bleiben. Ich würde Ihre Beschwerde sogar verstehen, wenn Sie aktiv auf meine Fragen antworten würden, aber nein ....
Kann man das Buch nicht einfach durchblättern und als Nachschlagewerk verwenden? Daher beantworte ich Ihre Fragen nicht.)