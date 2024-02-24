Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 727
Heute Abend habe ich die ganze Nacht damit verbracht, den Algorithmus für die Modellvorbereitung zu testen und auszuarbeiten, angefangen bei der Vorverarbeitung bis hin zur Optimierung und Bewertung des erhaltenen Modells. Es ist mir gelungen, auf OOS zu kommen, das Ergebnis der Arbeit eines Monats. Die Rentabilität ist nicht großartig, aber FP ist mehr als drei, und Equity sieht recht vielversprechend aus...
Um ein solches Modell zu erhalten, braucht man im Durchschnitt drei Stunden oder mehr, was in Anbetracht der Laufzeit des Modells durchaus akzeptabel ist...
Auch hier sind die Renditen nicht großartig, aber es geht stetig aufwärts. Und dies ist nur ein Modell zum Kaufen, ich habe es nicht zum Verkaufen gebaut, weil ich keinen großen Bedarf hatte. Ein Modell reichte aus, um meinen Ansatz für den Handel zu testen.
. Jetzt habe ich neue Modelle gemacht, mal sehen, wie sie diesen Monat funktionieren werden....
Nein, ich persönlich werde keine unsichere VR vorhersagen. Und alle meine Versuche, ihn wenigstens auf einen quasi-stationären Zustand zu bringen , sind gescheitert.
Finita la comedy.
Aber wenn man erkennt, dass die Sache Unsinn ist, muss jemand, der sich lange genug mit dem NS beschäftigt hat, einfach die Ergebnisse hier einstellen, dass die Leute andere Wege gefunden haben, anstatt auf einem Platz herumzutrampeln.
Die Dankbarkeit der Menschen wird sein Lohn sein, denn Geld wird er im NS nicht finden.Wo ist das Geld???? Die Antwort liegt in den "Schwänzen" der Verteilungen. Im "Gedächtnis" des nicht markovianischen Prozesses. ALLE.
Und Ihnen wurde gleich gesagt, dass es eine tote Ausgabe ist!!!!!
Nehmen Sie Ihre Scheuklappen ab und betrachten Sie den Markt in einem größeren Zusammenhang und nicht als unsteten Kurs. Erweitern Sie Ihren Horizont als Händler. Vielleicht finden Sie auch dort den richtigen Ansatz.....
Kurvenanpassung
Hier ist das zu verkaufende Modell mit Bleistift eingezeichnet. Auf Tests MUI von der Veröffentlichung dieser Modelle war nicht signifikant, obwohl die Qualität der Ausbildung war hoch, so dass dieses Modell nicht aus der Ausbeute über 1,38, OOS von 01.31.2018 kommen
Im Großen und Ganzen sahen beide Modelle während des Monats sogar gut aus, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Trades als auch auf den PF über 2.
Äh... Ich wünschte, ich könnte es auf dem Konto sehen......
Mihail Marchukajtes:
Was verhindert sie also?
Was verhindert sie also?
Ich weiß es nicht. Ich lade es jetzt auf, mal sehen, was da ist....
Ich verstehe nicht - welcher Zeitrahmen, welches Symbol?
Das untere Modell sieht stabiler aus
//Das obere sieht sehr nach einer Armatur aus...
Über 31.01.2018
Das oberste Bild oben ist ein Modell für "Kauf"-Signale, das nächste in der Mitte ist für "Verkauf"-Signale, das dritte zeigt beide in Funktion. In einem Monat etwa 70 Geschäfte, das ist deutlich mehr als die Ausbildungszeit fast doppelt.... Das überrascht mich...
Bei der Analyse der erhaltenen Muster habe ich einen Weg gefunden, um die Qualität des erhaltenen Modells zu überprüfen und festzustellen, ob es invertiert ist oder nicht.....
Wenn ich mich für ein Muster entschieden habe, baue ich mehrere Modelle nach diesem Muster, in der Regel vier. Dann lasse ich die Ergebnisse der Polynome (ihren tatsächlichen Wert) durch R laufen, wo ich die gegenseitige Information der einzelnen Polynome in Bezug auf die Stichprobe berechne. Da es sich bei einem Modell um zwei Polynome handelt, sind ihre VI in der Regel unterschiedlich, aber hier ist eine interessante Tatsache, die ich herausgefunden habe. Es zeigt sich, dass die Summe der GPI-Werte für zwei Polynome größer sein muss als die Ausgangsentropie. Vielleicht lag es nur an mir, an meinem Stichprobenintervall, den erhaltenen Modellen usw. Aber da ist etwas dran. Im Allgemeinen mit 40 Einträgen und gleicher Anzahl von Nullen und Einsen in der Ausgabe. D.h. 20 von jedem, dann ist die Ausgangsentropie gleich 0,693147 und es ändert sich nicht, was auch immer für Punkte zwischen den Nullen liegen mögen.
Also im ersten Bild, wo das Buy-Modell hat die gesamte VI auf die Ausgabe, in der Ausbildung Bereich war etwa 0,86, in der Mitte für die Sell 0,65, die etwas unter der Ausgabe Entropie von 0,69 war, was darauf hindeutet, dass dieses Modell durch Zufall gewonnen hat..... kann nicht gewonnen haben, aber die oberste... dort ist.... Ich bin schockiert, um ehrlich zu sein.......