Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 324
Was bedeutet es, wenn die Ergebnisse bei der genetischen Optimierung in Turbulenzen geraten? :) Die Grafik sollte sich mit der Zeit verbessern
Vielleicht ist es notwendig, die Tonhöhe zu verringern oder zu erhöhen. D.h. entweder verfehlt er sie oder er kommt nicht aus der Grube heraus. Berichtigung: Ich weiß nicht, wie es in MT organisiert ist.
Und es begann, zu verschiedenen Zeitrahmen während der Läufe auftreten... Es ist seltsam... dennoch erreicht es 100% für einen Monat auf 5 Minuten :) und die Anzahl der Geschäfte erreicht fast 200. Das ist nicht gerade eine Münze. Ich habe eine solche Merkwürdigkeit festgestellt.
Ich bemerkte auch die seltsame Sache, dass vorwärts 1/4 ist immer schlechter als 1/2, ich denke, es ist wegen der abnehmenden Menge der Geschichte für Backtest und es neu trainiert nicht so viel, aber es ist nur eine Vermutung.
Wie kommen Sie auf M1 voran?
Läuft jetzt in der Cloud, ich mache einen Screenshot, wenn es fertig ist
Ich habe ein seltsames Gefühl in verschiedenen Zeitrahmen... Trotzdem habe ich 100% für einen Monat auf 5 Minen :)
Ich habe wahrscheinlich ungefähr die gleichen -10-16%/Monat. Nur zähle ich nicht nach dem Depot, sondern nach dem Volumen des Geschäfts - ich denke, das spiegelt die Realität besser wider. Man muss sie über die Schulter zählen.
Übrigens, ich verwende keine Genetik. Ich habe eine vorsichtige Einstellung zur automatischen Optimierung.
Welche Art von NS?
Auch NS? Welche Art von NS?
Noch nicht NS. Logik, aber es ist schon so kompliziert, dass ich es nicht mehr schaffe. Weitere Komplikationen sind der direkte Weg ins Irrenhaus.) Bleibt noch das Data Mining. Es gibt keine große Auswahl.)
Das ist der Grund, warum ich NS nahm, weil ich nicht mit Tonnen von Code mit Logik zu bewältigen )) wie lassen Sie es alle zu mir kommen von selbst.
Auf M1, wie geht es Ihnen?
Bei M1 ist es ähnlich:
1. wir müssen die Logik für den Hochfrequenzhandel anpassen, Trailing ist hier nicht ausreichend
2. die Kauf- und Verkaufsaufträge überwiegen bei verschiedenen Läufen, was auf Übertraining hinweisen kann, denn die Minuten 2 Wochen Training sind zu viel...
Ja, ja.
Ich habe nie darüber nachgedacht, aber es ist gut.