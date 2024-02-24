Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 217
Ich verstehe Sie, ich bin anderer Meinung, aber es ist meine Meinung und nicht unbedingt die richtige.
Gibt es Statistiken über diese "wahren" Werte?
Es gibt sogar einige Statistiken.
Die Abbildung zeigt die Dynamik der Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Preisbewegungen im Zeitverlauf. Die Berechnung basiert auf realen Kursen. Um die Konstruktion zu vereinfachen, wird der Beginn der Anführungszeichen auf Null reduziert.
X - Zeit, Y - Preis, Z - Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Spitzenwerte sind Maxima der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Offenbar werden sie als Ebenen verstanden.
Die Kurse bewegen sich hauptsächlich von Höhepunkt zu Höhepunkt.
X ist die Zeit, Y ist der Preis, Z ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Spitzenwerte sind die Maxima der Verteilung. Offenbar verstehen sie das als Niveau.
Wer sind sie? :)Was sind die Ebenen in Ihrem Verständnis? ))
Lydi, die Katze, arbeitet auf verschiedenen Ebenen.
Sie kennen das Niveau.) Ich habe nur ein objektives Bild gezeigt.
Sie kennen sich mit dem Niveau aus.)
Sie geben Statistiken über Niveaus an, aber ich weiß, was Sie mit Niveaus meinen, richtig? :) schon lustig...
Na gut, dann eben keine Stufen, das ist mir egal. Auf dem Bild steht - die Maxima der Wahrscheinlichkeitsverteilung).
Sie können sie nicht selbst berechnen, wie Sie geschrieben haben).
keine Statistiken, weil ich sie noch nicht schreiben kann, wie ich bereits schrieb, kann ich Ihnen echte Trades aus meinem Tagebuch zeigen, wenn Sie wirklich pruf zeigen wollen
Sie können sie nicht selbst berechnen, wie Sie geschrieben haben).Was meinen Sie mit Niveaus, wenn Sie diese nicht berechnen können?
Was hat es für einen Sinn, mir das zu sagen?
Haben Sie sich verstreut?
Nein, wir sind nicht verstreut... Ich verstehe einfach, dass wir unterschiedlich denken. Selbst wenn ich mich anstrenge, meinen Standpunkt zu beweisen, wirst du deinen vertreten, und das Ergebnis wird ein dummes, beschissenes, banales Argument sein, wie das über die Statistik. Ich brauche dieses Argument nicht, seine Essenz oder sein Ergebnis, am Ende wird jeder das Gleiche machen, also verzichte ich einfach darauf zu wissen, wie es enden wird...
Ich habe schon einmal geschrieben.
Sie wissen sehr wohl, dass es unmöglich ist, das Vorhandensein oder die Abwesenheit "höherer Mächte" durch etwas prinzipiell Handhabbares zu beweisen. Man kann nur an sie glauben, wie Sie es tun, oder nicht.
Übrigens hatte ich gar nicht vor, Sie umzustimmen).
Und darauf haben wir uns doch geeinigt, oder? Und überhaupt, ich habeDimitri geantwortet).
Und nicht 7 Seiten, sondern nur eine).