Lächerliche MO-Strategie aus diesem Beitrag #32440
Strategien können die unansehnlichsten sein, wichtig ist nur, dass der durchschnittliche Saldozuwachs größer als Null ist.
Erzeugen Sie 100 bedingte Strategien mit einem Durchschnitt über Null.
Der Gewinn der einzelnen Strategien liegt unter Null und die Strategien selbst sehen schrecklich aus.
aber zusammen erzeugen diese Strategien stabile Gewinne.
So ist das... wenn man alles ein wenig überdenkt und die Qualität aufgibt (ein guter TS) , kann man zur Quantität übergehen und dadurch zur Qualität kommen.
Die einzige Frage ist, wie man Strategien mit Nicht-Null-Erwartungen auswählt.
Alles andere ist lösbar
Ein Niveau wird zu einem Niveau, wenn es zu Ende ist und es in der Zukunft ein anderes Niveau geben wird, auf dem Handelsentscheidungen getroffen werden, d.h. ein Niveau hat keine Vorhersagekraft.
Aber in Wirklichkeit ist es noch schlimmer.
Der Aufbau von TS auf Niveaus in der Phase des Trainings und des Testens kann hervorragende Ergebnisse liefern, da wir auf vorgefertigten Niveaus unterrichten, und wenn wir mit dem Zählen des Prädiktors beginnen, wird es kein Niveau geben - siehe oben. Daher kann der Vorhersagefehler auf verschiedenen dort ALE OOS hervorragende Ergebnisse liefern, aber wenn wir anfangen, Schritt für Schritt außerhalb der Trainingsdateien zu jagen, indem wir Prädiktoren berechnen, wird der Klassifikationsfehler willkürlich sein.
Niemand hat jemals einen erfolgreichen Algorithmus für Stochastik und andere Kurvenbälle entwickelt.
Das ist sehr umstritten. Zumindest meine Roboter widerlegen es. Aber es gibt eine Besonderheit und eine Ergänzung zu "Stochastik und anderen Kurvenbällen".
Warum funktioniert die Liga der Handelssysteme dann nicht sehr gut?
Warum funktioniert dann die Liga der Handelssysteme nicht sehr gut?
Die Hauptbedingung ist dort nicht erfüllt - alle Systeme müssen profitabel sein.
dass eine allgemein gute Idee (Gruppenwachstum/-rückgang typischer Algorithmen wie Marktindikation und "Drift" ihrer optimalen Parameter) durch einen Optimierer getötet wurde.
und die Summe der Strategien oder eine Auswahl von Strategien kein Plus ergibt. "Es gibt Fässer mit Weinstein und Honig: egal wie man sie zusammensetzt und auswählt, sie werden nicht besser; selbst wenn man die einzelnen mischt, kann man den Honig nicht trennen".
Die wichtigste Bedingung ist dort nicht erfüllt - alle Systeme müssen rentabel sein.