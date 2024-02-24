Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3264
Wie auch immer. Ich habe meinen Standpunkt dargelegt, und ich freue mich, wenn er für jemanden nützlich ist.
Jetzt werde ich nicht korrelierte Muster in der Matrix finden und sehen, wie die beiden Strategien zusammenwirken.
Was gibt es zu prüfen, es ist mathematisch offensichtlich...
Wenn es in den verrauschten Reihen einen allgemeinen Aufwärtstrend (TC earning) gibt, dann unterdrücken sich beim Addieren die Geräusche gegenseitig, es bleibt nur der Trend.
Vorausgesetzt, das Rauschen ist in den Reihen nicht korreliert.
Renat, erzähl mir mehr über den Wettbewerb.
Ich interessiere mich für die Regeln/Bedingungen des Modelltrainings.
1) Gibt es irgendwelche Regeln - wie, mit welchen Daten, über welchen Zeitraum sollte das Modell trainiert werden?
2) Gibt es irgendwelche Beschränkungen für die Modelle, z. B. ob ich etwas anderes als neuronale Netze verwenden kann?
3) Oder muss ich nur die onnx-Datei bereitstellen, und es ist nicht wichtig, welches Modell darin enthalten ist und mit welchen Daten.
Bislang sehe ich kein technisches Hindernis für die Zählung einer Million-mal-Million-Matrix auf einem einfachen Heimcomputer.
In MQL5 werden die Elemente einer solchen Matrix in ~55 Stunden auf meinem alten Rechner berechnet. Der Speicherverbrauch ist minimal.Die Zeilenlänge beträgt 100.
Ist sie voll, nicht gesiebt, auf Ticks?
Es ist voll. Die Zecken haben nichts damit zu tun, es ist nur eine Doppelmatrix.
Legen Sie es beiseite für jetzt, die Ergebnisse sind nicht besser als MO, obwohl MO ist auch lahm in Bezug auf die Glätte der Balance
5 Minuten, halbes Training.
5-Minuten
Die Länge der Schnur? Wie lange hat es gedauert, sie zu berechnen?
Es ist das Verteidigungsministerium.