Sie müssen noch alle durchgehen und die besten auswählen, um sie mit den neuen Daten zu überprüfen.#32456
Sie erstellen eine (große) Korrelationsmatrix von Merkmalen und wählen dann die am stärksten korrelierten Zeilen aus? Sind diese wie Muster?
Korrelationsmatrix zwischen den Zeilen der gegebenen Merkmale, dann werden die am stärksten korrelierten Zeilen ausgewählt
Es wird eine (große) Korrelationsmatrix von Merkmalen erstellt, und dann werden die korrelierten Zeilen entsprechend dieser Matrix ausgewählt... Sind dies ähnliche Muster?
Irgendwie
(un)nebenbei, oder gibt es hier wieder eine allgemeine Selbstverherrlichung von theoretischen Ergebnissen :-))
jeder weiß, dass in den meisten Fällen Schulungen und Tests praktisch für BO durchgeführt werden, aber Sie versuchen, sie auf Forex zu verwenden ? und die einleitenden Geschäftsregeln sind zunächst gemischt und verwirrt. Eine der verdammten Nuancen
BO ist was? Was Sie oft verwenden und abkürzen - andere verwenden es nicht und haben keine Ahnung, was Sie meinen. Normale Autoren schreiben das erste Mal voll und zeigen die Abkürzung, dann folgen Abkürzungen.
gewissermaßen
Ich sehe beim besten Willen keinen Grund, die Daten in eine Kor-Matrix umzuwandeln.
Hier ist ein Vergleich dessen, was der Algorithmus sieht, wenn er nach Mustern in normalen Zeilen mit Merkmalen und in einer Kor-Matrix mit Merkmalen sucht.
Ich kann keinen Vorteil erkennen...
Ich habe die Daten in etwas ähnliches wie Zeitreihen umgewandelt, das Ergebnis ist das gleiche.
gewissermaßen
Suchen Sie also einfach nach Mustern in einem regulären Datensatz mit Vorzeichen, ohne Kor.-Matrix, das Ergebnis wird fast garantiert dasselbe sein.
P.S. Und warum habe ich so viel Zeit darauf verwendet... Ich hätte es mir auch auf YouTube ansehen können...
Suchen Sie also einfach nach Mustern in einem regulären Datensatz mit Merkmalen, ohne eine Kor.-Matrix, das Ergebnis wird garantiert dasselbe sein
P.S. Und warum habe ich so viel Zeit darauf verwendet... Ich hätte es mir auch auf YouTube ansehen können...
Oh, das war's.
Oh, alle
zustimmen
zustimmen
gehen Sie auf YouTube ))
BO ist was?
Ich hatte den Eindruck, dass es auf der Website eine gut etablierte Abkürzung ist: BO - binäre Optionen. Kurven/Steigungen/Ableitungen, aber es geht um diskrete Countdowns und + - in ihnen. Einige der einführenden Geschäftsregeln stammen aus Optionen. Und einige von ihnen nicht, was zu einer Petersilie führt, die weder hier noch dort funktioniert.
Um meinem Namensvetter zu antworten: Ich bin mit beiden Händen für MO und jede Bewegung. Aber wenn es einfach sehr lange kein Ergebnis gibt, muss man danach suchen - vielleicht ist irgendwas anfangs nicht richtig angelegt. Ich habe in einem Thema noch nie eine Demo "made using Machine Learning" gesehen. Methodische Suche impliziert auch Kritik (Fragen/Kommentare) an der Basis.