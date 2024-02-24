Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3257
in statistics.mqh.
functions
PearsonCorrM - Die Korrelation aller Zeilen zu allen Zeilen ist am schnellsten.
Ich liege irgendwo falsch, aber ich sehe es nicht.
Aber es funktioniert mit dieser Zeichenkette
const matrix<double> matrix1 = {{2, 2, 3}, {3, 2, 3}, {1, 2, 1}};
[0,0,0]
[0.8660254037844387,0,1]]
Offenbar wird die Berechnung übersprungen, wenn alle Daten in einer Spalte gleich sind.
In der 2. Spalte habe ich alle Daten in 2 belassen und die 2. Zeile der Matrix blieb Null. Obwohl es wahrscheinlich richtig ist, die Diagonale mit 1en zu füllen.
PS. Zuerst dachte ich, es sei ein Fehler in Alglib.
Im alten Code wurden die Werte der Elemente durch
m[row].Set(col, val);
gesetzt und jetzt
m.Set(row,col, val);
Es ist schade, dass es keine Abwärtskompatibilität gibt. Nun, für mich spielt das keine Rolle. Ich arbeite jetzt nicht mit Alglib. Wenn die alten Codes von jemandem nicht mehr funktionieren, wird es notwendig sein, sie zu reparieren.
Das Traurigste ist, dass die alte Version von
m[row].Set(col, val);
keine Fehlermeldungen ausgibt, sondern einfach gar nichts tut. Die Leute werden es einfach nicht ersetzen und nicht wissen, dass sie den Code ändern müssen. Es wird etwas gezählt, aber mit unveränderten Matrizen.
Wenn alle Daten in einer Spalte gleich sind, wird die Berechnung offenbar übersprungen.
Alglib ist eine gute Bibliothek, sie hat alles für MO. Neuronale Netze sind super langsam dort, es war so in frühen Versionen.
Auf ihrer Grundlage habe ich die Korrelationsmatrix berechnet.
Habe die Leistung gemessen.
Ergebnis.
Es ist gut zu sehen, dass Alglib die Matrix schneller berechnet als die Standard-Matrix-Methode.
Für die Mustersuche ist die Berechnung der Korrelationsmatrix jedoch ein Wahnsinn, was den RAM-Verbrauch angeht.
Wie lange braucht Python, um die gleiche Größe der Originalmatrix wie im obigen Beispiel zu lesen?
Meine eingebaute funktionierte auf meinem i7-6700 schneller.
Es ist seltsam, dass der eingebaute Algorithmus langsamer ist, sie könnten ihn einfach kopiert haben. Es ist unwahrscheinlich, dass Alglibe einen einzigartigen beschleunigten Algorithmus unter Lizenz hat.
Haben Sie die anderen 2 Varianten von Alglib ausprobiert?
Wenn Sie in Schleifen jede Zeile zu jeder Zeile oder jede Zeile zu allen Zeilen zählen, wird der Speicher sparsamer (2 Zeilen oder 1 Zeile + Matrix). Aber es wird länger dauern, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es wird langsamer sein als die eingebaute Funktion.
Mit dem Speicher ist es noch schlimmer.
Vor dem Start
Und während der Arbeit von Alglibov PearsonCorrM wächst der Speicher ständig: Ich sah 5 gg und 4,6 auf dem Bildschirm.
und während der Arbeit mit dem Standard Matrix.CorrCoef.
Offensichtlich ist das Standardprogramm auf minimalen Speicherverbrauch optimiert, während das Alglibov-Programm auf Geschwindigkeit optimiert ist.
Ich habe den eingebauten schneller zum Laufen gebracht: mit einem i7-6700.
