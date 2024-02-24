Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3261
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich gehe hin und vergeude Zeit für ihn und er ist unhöflich.
Scheiß drauf.
Ich habe dich nicht darum gebeten, deine Zeit für mich zu verschwenden.
In vielen Fällen können Sie das Feld verkleinern, indem Sie benachbarte Zeilen entfernen, die fast immer stark korreliert sind. Mindestens um den Faktor 5.
Es hängt stark von den Attributen ab. Zum Beispiel ändert sich das Attribut (MaxLastN - MinLastN) abrupt.
Meine Hypothese zu den PD/SP-Ebenen
Es gibt viele verschiedene Marktteilnehmer, aber sie können in professionelle und nicht-professionelle Teilnehmer unterteilt werden.
Professionelle Teilnehmer (Börse, Market Maker) sind diejenigen, die über Informationen über den Markt verfügen.
Nichtprofessionelle - alle anderen, die nur probabilistische Modelle erstellen können.
Was ist also ein Level in meinem subjektiven Verständnis? Es ist eine bestimmte korrekte Abfolge von Ereignissen.
In hochliquiden Märkten ist Liquidität immer reichlich vorhanden, es gibt immer einen Roboter im Stapel, der auf Ihre Aktion wartet, um Ihr Gegenspieler in einem umgekehrten Handel zu werden.
Wie Lekha Maitrade zu sagen pflegte : "Steigen Sie einfach in den Markt ein, egal wie Sie es anstellen, sie warten dort schon seit langem auf Sie".
Nehmen wir also an, dass ein Händler oder eine Gruppe von Händlern auf dem Markt einen Kauf zu einem bestimmten Preis getätigt hat , bzw. dass ein Gegenhändler einen Verkauf zum gleichen Preis getätigt hat.
Und dann sollte eine Reihe von Ereignissen eintreten:
Wenn der Preis sinkt und der Händler die Position nicht begraben hat.
Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass der Händler in den "Übersitzen"-Modus geschaltet hat. Abwartender Modus. Als ob ich die BU schließen würde, wenn der Preis wieder steigt.
Ist das nicht richtig? Erinnern Sie sich an sich selbst, wir haben es alle getan, es ist schwer für uns Menschen, unsere Fehler zu akzeptieren.
Was passiert als nächstes? Was passiert als nächstes?
Der Preis erreicht ein bestimmtes Niveau:
1) Der Händler verkauft, wodurch der Preis sinkt.
2) Der Market Maker schützt den Preis, indem er ihn nicht steigen lässt und somit dieses Niveau schützt.
So handeln alle Handelsteilnehmer (Profis und Nicht-Profis) zu diesem bestimmten Preis in eine Richtung, als ob sie zusammen....
Es gibt also Niveaus, die es a priori nicht geben kann, weil es einen Preis gibt....
Hier ist eine Veranschaulichung meiner Theorie der Niveaus am Beispiel des heutigen Handels meiner Roboter, wobei meine Roboter hier als nicht-professionelle Händler handeln.
Beachten Sie, wie der Preis an den Trades der Roboter abprallt (Verkauf prallt nach oben, Kauf prallt nach unten).
Ich bin an konstruktiver Kritik an der Hypothese interessiert ...
Was hat das mit MO zu tun? ... Eigentlich ist es direkt, welches Verständnis des Marktes ist so und so Zeichen ... niemand hat jemals einen erfolgreichen Algorithmus auf Stochastik und andere Kurvenbälle gebaut.
Beachten Sie, wie der Kurs von den Handelsrobotern abprallt (Verkaufen prallt nach oben ab, Kaufen prallt nach unten ab).
Interessiert an konstruktiver Kritik an der Hypothese....
Handeln Sie auf SB, dort prallt der Kurs auch in die entgegengesetzte Richtung von Ihren Robotergeschäften ab.
Kehren Sie die Trades um und Sie werden wieder die gleiche Situation sehen. Die Essenz der Hypothese liegt im "eigenen Auge".
Handeln Sie auf dem SB, dort wird der Kurs auch in die entgegengesetzte Richtung Ihrer Roboter-Trades springen.
Reverse die Trades und Sie werden die gleiche Situation wieder zu sehen. Die Essenz der Hypothese liegt in "meinem Auge".
Wie kann man abschätzen, dass Curveballs im Durchschnitt so oft wie möglich die Nulllinie hin und her kreuzen?
Vielleicht die Summe der Schnittpunkte!?!? )))) unerwartet)
voraussichtlich
lächerlich MO Strategie aus diesem Beitrag #32440
wir testen weiter in Echtzeit, 4. Tag des Handels...
15 Handelssysteme gleichzeitig gehandelt, ausschließlich auf euras so weit.
Meine Hypothese zu den PD/SP-Ebenen
Es gibt viele verschiedene Akteure auf dem Markt, aber sie alle lassen sich in professionelle und nicht-professionelle unterteilen.
Professionelle Teilnehmer (Börse, Market Maker) sind diejenigen, die über Informationen über den Markt verfügen.
Nichtprofessionelle - alle anderen, die nur probabilistische Modelle erstellen können.
Was ist also ein Niveau in meinem subjektiven Verständnis? Es ist eine Art korrekte Abfolge von Ereignissen.
In hochliquiden Märkten ist Liquidität immer reichlich vorhanden, es gibt immer einen Roboter im Stapel, der auf Ihre Aktion wartet, um Ihr Gegenspieler in einem umgekehrten Handel zu werden.
Wie Lekha Maitrade zu sagen pflegte : "Steigen Sie einfach in den Markt ein, egal wie Sie es anstellen, sie warten dort schon lange auf Sie".
Nehmen wir also an, dass ein Händler oder eine Gruppe von Händlern auf dem Markt einen Kauf zu einem bestimmten Preis getätigt hat , bzw. dass ein Gegenhändler einen Verkauf zum gleichen Preis getätigt hat.
Und dann sollte es eine Reihe von Ereignissen geben:
Wenn der Preis sinkt und der Händler die Position nicht begraben hat.
Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass der Händler in den "Übersitzen"-Modus geschaltet hat. oder den "Abwarten"-Modus. Ich werde die BU schließen, wenn der Preis wieder steigt.
Ist das nicht richtig? Erinnern Sie sich an sich selbst, wir haben es alle getan, es ist schwer für uns Menschen, unsere Fehler zu akzeptieren.
Und dann... Was passiert als nächstes?
Der Preis kommt auf ein Niveau:
1) Der Händler verkauft und drückt den Preis nach unten.
2) Der Market Maker schützt den Preis, indem er ihn nicht steigen lässt und so dieses Niveau schützt.
Somit handeln alle Handelsteilnehmer (Profis und Nicht-Profis) zu diesem bestimmten Preis in eine Richtung, als ob sie zusammen....
Die Niveaus existieren also, sie können nicht a priori existieren, weil es einen Preis gibt....
Hier ist eine Veranschaulichung meiner Theorie der Niveaus am Beispiel des heutigen Handels meiner Roboter, meine Roboter handeln hier als nicht-professionelle Händler.
Beachten Sie, wie der Preis von den Handelsgeschäften der Roboter abprallt (Verkaufen prallt nach oben, Kaufen prallt nach unten).
Ich wäre an konstruktiver Kritik an der Hypothese interessiert....
Was hat es mit der MO zu tun?, ja, in der Tat, direkt, was das Verständnis des Marktes solche und solche Zeichen... niemand hat jemals einen erfolgreichen Algorithmus auf Stochastik und andere Kurven gebaut.
Ein Level wird zu einem Level, wenn es vorbei ist, und in der Zukunft, in der Handelsentscheidungen getroffen werden, wird es ein anderes Level geben, d.h. das Level hat keine Vorhersagekraft.
Aber in Wirklichkeit ist es noch schlimmer.
Der Aufbau von TS auf Niveaus in der Phase des Trainings und des Testens kann ausgezeichnete Ergebnisse liefern, da wir auf vorgefertigten Niveaus unterrichten, und wenn wir mit dem Zählen des Prädiktors beginnen, wird es kein Niveau geben - siehe oben. Daher kann der Vorhersagefehler auf verschiedenen dort ALE OOS hervorragende Ergebnisse liefern, aber wenn wir anfangen, Schritt für Schritt außerhalb der Trainingsdateien zu jagen, indem wir Prädiktoren berechnen, wird der Klassifikationsfehler willkürlich sein.